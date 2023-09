Eerste valtest: iPhone 15 Pro sneller beschadigd dan voorganger

iPhone 15 Pro: meer beschadigingen dan voorganger

Sam Kohl van AppleTrack heeft de iPhone 15 Pro en iPhone 14 Pro onderworpen aan een valtest. Natuurlijk zegt deze drop test niet alles over de duurzaamheid van de toestellen. Het is namelijk lastig om exact dezelfde val na te bootsen voor beide smartphones. Als de iPhone met een iets andere hoek op een net andere plek op de grond valt, kan dat het resultaat beïnvloeden. De verschillen tussen de twee toestellen zijn in de video echter wel erg groot.



Titanium verspreidt impact van val

In de beelden is te zien dat de iPhone 14 Pro het er zonder al te grote schades vanaf brengt. Het toestel doet het in de valtest over het algemeen beduidend beter dan de iPhone 15 Pro . Zowel het scherm en de achterzijde van het toestel zijn aan het einde van de video flink beschadigd. Ook valt de cameramodule uiteindelijk van de smartphone af. Terwijl het scherm van de iPhone van dit jaar het na meerdere valsessies begeeft, is het display van de iPhone 14 Pro aan het einde nog in orde (afgezien van wat scheuren en krassen).

Volgens Kohl heeft het zichtbare verschil in schade te maken met de afgerondere randen van de iPhone 15 Pro. Bij de voorganger waren deze randen vrijwel volledig vlak. 9to5Mac zegt dat de materiaalkeuze ook een aandeel heeft. Het roestvrij staal uit het model van vorig jaar fungeert in veel gevallen als schokdemper. Titanium is daarentegen relatief stijf en daardoor minder buigbaar. De impact van een val wordt daardoor makkelijker naar andere delen van het toestel verspreid, zoals in de beelden duidelijk naar voren komt.