Log-formaat is voor professionals

Om te beginnen: als gewone consument zul je niet zo snel bezig gaan met color grading van je video’s. Heb je een leuke vakantievideo gemaakt dan heb je er meer aan als de kleuren en schaduwen al door de computer optimaal zijn ‘ingekleurd’. Wil je echter een horrorfilm of feestelijke videoclip in een bepaalde tint schieten, omdat dit beter aansluit bij de sfeer die je wilt overbrengen, dan is color grading aan te raden. Op professionele apparatuur kun je daarbij kiezen uit RAW of log. Filmen in RAW is nog niet mogelijk op de iPhone, maar log is sinds de iPhone 15 Pro wél mogelijk!



Wanneer RAW video?

Log is een videoformaat dat nog bewerkt wordt in de camera, terwijl RAW volledig onbeperkt is. Je kunt de log-beelden op een externe monitor bekijken, zonder dat conversie nodig is. Dat is bij RAW niet mogelijk, omdat het eruit ziet als een soort geweven tapijt in felle kleuren. Gaat het om een extreem belangrijk filmproject, dan kun je het beste in RAW schieten omdat de videobewerker volledige controle in de nabewerking hebt. Bij RAW wordt alle beschikbare beelddata voor een specifieke bitrate vastgelegd. Dit geeft je de mogelijkheid om achteraf nog extreme aanpassingen te doen, maar het levert wel enorme bestanden op. Helaas is het op de iPhones nog niet mogelijk in RAW te filmen en dus ben je aangewezen op Log.

Wanneer log-video?

Wil je een professioneel uitziende YouTube- of influencer-video maken, dan is log goed genoeg. De bestanden nemen minder ruimte in beslag. Nadeel is dat je wat minder extreme aanpassingen in kleur kunt doen. Voor de beste resultaten adviseert Syrp Lab om te kiezen voor de hoogst beschikbare bitrate en een goede verlichting van de scene.

Een log-encoded video oogt uitgebleekt en kleurloos. Je zult het nog zelf in de naproductie moeten voorzien van de juiste kleuren, voordat je het er ‘normaal’ uit ziet.



Links een normaal gekleurde afbeelding, rechts een indruk hoe het log-beeld eruit zou kunnen zien: verbleekt en veel minder verzadigd qua kleur.

Omdat er waarschijnlijk maar weinig mensen zijn die deze video’s op het kleine scherm van de iPhone willen bewerken, heeft Apple Final Cut Pro, Compressor, Motion en zelfs iMovie op de Mac bijgewerkt om ervoor te zorgen dat ze log-gecodeerde video’s ondersteunen. Heb je nooit gebruikt gemaakt van Apple’s ProRAW-formaat voor foto’s of de RAW-mogelijkheden van apps zoals Halide, dan zul je waarschijnlijk ook geen log-gecodeerde video’s gaan maken. Ben je dat wel van plan, dan heb je een app nodig die de log-codering ondersteunt om alle vastgelegde data te kunnen ophalen en te bewerken.

Door Final Cut Pro en de andere apps te updaten nog voordat de nieuwe iPhones uitkomen kunnen creatieve professionals meteen na het uitpakken aan de slag. De Pro-modellen ondersteunen nu overdrachtssnelheden tot 10Gbps, dus je haalt de gemaakte video’s in korte tijd binnen op je Mac.

De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max gaan op vrijdag 22 september in de verkoop en op iCulture kun je natuurlijk de eerste indrukken én spoedig ook de eerste uitgebreide reviews verwachten!

