Alles over Apple Watch wijzerplaat

Een groot voordeel van een horloge met digitaal display, is dat je zelf de wijzerplaat kan aanpassen. De Apple Watch geeft je de vrijheid om tussen meerdere wijzerplaten te wisselen en de klok naar eigen smaak samen te stellen. Het kiezen van een nieuwe wijzerplaat op je Apple Watch is heel gemakkelijk. Zodra je de tijdsaanduiding in beeld hebt (via de Klok-app) kun je direct aan de slag. Hieronder leggen we de belangrijkste zaken rondom wijzerplaten uit.

Apple Watch wijzerplaat wisselen

Het wisselen van de wijzerplaat op je Apple Watch is heel simpel: zorg dat de klok in beeld is en veeg vervolgens vanaf de rand naar links of naar rechts. Er komen steeds andere wijzerplaten in beeld, waarbij zal opvallen dat sommige exemplaren heel veel extra informatie bevatten, terwijl sommige wijzerplaten wat minimalistischer zijn. Laat je echter niet van de wijs brengen door widgets zoals de maanstand, want dit kun je gemakkelijk aanpassen aan je eigen behoeften.

Je kunt ook ervoor kiezen voor het automatisch laten aanpassen van je wijzerplaat. Dit vergt wat werk, maar het is eenvoudig. In onze tip lees je hoe je het voor elkaar krijgt. Zo kun je bijvoorbeeld een speciale wijzerplaat laten inschakelen als je onderweg bent of op je werk.

Nieuwe Apple Watch wijzerplaten kiezen

Welke wijzerplaten je te zien krijgt, bepaal je zelf. Er zijn tientallen wijzerplaten, maar je kunt ze het beste even op je iPhone bekijken en instellen. Dat is vanwege het grotere scherm veel praktischer. Zo doe je dat:

Open de Watch-app op je iPhone. Ga naar het tabblad Wijzerplaten. Blader door de verschillende opties. Zie je een interessante wijzerplaat, tik er dan op om het detailscherm te openen. Bij sommige wijzerplaten kun je extra opties kiezen, zoals kleur en complicaties. Tik op Voeg toe om de wijzerplaat aan jouw standaardcollectie toe te voegen.

Daarna kun je instellen in welke volgorde je de gekozen wijzerplaten te zien wilt krijgen:

Ga in de Watch-app naar het tabblad Mijn Watch. Tik achter het item ‘Mijn wijzerplaten’ op Wijzig. Je kunt nu de volgorde van de wijzerplaten aanpassen en eventueel wijzerplaten wissen.

Apple Watch wijzerplaat aanpassen

Heb je eenmaal een wijzerplaat gekozen, maar vind je de kleur of de widgets die erop staan niet naar je zin, dan kun je de wijzerplaat aanpassen. Hoeveel je kan aanpassen, is afhankelijk van de wijzerplaat. Een wijzerplaat aanpassen doe je als volgt:

Laat de wijzerplaat verschijnen op je Apple Watch en houd je vinger even ingedrukt tot je een tik voelt. Onder de wijzerplaat verschijnt de knop Wijzig. Tik hierop. Nadat je op Wijzig getikt hebt, verschijnt er een groen randje om het deel van de wijzerplaat dat je kunt aanpassen. Draai aan de Digital Crown om andere opties te selecteren. Swipe naar rechts om tussen de aanpasbare onderdelen te schakelen.

Een andere manier om wijzerplaten aan te passen, is via de iPhone:

Open de Watch-app. Kies een bestaande wijzerplaat onder het kopje Mijn wijzerplaten of ga naar het overzicht Wijzerplaten in de tabbalk onderaan. Kies de opties die je aan wil passen. Bij sommige wijzerplaten pas je de stijl of de kleur aan, terwijl je bij andere wijzerplaten alleen een complicatie kan aanpassen.

De mogelijkheden verschillen per wijzerplaat. Bij nagenoeg alle wijzerplaten kun je de widgets aanpassen. Deze informatieschermpjes heten ‘Complicaties‘.

Informatie op de wijzerplaat

Naast het tonen van de tijd, is er op de meeste wijzerplaten ook ruimte voor complicaties. Dit zijn kleine widgets die specifieke informatie tonen. De term ‘complicaties’ wordt behalve door chirurgen ook gebruikt door horlogemakers, om de extra info op de wijzerplaat aan te duiden.

Er zijn complicaties van Apple zelf en van apps uit de App Store. Lees hiervoor ons artikel over complicaties op de Apple Watch gebruiken.

Deze complicaties kun je zoal instellen op de Apple Watch:

Berichten : De Berichten-app openen en via het cijfertje zien hoeveel nieuwe berichten je hebt.

: De Berichten-app openen en via het cijfertje zien hoeveel nieuwe berichten je hebt. Wekker : Snel een wekker zetten en zien hoeveel tijd je nog hebt.

: Snel een wekker zetten en zien hoeveel tijd je nog hebt. Maanstand : Geeft aan wat de stand van de maan de komende nacht is, bijvoorbeeld volle maan.

: Geeft aan wat de stand van de maan de komende nacht is, bijvoorbeeld volle maan. Timer : Toont de aftellende timer-app op de wijzerplaat, handig tijdens het koken.

: Toont de aftellende timer-app op de wijzerplaat, handig tijdens het koken. Agenda : Toont de eerstvolgende afspraak zien.

: Toont de eerstvolgende afspraak zien. Aandelen : Toont koerswijzigingen van de aandelen die je volgt.

: Toont koerswijzigingen van de aandelen die je volgt. Weer : De huidige temperatuur op jouw locatie of andere plekken.

: De huidige temperatuur op jouw locatie of andere plekken. Activiteit : De status van je activiteitenringen in calorieën, trainingsminuten en sta-uren.

: De status van je activiteitenringen in calorieën, trainingsminuten en sta-uren. Stopwatch : Start en stop de stopwatch vanaf de wijzerplaat van je Apple Watch.

: Start en stop de stopwatch vanaf de wijzerplaat van je Apple Watch. Wereldklok : Bekijk de tijd op een door jou gekozen locatie.

: Bekijk de tijd op een door jou gekozen locatie. Zonsopgang en -ondergang: Zie wanneer de zon opkomt of onder gaat.

Dit is slechts een selectie van de complicaties die standaard beschikbaar zijn. Nagenoeg elke standaard app op je Apple Watch heeft zijn eigen complicatie. Op de iPhone kun je in de Apple Watch-app kijken welke complicaties van externe apps beschikbaar zijn. Hiervoor ga je naar Mijn Watch > Complicaties.

Kijk voor inspiratie in ons artikel met de 10 beste complicaties voor de Apple Watch.

Extra wijzerplaat maken

Heb je behoefte aan meerdere varianten van wijzerplaten, zodat je bijvoorbeeld makkelijk kunt wisselen tussen geel en rood? Dan kun je ook een extra wijzerplaat maken en toevoegen aan je collectie. Je kunt bijvoorbeeld een zakelijke wijzerplaat in neutrale kleuren maken voor op je werk en een Mickey-wijzerplaat voor het weekend.

Houd je vinger ingedrukt op het scherm tot je een tik voelt. Veeg helemaal naar rechts totdat je bij het vierkantje met de knop ‘Nieuw’ komt. Tik hier op. Tip: je kunt met de Digital Crown scrollen. Je hebt nu keuze uit alle wijzerplaten. Selecteer er eentje die je wilt aanpassen. De nieuwe wijzerplaat staat nu in je selectiescherm.

Wijzerplaten verwijderen van de Apple Watch

De zelfgemaakte wijzerplaten kun je verwijderen uit je collectie, als je ze niet meer nodig hebt:

Houd je vinger ingedrukt op het scherm tot je een tik voelt. Blader naar de wijzerplaat die je wilt verwijderen. Veeg omhoog om de wijzerplaat te verwijderen.

Je kunt de wijzerplaat later altijd weer toevoegen, maar eventuele aanpassingen gaan wel verloren.

Nog meer tips voor de Apple Watch wijzerplaat

