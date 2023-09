MagSafe: al drie jaar op de iPhone

MagSafe is een onmisbare manier van opladen voor je iPhone geworden, voor het eerst te gebruiken op de iPhone 12 en inmiddels niet meer weg te denken. Draadloos opladen via MagSafe gaat een stuk makkelijker en efficiënter dan met Qi-opladers. Door de magnetische ring komt jouw iPhone altijd in de juiste positie op de oplader terecht. Ook sluit je er gemakkelijk andere accessoires op aan, zoals een MagSafe powerbank, een portemonnee voor al je pasjes, of een kickstand voor op tafel.



Met de komst van Qi2 en de iPhone 15 , worden de verschillen steeds kleiner. Apple heeft zelfs meegewerkt aan de ontwikkeling van Qi2, waarbij MagSafe als voorbeeld is genomen. Maar toch is het niet hetzelfde. Hier leggen we uit wat er anders is tussen MagSafe en Qi2.

Verschillen tussen MagSafe en Qi2

Qi2 werd gepresenteerd op de jaarlijkse techconferentie CES 2023. De nieuwe oplaadvariant maakt draadloos opladen sneller en veiliger. Qi2 werkt net als MagSafe met magnetische ringen die jouw smartphone in juiste positie brengen op de draadloze oplaadspoel. Op deze manier treedt er zo weinig mogelijk verlies op tijdens het laden. Bij gewone Qi-laders is geen sprake van een magneet, waardoor de smartphone niet goed op de lader kan liggen en het opladen minder efficiënt plaatsvindt.

MagSafe werkte al met een magnetische ring. Op MagSafe-gekeurde laders is opladen tot 15 Watt mogelijk, terwijl dit op draadloze Qi-laders van andere fabrikanten beperkt is tot 7,5 Watt. Met de komst van de iPhone 15 (Pro) gaat er iets veranderen: die zijn namelijk niet alleen geschikt voor MagSafe, maar ook voor Qi2,zo is te lezen in Apple’s persbericht:

Apple schrijft:

Beide modellen bieden ondersteuning voor draadloos opladen via MagSafe- en toekomstige Qi2-opladers.

Betekent het dat deze iPhones ook op een Qi2-lader met 15 Watt op te laden zijn? Daar is nog geen 100% bewijs voor. Apple noemt weliswaar Qi2 voor de iPhone 15-modellen, maar zegt nergens dat dit op 15 Watt mogelijk is. We moeten daarom afgaan op beweringen van fabrikant Belkin: een woordvoerder vertelde dat de Qi2-laders die zijn ontwikkelen “in staat zijn om MagSafe iPhones op te laden op 15 Watt”. Dit wekt de indruk dat het geldt voor alle MagSafe-geschikte iPhones, dus sinds de iPhone 12? Een andere Belkin-woordvoerder is minder stellig: “We hebben de iPhone 15 lineup nog niet getest, maar we verwachten dat het de iPhone 15-devices oplaadt op 15 Watt.”

Daar is nog geen duidelijkheid over. En er zijn nog geen Qi2-gecertificeerde producten verschenen waarmee dit getest kan worden. Apple noemt in de technische specs nog steeds 15 Watt voor MagSafe en 7,5 Watt voor Qi, ook bij de iPhone 15-modellen.

De verschillen tussen MagSafe en Qi2 zijn relatief klein, maar als Apple-gebruiker heb je momenteel de meeste zekerheid als je voor MagSafe kiest. Bovendien heb je daarmee de meeste keuze. Qi2-accessoires zijn al aangekondigd door merken als Mophie en Anker maar komen pas later dit jaar op de markt. Er is onder andere een handige combinatie van pokerbank en kickstand aangekondigd. En er komt een veelzijdige lader voor je iPhone, Apple Watch en AirPods aan. Deze zijn vooral interessant voor Android-gebruikers, die voor het eerst de mogelijkheid krijgen om magnetisch op te laden op de manier die we als iPhone-gebruikers gewend zijn met MagSafe.

Welke moet je nu hebben?

Ren niet meteen naar de winkel om een nieuwe Qi2-oplader te kopen, zodra ze beschikbaar zijn. Het heeft alleen zin als je een toestel uit de iPhone 15-serie hebt en bevestiging hebt dat 15 Watt inderdaad wordt ondersteund. In alle andere gevallen kun je voorlopig beter een MagSafe-lader kopen. Vind je het prima om op een wat lagere snelheid te laden, dan hoef je niet op Qi2 te wachten en kun je net zo goed een (goedkopere) Qi-lader nemen.