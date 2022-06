Voor e-mails kennen we dit al jaren: het ongelezen markeren van een reeds geopende mail. Het is een handig trucje dat je kunt gebruiken als geheugensteuntje, bijvoorbeeld als je een nieuw bericht per ongeluk al geopend hebt. Met deze functie heb je meer controle over welke berichten je daadwerkelijk gelezen en misschien al geantwoord hebt en welke niet. Ook in WhatsApp kun je gesprekken ongelezen maken, maar in Apple’s eigen Berichten-app kon dat nog niet. Vanaf dit najaar met iOS 16 steekt Apple daar een stokje voor en wij laten je alvast zien hoe het ongelezen maken van iMessage-berichten en sms’jes werkt in e Berichten-app.



iMessage-bericht ongelezen maken doe je zo

Het ongelezen markeren van berichtjes in de Berichten-app vereist dus minimaal iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 en macOS Ventura. Wat goed is om te weten is dat dit zowel werkt voor iMessage-berichtjes (de blauwe praatballonnetjes) als gewone sms’jes (de groene berichtjes). Als je dus nooit iMessage gebruikt, maar af en toe wel een sms’je krijgt, komt dit dus ook bij jou goed van pas. Een iMessage-bericht ongelezen maken doe je zo:

Open de Berichten-app op je toestel. Ga naar het gesprekkenoverzicht. Veeg het gesprek dat je als ongelezen wil markeren naar rechts. Op de Mac kun je ook met je rechter muisknop op een gesprek klikken. Tik op de blauwe knop met het praatballonnetje of kies de optie Markeer als ongelezen op de Mac.

Een alternatieve manier is om een gesprek in de lijst ingedrukt te houden en te kiezen voor de optie Markeer als ongelezen. Dit werkt ok als je een gesprek bovenaan het overzicht vastgezet hebt.

Je kunt dus alleen een heel gesprek als ongelezen markeren. Dat geldt niet voor een enkel individueel berichtje. Na het ongelezen maken van een sms of iMessage-bericht, verschijnt de blauwe stip naast het gesprek en wordt er weer een eentje bij het appicoontje gezet. De ongelezen status wordt ook tussen al je apparaten gesynchroniseerd.

De functie werkt eigenlijk precies hetzelfde als in WhatsApp. Het verschil bij WhatsApp is dat het eentje bij het appicoontje niet terugkeert, omdat deze meteen verdwijnt zodra je WhatsApp opent. Bij iMessage verdwijnt de app-badge pas als je het specifieke gesprek met het nieuwe bericht opent en niet bij het openen van de app zelf. Je leest er meer over in onze tip over WhatsApp-berichten op ongelezen zetten.