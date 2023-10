De iPhone 15 Pro Max zal volgens voorspellingen het bestverkochte toestel van dit najaar worden en dat verbaast ons niets. Dit is namelijk de meest complete iPhone tot nu toe, voor mensen die zoveel mogelijk functies willen. Maar is dat ook het beste voor jou? In deze review richten we ons vooral op de eigenschappen van de camera’s, met name de 5x zoomfunctie die je alleen op de iPhone 15 Pro Max vindt. Wil je meer weten over de eigenschappen die voor beide iPhone 15 Pro-toestellen gelden, dan raden we ook aan om ons eerder verschenen iPhone 15 Pro review door te bladeren.

Tekst en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). We hebben getest met een 256GB iPhone 15 Pro in blauw en een 1TB iPhone 15 Pro in naturel titanium. Eén toestel is zelf aangeschaft, de andere is voor deze review beschikbaar gesteld door Apple als leenexemplaar.

iPhone 15 Pro Max in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iPhone 15 Pro Max:

Topmodel van de 2023 iPhones

Opvolger van de iPhone 14 Pro Max

Titanium behuizing met glazen achterkant

Usb-c poort met datasnelheden tot 10 Gbps (speciale kabel vereist)

Nieuwe A17 Pro-chip, zo’n 20% sneller

Drievoudige camera met 48-megapixel groothoeklens, ultra-groothoeklens en telelens met 5x optische zoom

Verkrijgbaar met 256GB, 512GB en 1TB opslag (geen 128GB)

Prijs: vanaf €1.479,-

Bij deze aanbieders kun je iPhone 15 Pro Max abonnementen afsluiten:

Vodafone | Odido | KPN | Belsimpel | Mobiel.nl

Daarnaast kun je voor een losse iPhone 15 Pro Max bij deze winkels terecht:

Amazon | Bol.com | Coolblue | Belsimpel | Mobiel.nl | MediaMarkt

Introductie iPhone 15 Pro Max review

Na jarenlang de kleine Pro-modellen te hebben gebruikt ben ik in 2023 weer terug naar de 6,7-inch Pro Max. Dat heeft niet eens zoveel te maken met het grotere zoombereik. Nee, doorslaggevender waren het nieuwe materiaal, het lagere gewicht en het redesign met meer afgeronde randen, waardoor het toestel volgens geruchten prettiger in de hand zou liggen. Op basis van gelekte foto’s is moeilijk te zien of dat klopt, maar nu ik anderhalve week met dit toestel rondloop, ben ik blij verrast. Apple heeft nét genoeg van het gewicht en de behuizing afgeschaafd om het weer goed draagbaar te maken – zowel in de hand als in de broekzak.

Misschien ben je net als ik bij de iPhone 7 Plus overgestapt op een groter toestel. Het was de eerste iPhone waarbij Apple een groter model uitbracht. Het was ook de enige met een tweede cameralens, waarmee je portretten met diepte kon maken. Dat moest ik hebben. Sindsdien gebruikte ik de grotere Plus- en Max-modellen, totdat het me bij de iPhone 12 Pro Max toch te groot werd. Het toestel was niet meer zo gemakkelijk vast te houden en met één hand te bedienen. En bovendien waren de Pro Max-modellen toch qua specs hetzelfde als hun kleinere Pro-variant. Waarom dan nog extra geld uitgeven voor een toestel dat eigenlijk nét iets te groot is? Ik zag het nut er niet van in.

Nu de iPhone 15 Pro Max voor het eerst weer voldoende afwijkt (’tetraprism’, klinkt interessant) en qua vormgeving wat compacter is geworden, kan ik me voorstellen dat wel meer mensen het grotere 6,7-inch formaat willen proberen. Titanium, het grote scherm, de snelle usb-c datapoort: er zijn dit jaar genoeg redenen om voor de iPhone 15 Pro Max te kiezen. Hij is 250 euro duurder dan de iPhone 15 Pro, maar psychologisch gezien lijkt het toch een betere deal. Je krijgt dit jaar namelijk twee keer zoveel opslag voor dezelfde prijs. Reken maar: vorig jaar betaalde je €1476 voor 128GB en nu is dat €1479 voor 256GB. Cool! Maar vergeet niet dat de iPhones vorig jaar fors duurder zijn geworden, dus deze ‘gratis’ verdubbeling in opslag is in feite een sigaar uit eigen doos.

Ik heb voor de grap de prijzen van voorgaande jaren eens opgezocht, met tussen haakjes de 256GB-prijs. Dit laat wel zien dat 2022 echt een uitschieter naar boven was en dat de prijzen nu weer op een iets normaler niveau liggen.



Waar kun je beter met je nieuwe iPhone pronken, dan op het terras bij de Apple Store? Dit is Cherry Hill.

Wat maakt de iPhone 15 Pro Max uniek?

Meestal gaan de iPhones met kleine stapjes vooruit en misschien heb je dat gevoel ook gekregen als je nu een iPhone 14 Pro (Max) hebt. Toch zijn er een paar primeurs te vinden in de Pro-modellen.

Dit zijn de eerste iPhones…

… van titanium

… met een iets gewijzigd design sinds de iPhone 12

… met de smalste bezels ooit

… met een A17 Pro-chip (geen ‘Bionic’ meer in de naam)

… die 24-megapixel foto’s maken

… met 5x optische zoom en 25x digitale zoom (alleen op Pro Max)

… met ray tracing voor games

… met wifi 6E

… met meer gerecyclede materialen dan ooit

Geen één punt zal doorslaggevend zijn om bijna €1.500 of meer opzij te leggen voor een iPhone 15 Pro Max. Maar het totale pakket klinkt toch erg aantrekkelijk. Of ik dat ook zo ervaren heb, lees je in deze review.

Design van de iPhone 15 Pro Max

Glazen voor- en achterkant met titanium randen

Vier kleuren: zwart, wit, blauw en naturel titanium

Afmetingen: 159,9 x 76,7 x 8,25 mm (voorganger 160,7 x 77,6 x 7,85 mm

Gewicht: 221 gram (voorganger 240 gram)

IP68 waterbestendig (tot 30 minuten en tot 6 meter diepte), net als voorgaande jaren

De iPhones zijn dit jaar iets dikker geworden, maar daar staat tegenover dat het gewicht flink omlaag is gegaan. Ook zijn ze net een tikje korter en smaller. Apple heeft de randen subtiel ‘bijgeschaafd’, waardoor ze niet meer volledig vlak zijn. Ik vind dit een hele verbetering. Het is geen volledig redesign, maar de aanpassingen zijn groot genoeg om je een heel ander handgevoel te geven. Zeker zonder hoesje, want ik merkte dat de de meeste hoesjes dit toestel toch weer wat groter en hoekiger maken. Het is voor mij een extra reden om wat vaker zonder hoesje te lopen, ook omdat je het nieuwe materiaal dan wat beter ziet. Dat is niet om op te scheppen, maar meer om een betere indruk te krijgen van de kleur. Ik wil niet na een jaar het hoesje eraf halen en denken: “Verrek ja, ik had die paarse!” Bij de iPhone 14 Pro was ik het alweer een beetje vergeten.

Kijken we verder naar de behuizing, dan zijn de twee grootste veranderingen dat er nu een usb-c-poort aan de onderkant zit en een actieknop aan de zijkant. Die actieknop is erg welkom: de muteschakelaar had maar één taak, die je net zo goed via het Bedieningspaneel kan regelen. Door de knop een extra functie te geven bepaal je zelf wat je ermee wilt doen. De standaardfuncties zijn erg beperkt (camera, zaklamp en dergelijke), maar met slimme trucs voor de actieknop kun je er veel meer mee. We hadden alleen liever gezien dat je er meer dan één actie aan kunt koppelen.

Bekijk ook Bekijk deze slimme trucs voor de iPhone 15 Pro actieknop Heb je net een nieuwe iPhone 15 Pro met actieknop in huis, maar heb je nog geen idee wat je nou zoal met die nieuwe knop kunt doen? In dit artikel geven we inspiratie welke Siri Shortcuts goedwerken.

De usb-c-poort is iets waar de meeste gebruikers waarschijnlijk wel wat aan moeten wennen. Het is handig dat er nu één type aansluiting is, maar je blijft ook met een hoop kabels en accessoires zitten. En je beseft opeens dat je toch minder usb-c-kabels in huis hebt dan gedacht. Apple levert gelukkig wel een prima usb-c-naar-usb-c-kabel mee. Dit is het nieuwere type, voorzien van een textiel bekleding. Jammer is alleen dat deze geen hoge datasnelheden ondersteunt en dat je zelf een snellere datakabel erbij moet aanschaffen. Die van Apple kost €79,-.

Titanium: duur en mooi, maar…

Dit zijn de eerste iPhones die van titanium zijn gemaakt, nadat Apple het eerder al gebruikte voor de Apple Watch. Bij titanium denk je misschien aan kunstledematen, maar Apple legt liever de link met het materiaal waarvan de Mars Rover is gemaakt. In vergelijking met staal is titanium licht van gewicht, sterk en minder gevoelig voor corrosie. Het kan wel verkleuren door verhitting en door aanraking met je vingers. Apple is afgestapt van de spiegelende stalen randen rondom de Pro’s, maar je zult bij titanium nog steeds lichte vingervlekken aantreffen. Gelukkig kun je ze gemakkelijk wegpoetsen met een doekje.

Ik gebruikte altijd een hoesje, omdat de iPhone wel eens uit mijn handen valt, maar zoals gezegd ben ik die bij de iPhone 15 Pro Max toch wat minder gaan gebruiken. Ik heb de blauwe FineWoven-case (zie review) waardoor je alleen nog de cameraringen aan de achterkant ziet. Naturel titanium doet dan wat denken aan de eerdere gouden iPhones. Zonder hoesje heeft de naturel titanium iPhone een wat neutrale, afwisselend grijs/beige kleur, die me wel bevalt.

De iPhone 15 Pro die we getest hebben is blauw titanium – ook een heel mooie kleur grijsblauw, maar wel eentje die erg doet denken aan de kleuren van eerdere generaties. Dat geldt ook voor de andere kleuren wit en zwart titanium, die we in de Apple Store hebben bekeken. Ze zien er goed uit, maar ze zijn minder onderscheidend dan naturel. Knalkleuren hoef je dit jaar niet te verwachten, ook niet bij de normale iPhone 15.

Bekijk ook Review: iPhone 15 Pro, klaar voor de actie(knop) In deze review van de iPhone 15 Pro lees je over onze ervaringen met het toptoestel van 2023. Dit jaar zijn er bij de Pro-modellen weer veel vernieuwingen. Maar is dat genoeg om te upgraden? We vertellen er alles over in ons iPhone 15 Pro review!

Als nieuw materiaal voor de iPhone is titanium wat mij betreft een prima keuze. Het schijnt iets sneller te krassen, maar daar ben ik als voorzichtige gebruiker niet bang voor. Het onbedekte titanium raak je vooral langs de randen aan, want de achterkant is net als voorheen bedekt met een Ceramic Shield-glaslaag. Die glaslaag zou wel eens gemakkelijk kunnen breken, al zijn de meningen hierover nog verdeeld.

Duurzaamheid van de iPhone 15 Pro Max

Apple heeft de afgelopen jaren regelmatig over milieu en duurzaamheid gesproken, maar nog nooit lag het er zo di bovenop als bij de aankondiging van de najaarsproducten van 2023. Er zijn nu Apple Watches en horlogebandjes die volledig CO2-neutraal zijn en je kunt diverse accessoires kopen die van gerecycled materiaal zijn gemaakt.

De iPhone 15 Pro Max is helaas niet CO2-neutraal, maar er zijn wel stappen gemaakt. Zo bestaat het frame voor 100% uit gerecycled aluminium (je dacht toch niet dat alles titanium was?). Ook is er 100% gerecycled kobalt voor de batterij gebruikt en 100% gerecycled goud voor de usb-c-connector. De koperfolie in de MagSafe-lader is 100% gerecycled en 99% van de iPhone-verpakking is gemaakt van gerecyclede of verantwoorde houtvezels. Er zit geen plastic meer in de verpakkingen. Het bedrijf is op de goede weg, maar er valt nog meer te doen voordat het 2030 is.

Bij de hoesjes kun je niet meer voor leer kiezen. Leer is dieronvriendelijk en wordt vaak met milieubelastende stoffen gelooid. Bovendien heb ik in reviews van de leren iPhone-hoesjes meermaals geklaagd dat het materiaal er zo vlak en levenloos uitziet, dat Apple net zo goed voor kunstleer had kunnen kiezen. Onder gebruikers waren ze echter favoriet, omdat ze lang meegaan (in tegenstelling tot de siliconenhoesjes).

Wat duurzaamheid betreft had Apple nog wel een stap verder kunnen gaan. De transparante plastic en gekleurde siliconenhoesjes zitten nog wel in het assortiment en zijn niet gemaakt van gerecycled materiaal, terwijl andere accessoiremakers wél voor recycled kiezen. De leren hoesjes zijn opgevolgd door nieuwe materiaal FineWoven, dat voor 68% uit hergebruikt polyester bestaat. Wat ons betreft gaat dat nog niet ver genoeg qua hergebruik. Maar het is fijn dat de duurzaamheid van de producten zelf nu nog duidelijker op de agenda staat bij Apple. Je kunt de review van de FineWoven-case voor iPhone elders op onze site lezen.

Scherm van de iPhone 15 Pro Max

De iPhone 15 Pro Max heeft net als vorig jaar een Super Retina XDR-scherm met een maximale helderheid van 2.000 nits. Dit scherm is ook buitenshuis goed te lezen, zelfs in volle zon. Alle features van vorig jaar zijn aanwezig, dus op dat punt is er weinig nieuws te melden. Wat wel nieuw is, is dat de bezels iets smaller zijn geworden. Dit levert niet meer pixels of een hogere schermresolutie op, maar zorgt voor een mooiere overgang van het scherm naar de rondingen van de behuizing. Dit scherm oogt fantastisch en er is eigenlijk niets wat ik eraan zou willen verbeteren.

Er zijn nog meer dingen hetzelfde gebleven, zoals het Dynamic Island en het always-on scherm. Dat laatste komt dit jaar nog meer van pas omdat Apple in iOS 17 de Standby-functie heeft toegevoegd. Zo kun je nuttige informatie op je scherm zien terwijl de iPhone op een MagSafe-lader hangt. Ik gebruik hiervoor de Belkin-houder, maar er zijn inmiddels al wat meer opties om Standby op je nachtkastje werkend te krijgen.

Hardware in de iPhone 15 Pro

A17 Pro-processor met 16-core Neural Engine

3-nanometer productieproces (voorganger 4-nanometer)

Nieuwe 6-core CPU (2x performance, 4x efficiency)

Nieuwe 6-core GPU (was 5-core)

8GB RAM in de Pro-modellen (was 6GB)

Verkrijgbaar met 256GB, 512GB en 1TB opslag

Ultra wideband-chip van de tweede generatie

Bluetooth 5.3

De iPhone 15 Pro Max is dit jaar niet meer met 128GB opslag verkrijgbaar. Ik had graag gezien dat Apple deze optie nog steeds in het assortiment had gehouden als goedkope instapmogelijkheid, maar ik begrijp ook dat 256GB momenteel logischer is nu de camera voortaan 24-megapixel foto’s maakt, die meer ruimte innemen. Wil je gebruik maken van de videofuncties, dan is minimaal 256GB ook aan te raden. Zeker voor professionals, maar ook als je graag reisfoto’s en -video’s maakt. Op mijn iPhone heb ik 70.000 foto’s en 3.500 video’s staan, die samen met gedownloade films en tv-series in totaal 184GB vullen. Voor mij is 256GB de ideale opslag. Apple besloot als testtoestel (zoals gewoonlijk) een 1TB exemplaar toe te sturen, maar dat is voor de meeste mensen helemaal niet nodig.

Opvallend is dat je bij de duurdere modellen nog steeds dezelfde hoeveelheid RAM krijgt (namelijk 8GB), terwijl je zou verwachten dat de modellen met meer opslag vooral worden verkocht aan professionals die er wat intensiever gebruik van maken.

De A17 Pro maakt een sprong voorwaarts ten opzichte van de A16 Bionic, al is het minder groot dan we hadden verwacht. Reken op ongeveer 10% betere CPU-performance en 20% betere GPU-performance. Eén van de wat minder zichtbare verbeteringen is te vinden bij games: die ondersteunen nu hardware-gebaseerde ray tracing voor een nog realistischer lichtinval.

Uit Geekbench-metingen is te achterhalen dat de CPU in de iPhone 15 Pro Max is afgesteld op een kloksnelheid van 3,78 GHz, terwijl dat vorig jaar nog 3,46 GHz was. Apple heeft vooral de GPU verbeterd en die is nodig om op de iPhone voortaan ‘console-kwaliteit’ games te kunnen spelen. Games zoals Resident Evil: Village (die kost 30 euro!) zullen laten zien hoe gaming op de iPhone nog mooier kan worden, dankzij ray tracing. Dit houdt in dat de belichting van spelscènes realtime wordt bijgewerkt, zodat het er extreem realistisch uitziet. Het gaat om games die oorspronkelijk veelal ontworpen zijn als consolegame en nu aangepast zijn voor mobiel gebruik. Wil je dit echt goed kunnen doen, zonder dat je kramp in de handen krijgt en zonder dat de knoppen teveel schermruimte in beslag nemen, dan heb je een controller nodig. Het speelt trouwens ook een stuk prettiger. We konden Resident Evil: Village nog niet testen en eerlijk gezegd is het ook niet mijn genre. Games moeten er speciaal voor zijn aangepast, dus het aanbod zal aanvankelijk nog beperkt zijn. Apple ziet echter een grote toekomst in gaming op de iPhone.

Ik probeerde de grafische kracht van het toestel te meten door meerdere videostreams te bewerken. Dat verliep allemaal heel soepel, maar eerlijk is eerlijk: ook op de iPhone 14 Pro (Max) was dit prima gelukt.

De iPhone 15 Pro Max werkt met 5G, maar daar zullen eigenaren van een iPhone 12 Pro niet van opkijken: dat hebben zij ook al jaren. Uit onze poll bleek dat relatief veel mensen van de iPhone 12-serie upgraden en het opmerkelijke daaraan is dat er toen óók al 5G in zat, met dezelfde snelheden. De echt snelle 5G-netwerken waren toen nog een belofte – en dat zijn ze nog steeds. De Nederlandse providers hebben nog steeds geen snelle 5G uitgerold. Dat duurt nog wel even.

Nieuw is dat dit de eerste iPhone met wifi 6E is. Handig als je je router al had aangepast, maar voor de meeste mensen niet meteen een reden om te upgraden. Ook nieuw is de vernieuwde ultra wideband-chip, die nog nauwkeuriger is. Dit is een functie die ik de afgelopen dagen al meermaals heb gebruikt bij het terugvinden van anderen, bijvoorbeeld in een grote bouwmarkt of op een festivalterrein. Maar het werkt alleen als die andere mensen ook een iPhone 15 hebben.

Op plekken waar je geen mobiel bereik hebt, is er de satellietfunctie. Je krijgt opnieuw twee jaar gratis bij aankoop van het toestel. Voorheen was de satellietcommunicatie voor noodgevallen, maar je kunt het vanaf nu in de Verenigde Staten ook gebruiken voor autopech, dankzij een samenwerking met automobielorganisatie AAA. Het is te hopen dat Apple snel een contract met de ANWB sluit, zodat wij er ook van kunnen profiteren.

Batterijduur iPhone 15 Pro

Batterijduur tot 95 uur (audio afspelen), 29 uur (video afspelen) en 25 uur (video streamen)

Snelladen via optionele stroomadapter van 20 Watt

MagSafe opladen op 15 Watt

Draadloos opladen op 7,5 Watt (Qi), ondersteuning voor Qi2 (wattage nog niet bekend)

De batterij in de iPhone 15 Pro Max heeft nauwelijks meer capaciteit dan die van de iPhone 14 Pro Max. De gebruiksduur is daarom hetzelfde, terwijl je misschien had verwacht dat de 3nm-chip voor meer efficiency zou zorgen.

Wat ook niet is veranderd is snelladen op de iPhone: dit gebeurt nog steeds op maximaal 27 Watt, ongeacht de adapter die je gebruikt. Er verwachten van Apple geen bizarre gimmicks zoals volledig opladen in 15 minuten, maar we hadden wel gehoopt dat Apple het snelladen via een kabel had verhoogd naar 35 Watt, zodat je als gebruiker begrijpt dat de 35 Watt-lader met dubbele usb-c poort de perfecte keuze voor jou is. Opladen duurt een halfuur om op 50% batterijlading te komen.

De overstap naar usb-c zal bij sommige mensen wat hoofdbrekend veroorzaken, maar bij anderen zal het geruisloos gaan. Zeker als je gewend was om draadloos op te laden, merk je er niets van. De meegeleverde kabel is een nieuwere variant met textiel bekleding, vergelijkbaar met de kabel die Apple meelevert bij de HomePod. Minpunt is alleen, dat hij alleen lage datasnelheden ondersteunt. Ook wat opladen met Qi betreft is er niet veel veranderd. Behalve dan, dat je vanaf dit najaar Qi2-laders in de winkel zult aantreffen, die vooral voordeel lijken te bieden voor Android-gebruikers.

iPhone 15 Pro (Max) camera

Lensoppervlak van saffierkristal

Vier camera’s aan achterzijde: Hoofdcamera: 48 megapixel (24mm, ƒ/1.78 diafragma) met 4x optische zoom Ultragroothoek: 12 megapixel (13 mm, ƒ/2.2 diafragma met 120° kijkhoek) Telelens: 12 megapixel (5x telefoto: 120 mm, ƒ/1.78 diafragma) met 5x optische zoom

LiDAR-scanner

Video tot 4K / 60 fps

Actiemodus tot 2.8K / 60 fps (was 30 fps)

Filmmodus tot 4K / 30 fps

ProRes-support 4K / 60 fps (was 30 fps)

Log-video opnames

Academy Color Encoding System

In deze review heb ik beloofd iets meer aandacht te besteden aan de camera, omdat dit voor veel mensen de reden zal zijn om voor de Pro Max te kiezen. Eén ding noemde ik al in het iPhone 15 Pro-review: het feit dat de camera dit jaar een stuk ingewikkelder is geworden. Er zijn meerdere brandpuntsafstanden (wanneer kies je 23mm of 28mm?), foto’s die met de 48-megapixelcamera zijn gemaakt worden voortaal als 24-megapixel opgeslagen (en wat betekent dat dan voor de bestandsgrootte?), je kunt naast ProRAW ook kiezen voor HEIF Max (wanneer kies je wat?). Voor een apparaat dat door veel mensen als point-and-click camera wordt gebruikt, is dat allemaal wat gecompliceerd. De interface van de camera is ook iets gewijzigd.

Ondanks al die vernieuwingen kun je de iPhone nog steeds oppakken en gedachteloos een foto maken. Maar goed, dan gebruik je maar een fractie van de mogelijkheden en had je een gewone iPhone 15 of een eerdere generatie iPhone kunnen nemen. Overigens is het echt niet zou dat je eerst een minuut bezig moet gaan met het kiezen van allerlei instellingen – en dat is maar goed ook, want een mooi fotomoment kan soms in een paar seconden alweer voorbij zijn.

Voor mensen die wat meer verstand hebben van fotografie zijn het echter mooie uitbreidingen van de camera, waardoor je meer controle hebt over de foto. Eén functie die ik meteen ben gaan proberen is het verleggen van de focus. Handig! Alle foto’s met een mens, huisdier of standbeeld worden automatisch met diepte-informatie vastgelegd, zodat je later de voorgrond óf de achtergrond wat onscherper kunt maken. Ook dit kost natuurlijk weer wat meer opslagruimte, dus je zult merken dat je 128GB instapmodel snel volraakt.



Links is de focus op de voorste man, daarna op de man rechtsachter. En tenslotte een foto zonder diepte-effect. Dit is het Korean War Memorial in Washington DC.

Een andere mooie verbetering is te vinden in iOS 17, dus daar heb je geen nieuwe iPhone voor nodig: je krijgt een waterpaslijntje te zien, zodat je weet of de horizon recht staat. Ook dit kan minder ervaren fotografen helpen om voortaan hun camera iets rechter te houden bij het schieten.

Apple spreekt van zeven lenzen op de iPhone 15 Pro-modellen, maar in werkelijkheid zijn het er drie. De 48-megapixel hoofdcamera zorgt voor het merendeel van de brandpuntsafstanden, terwijl de vernieuwde telefotolens geschikt is voor twee, waaronder de nieuwe 120mm equivalent met 5x zoom.

Op de iPhone 15 Pro Max vind je vrijwel dezelfde 48-megapixel hoofdcamera van de iPhone 14 Pro (Max). Hij kent alleen veel meer trucjes. Daarnaast heb je de 12-megapixel ultragroothoek en de 12-megapixel telefoto. Op die laatste krijg je nog steeds macro (0,5x, 13mm). De hoofdcamera geeft je 1x, 1.2x en 1.5mm (24mm, 28mm en 35mm) door meermaals op de knop 1x te drukken. Daarnaast is er een 2x knop, waarbij je optische zoom krijgt via dezelfde 48-megapixelcamera.



Zoomen of niet? Bij sommige foto’s heeft zoomen zin, zoals bij het Capitool, dat op de ingezoomde foto een mooier doorkijkje heeft. Past het hele object op de foto (zoals het Martin Luther King-monument), dan is inzoomen helemaal niet nodig. Tenzij je de duiven of het gezicht van Dr. King wat nader wil bekijken.

Deze 2x zoomfunctie zit nu voor het eerst ook op de standaard iPhone 15, een van de redenen waarom we de standaardmodellen in onze review geschikt voor semi-pro’s noemen. Sloeg je de standaardmodellen altijd over omdat de camera geen zoom had, dan zijn de goedkopere modellen dit jaar voor jou misschien toch te overwegen.

Bekijk ook Review iPhone 15: nu ook voor de semi-pro's In deze iPhone 15 review lees je onze ervaringen met het nieuwe standaardmodel van 2023. De afgelopen jaren kreeg dit type iPhone maar een paar kleine verbeteringen, maar dit jaar heeft dit toestel meer nieuws te bieden. Hoe bevallen de verbeteringen van de iPhone 15 ten opzichte van de voorgangers? In deze review lees je het.

Hieronder zie je het Capitool met de verschillende zoomlevels (van 0,5x tot 5x). Tussen haakjes staat de bestandsgrootte bij fotograferen in HEIF.

0,5x zoom, 14mm (1,8MB):

1x zoom, 24mm (3,2MB):

1,2x zoom, 28mm (2,7MB):

1,5x zoom, 35mm (grootte 2,4MB):

2x zoom, 48mm (grootte 1,2MB):

5x zoom, 120mm (grootte 2,4MB):

Het is dus echt niet zo dat de fotobestanden opeens meerdere megapixels groot worden.

Als je dichtbij een gebouw staat heeft de 5x zoomfunctie dus vooral nut om bepaalde details vast te leggen. Hieronder kun je zien dat de 5x zoomfunctie ook z’n nut bewijst als je een veraf gelegen gebouw wil fotograferen:



Hier zie je 0,5x, 2x en 5x zoom op het Lincoln Memorial. Een gebouw dat in de verte maar een klein stipje lijkt kun je met de zoomfunctie veel meer naar je toe halen. Scheelt ook weer lopen.

Goed om te weten, is dat de foto’s die je met de iPhone 15 Pro Max maakt nu 24-megapixels zijn, in plaats van de gebruikelijke 12-megapixels. Hierbij wordt extra beelddata gebruikt, die normaal werd ‘weggegooid’. De fotobestanden zijn daardoor wel iets groter, waardoor je misschien een iPhone met meer opslag nodig hebt. Ook de automatische portretfoto’s, waarbij je de focus achteraf nog kunt wijzigen, nemen meer ruimte in beslag vanwege het opslaan van meer beelddata. Toch is het ook weer niet overdreven. De normale foto’s die ik met 1x zoom maakten waren gemiddeld zo’n 2,5MB groot en kwamen maar zelden boven de 3MB. Bij 2x zoom ben je helemaal goed af qua opslagruimte, want die zaten tussen de 1MB en 2MB. En bij de 5x zoom moet je rekenen op ongeveer 2MB tot 3MB.

Ik probeerde de camera tijdens een trip aan de oostkust van de VS, waarbij ik onder andere inzoomde op details van het Capitool en het Lincoln Memorial in Washington. De foto’s zien er nog beter uit, met meer detail. Zelfs bij de 5x zoom is niets wazig of onscherp. Ik gebruikte de 3x zoom op de eerdere toestellen ook wel heel regelmatig, maar zo heel veel verschil tussen 2x en 3x zoom is er niet. Dan is 5x zoom echt wel een fijne toevoeging. Ik had gedacht dat ik het niet zo heel vaak zou gebruiken, maar ontdekte bij fotograferen in de stad dat het toch wel een mooi effect geeft als je bijvoorbeeld in een drukke straat 5x inzoomt op een detail. Je haalt de hele scène dichter naar je toe,zonder dat het onscherp wordt. Ook als ‘spycamera’ doet de 5x zoom het erg goed, bijvoorbeeld als je op een terras zit en een tekst iets verderop wil lezen, zonder op te hoeven staan.

Zeker buitenshuis en bij goede belichting levert de 5x zoom goede foto’s met realistische kleuren. In het donker is het allemaal wat minder. Objecten die ietsje verlicht zijn komen op zich goed uit de verf, maar een uitgeschakeld zwart tv-scherm wordt een bruine smurrie.

Je levert er wel iets voor in, namelijk de 3x optische zoom. Terwijl de iPhone 15 Pro nog 2x en 3x optische zoom heeft, zit je bij de iPhone 15 Pro Max vast aan 2x en 5x zoom. Wil je 3x zoomen, dan is het altijd digitaal en kun je beter kiezen voor 5x optisch.



Vanaf 8x inzoomen krijg je een viewfinder te zien en je kunt maximaal doorgaan tot 25x zoom. Maar dit is wel digitale zoom en alleen bedoeld om op afstand een bijna onleesbare tekst te ontcijferen. De foto met 5x inzoom aan de rechterkant is veel scherper.

Je kunt op de Pro Max zelfs tot 25x digitaal inzoomen (voorheen 15x), maar dit raad ik niet aan. De enige reden om dit te doen is als je een verrekijker nodig hebt en bijvoorbeeld een dier wil spotten. Bij zo’n hoge zoom is het soms lastig om het object te vinden. Handig is daarom dat je vanaf 8x zoom een soort viewfinder te zien krijgt voor de oriëntatie. Terwijl de beeldstabilisatie bij 5x zoom best goed is, is dat bij een grotere digitale zoom niet meer het geval. De foto’s zijn dan ook niet geweldig. Juist daarom is de 5x zoom een welkome toevoeging. Andere merken hebben tegenwoordig wel 10x zoom of meer, maar als je dan naar het gekozen diafragma van die toestellen kijkt, levert dat vaak minder mooie plaatjes op. Er zijn tegenwoordig zelfs toestellen met een bizarre 100x zoom. Apple zou dat niet zo snel doen en kiest liever voor bruikbaar.

De nachtmodus wordt nu aangestuurd door de Photonic Engine en zou nu sneller betere foto’s moeten maken. Maar je moet toch nog vrij lang de camera stilhouden om een redelijk resultaat te krijgen.



De nachtmodus maakt betere foto’s, ook als er maar een klein sprankje licht is. Maar de HDR-versie op je iPhone wordt meteen een stuk minder levendig zodra je de foto deelt.

Een mooie toevoeging, die te vinden is op alle iPhone 15-modellen, is de al eerder even genoemde automatische portretfunctie. Die werkt verbazingwekkend goed, ook als er alleen maar een hand met een iPhone op staat (zoals bij de foto’s hieronder). Het gebeurt best vaak dat ik afwisselend portretten en normale foto’s maak, maar daarbij vergeet om naar de portretmodus te wisselen. Daar hoef je je nu niet meer druk over te maken, want het gebeurt vanzelf als er een persoon of huisdier wordt gefotografeerd. Ik merkte dat het net zo goed werkt met standbeelden van personen. Het mooie is dat je dan achteraf de onscherpte op de achtergrond kan aanpassen, of de focus kunt verleggen van de persoon op de voor- en achtergrond.



Deze foto werd gemaakt met de 48-megapixel hoofdcamera, maar blijkt ook diepte-informatie te bevatten.



Je kunt namelijk de achtergrond onscherper maken, zonder dat je hoeft te kiezen voor een portretfoto. De iPhone ziet automatisch dat er diepte in de foto zit en legt de diepte-informatie vast.

De beeldstabilisatie voor video is sterk verbeterd. Voorheen zag je de camera wat schokkerig bewegen, als je tijdens het lopen een video maakte. Dat is nu veel vloeiender. Een heel leuk effect kun je krijgen als je rondom een stilstaand standbeeld loopt. Je krijgt dan de indruk dat je over het grasveld zweeft, alsof je een drone hebt gebruikt. Een voorbeeld is hier te zien.

Al met al zijn de verbeteringen in de camera zo goed, dat ik blij ben dat ik voor de iPhone 15 Pro Max heb gekozen. Dit is het toestel met de beste camerafuncties. Maar vlak ook de 6,1-inch iPhone 15 Pro niet uit, want dat blijft toch de beste keuze voor een Pro-gebruiker. De 5x zoom is handig om erbij te hebben, maar lang niet iedereen heeft dit nodig.

Software: iOS 17 op de iPhone 15 Pro Max

Update komt ook naar oudere toestellen (vanaf iPhone XS)

Geen grote nieuwe functies

Wel veel handige kleine verbeteringen

De iPhone 15 Pro draait vanuit de doos meteen op iOS 17. Dit bevat allerlei verbeteringen, waarvan de meeste ook naar de iPhone XR en nieuwer komen. Je hoeft dus niet de nieuwste iPhones te hebben om ervan te profiteren. Vrijwel alle functies zijn te gebruiken, slechts voor een handjevol heb je minimaal een iPhone 12 nodig.

iOS 17-functies die speciaal voor de iPhone 15 Pro (Max) zijn bedoeld, zijn de instellingen voor de actieknop, het verleggen van de focus in foto’s (ook op de standaardmodellen) en het nauwkeurig zoeken van vrienden. Hiervoor is de nieuwste hardware nodig, zoals de tweede generatie ultra wideband-chip. Ook de stemisolatie tijdens het bellen is een fijne verbetering, zodat je beter verstaanbaar bent.

Een van de belangrijke vernieuwingen in iOS 17 is de Standby-functie, waarmee je iPhone een soort nachtklokje wordt. Op de iPhones met always on-scherm ben je het beste af, omdat deze toestellen continu een klokje en andere informatie op het scherm kunnen tonen.

Bekijk ook Nauwkeurig zoeken van vrienden en iPhones: zo werkt het Met recente iPhones en Apple Watch-modellen kun je nauwkeurig zoeken gebruiken. Dit zorgt ervoor dat je tot op de meter nauwkeurig een vriend of een device terug kunt vinden.

Wil je weten welke verbeteringen er naar jouw iPhone komen en wat we daarvan vinden, lees dan onze iOS 17-review.

Bekijk ook iOS 17 review: weinig grote vernieuwingen, maar toch de moeite waard In deze review van iOS 17 lees je onze ervaringen met de aankomende software-update voor je iPhone. De update biedt een aantal fijne vernieuwingen, maar grote veranderingen blijven achterwege. De nieuwe functies die er zijn, zijn gelukkig wel de moeite waard.

Voor wie is de iPhone 15 Pro Max?

De iPhone 15 Pro Max is allereerst bedoeld voor mensen met een flinke portemonnee, want je bent minimaal €1.479 kwijt. VInd je dit wat teveel, dan kun je de kosten over een langere periode uitsmeren door een iPhone 15 Pro Max met abonnement te nemen, maar ook dan zul je het bedrag (vanaf €1.344,-) vroeg of laat moeten ophoesten.

Voor mensen die nu een iPhone 14 Pro Max hebben, is het ook nog geen tijd om te upgraden. Met de kleine stapsgewijze verbeteringen die Apple doorvoert is het eigenlijk prima om elk drie, vier jaar een nieuwe te kopen en dat blijkt ook wel uit onze poll: vooral mensen met een toestel uit de iPhone 12-serie willen dit jaar upgraden. Je krijgt dan een hoop nieuwe functies erbij, zoals het Dynamic Island, ProMotion (120Hz), always on, een betere batterijduur, crashdetectie, noodmelding via satellieten, Thread, een betere wifi- en Bluetooth-chip en vooral heel veel camerafuncties. In onze vergelijking tussen de iPhone 15 Pro en iPhone 12 Pro staan ze allemaal opgesomd. Het pluspunt van een paar generaties overslaan is dat het niet alleen beter is voor je portemonnee en voor het milieu, maar ook dat je in één klap wordt verrast door heel veel vernieuwingen.

Twijfel je nog, dan helpen deze vergelijkingen wellicht:

Score 8.5 iPhone 15 Pro Max €1.479 Voordelen + Lichter van gewicht

Ligt prettiger in de hand door afgeronde randen

Handige nieuwe actieknop

Meerdere brandpuntsafstanden voor camera

Bouwkwaliteit, scherm en performance zoals gebruikelijk van hoog niveau Nadelen - Slechts één actie voor de actieknop in te stellen

Nog niet CO2-neutraal, nu krijg ik een schuldgevoel

Geen snelle datakabel megeleverd

Snelladen niet verhoogd naar 35 Watt

Conclusie iPhone 15 Pro Max review

De iPhone 15 Pro Max is de beste iPhone die nu verkrijgbaar is en als je een paar jaar hebt overgeslagen is dit wel weer het moment om er eentje te kopen. Je krijgt namelijk veel vernieuwingen, van het nieuwe materiaal tot de usb-c-poort, tot de actieknop en het nieuwe design, waarmee Apple wel weer een tijdje mee zal doorgaan. Ik twijfelde of de 5x zoom voor mij echt nodig was, maar na een stedentrip merkte ik dat de combinatie 2x en 5x (op de Pro Max) toch wel meer mogelijkheden biedt dan de combinatie 2x en 3x (op de Pro). Toch zal niet iedereen dit nodig hebben en je kunt beter kiezen voor dagelijks gemak (een handzaam toestel) dan een functie die je nooit gaat gebruiken. Het is dan ook niet de ideale smartphone voor iedereen. Veel nieuwe camerafuncties vind je ook op de standaardmodellen en voor het Dynamic Island hoef je ook al geen Pro-model meer te kopen. Voor mensen die gewoon een groot scherm willen kan de iPhone 15 Plus dan een aantrekkelijk alternatief zijn. Daarnaast zijn er wat punten, die deze flagship-smartphone helemaal af hadden kunnen maken, zoals sneller opladen en het meeleveren van een snelle datakabel. En met alle praatjes over CO2-neutraal worden hadden we graag gezien dat de hele smartphone nu al daaraan voldoet. Kijken we naar de kleine verbeteringen, dan hadden we graag gezien dat je aan de actieknop meerdere acties kunt koppelen.



Links de iPhone 15 Pro Max in naturel titanium, rechts de al eerder geteste iPhone 15 Pro in blauw titanium.

iPhone 15 Pro Max kopen

De iPhone 15 Pro Max ligt sinds 22 september in de winkels. De verschillende varianten zijn te koop bij Apple, de bekende winkels en via de providers.

De iPhone 15 Pro Max begint bij €1.479,- voor het instapmodel met 256GB (er is geen €128 meer). Dat maakt het vergelijken met prijzen van vorig jaar wat ingewikkelder. Wat ook meespeelt is dat Apple vorig jaar een forse prijsverhoging heeft doorgevoerd, waardoor de stelling “dezelfde prijs voor een dubbele hoeveelheid opslag” niet helemaal eerlijk is.

Het mooie is dat je wel nog beter specs krijgt dan vorig jaar, zoals meer RAM, een betere camera en een luxer materiaal, plus de dubbele hoeveelheid opslag.

Prijzen iPhone 15 Pro Max los toestel

iPhone 15 Pro Max 256GB iPhone 15 Pro Max 512GB iPhone 15 Pro Max 1TB