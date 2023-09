iPhone 15 Pro-teardown toont hardware en bevestigt batterijcapaciteit

Teardown bevestigt batterijcapaciteit iPhone 15 Pro

De meeste specificaties van de iPhone 15 Pro zijn geen publiek geheim meer. Het toestel is immers op 12 september gepresenteerd en ook de officiële verkoop is inmiddels gestart. Toch zijn er ook enkele kenmerken die Apple niet echt van de daken schreeuwt. De batterijcapaciteit is bijvoorbeeld niet op de productpagina’s van de iPhone 15-serie te vinden.



Dankzij de teardown weten we nu dat de iPhone 15 Pro voorzien is van een 3.290mAh accu . Daarmee is de batterijcapaciteit van de iPhone 15 Pro iets groter dan de 3.200mAh-accu uit de iPhone 14 Pro . Volgens Apple hebben beide toestellen wel dezelfde batterijduur, namelijk maximaal 23 uur bij het kijken naar audiovisuele content.

Makkelijker uit elkaar te halen

Uit de demontagevideo van de iPhone 15 Pro blijkt daarnaast dat het toestel makkelijker uit elkaar te halen is. Dat komt doordat de chassis opnieuw is ontworpen. Apple zei tijdens de Wonderlust-presentatie dat daarmee onder meer het glas op de achterkant makkelijker kan worden vervangen. PBKreviews legt in de video uit dat de achterkant inderdaad eenvoudig los te wrikken is. Vervolgens hoeft enkel de flexkabel losgekoppeld te worden om het glas te vervangen.

Dat de iPhone 15 Pro makkelijker te demonteren is, wil echter niet zeggen dat het toestel in zijn geheel eenvoudiger te repareren is. De meeste onderdelen in het toestel zijn namelijk vergrendeld, waardoor ze na vervanging een foutmelding geven of niet naar behoren werken. Apple heeft namelijk een beveiliging ingebouwd die moet voorkomen dat gebruikers worden opgelicht door reparateurs die goedkopere, onbetrouwbare onderdelen gebruiken.

Hoewel Apple sinds 2022 een Self Service-reparatieprogramma aanbiedt, is de dienst nog altijd niet in Nederland beschikbaar. Met Self Service Repair kunnen gebruikers in landen zoals de Verenigde Staten, België, Frankrijk, Spanje en Duitsland bepaalde onderdelen in hun iPhone en andere Apple-apparaten zelf vervangen.

Camerasysteem en A17 Pro-chip te zien

Daarnaast geeft de video een indruk van het moederbord van de iPhone 15 Pro met de nieuwe A17 Pro-chip. Daar is dit keer geen logo op te zien. Mogelijk heeft Apple hiervoor gekozen om te voorkomen dat de nieuwe Pro-benaming van de chip – die voor het eerst gemaakt is op een 3nm-proces – niet uitlekt.

Ook het nieuwe camerasysteem is te zien in de teardownbeelden. Omdat het een demontage van de iPhone 15 Pro betreft, hebben we nog geen indruk van het camerasysteem dat de 5x optische zoom mogelijk maakt op de iPhone 15 Pro Max.

We verwachten dat iFixit binnenkort ook met teardown komt van de iPhone 15-serie. Mogelijk komt er dan nog meer interessante informatie over de interne componenten van de toestellen naar buiten.