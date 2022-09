De leukste apps van week 36-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Hard Disk Als App van de Week kiezen we deze keer voor één van de eerste apps die al is bijgewerkt voor iOS 16 . En hij is ook nog eens afkomstig van een Belgische ontwikkelaar. Met de Hard Disk-app kun je monitoren hoe vol de opslagruimte van je iPhone is. De app deelt het in met verschillende categorieën, waaronder muziek en foto’s. In een percentage zie je het aandeel van een categorie. Als je op maandag de grote iOS 16 update installeert, kun je met deze app de nieuwe iOS 16 widgets gebruiken. Hiermee zie je op je toegangsscherm snel hoe vol je iPhone nog zit en welke categorieën veel ruimte innemen. Handig als je krap zit met je opslagruimte en altijd een oogje in het zeil wil kunnen houden. Er zijn uiteraard ook gewone widgets voor op je beginscherm tussen al je apps. Er is ook een versie voor de Mac, Apple TV en Apple Watch.

PartyMeister

Op een bruiloft gebeurt erg veel. Zeker als je veel gasten hebt. Als bruid, bruidegom of gast kun je lang niet bij alle kleine momenten zijn. Daarom kunnen je gasten PartyMeister installeren. De foto’s die hiermee worden gemaakt, komen allemaal in een album terecht. Je kunt ze zelfs live op een televisiescherm op je trouwlocatie laten zien. Of je speelt een spel waarbij het bijvoorbeeld de uitdaging is om de mooiste foto’s van het bruidspaar te maken.

Je kunt als bruidspaar ook later nog alle foto’s bekijken om te ontdekken wat je gasten allemaal hebben uitgespookt terwijl jullie niet keken. Je kunt een modereerfunctie gebruiken waardoor alle foto’s eerst door een moderator worden bekeken voordat ze in het album komen. De moderator moet je zelf regelen.

Reminders Menu Bar

De Herinneringen-app van Apple is fijn, maar heeft voor sommige gebruikers één nadeel: het werkt niet in de menubalk van je Mac. Deze app regelt dat voor je. Als je ‘m installeert, komen al je herinneringen in deze app terecht. Je kunt nog altijd de gewone Herinneringen-app gebruiken. Vanaf de menubalk-app kun je herinneringen bekijken in je lijsten en afvinken als je klaar bent. Het toevoegen van een nieuwe herinnering gaat snel: tik ‘m in en druk op enter.

Je kunt Reminders Menu Bar gratis downloaden op GitHub.

TreeGame

TreeGame is een simpel spelletje van het Plant-for-the-Planet goede doel. Deze organisatie zet zich in voor het (her)planten van bomen om zo bij te dragen aan het welzijn van de aarde. Met TreeGame moet je raden welke van de twee voorgestelde landen meer bomen heeft. Je kunt vanuit de app ook doneren aan het doel. Volgens de organisatie is het door hun ontwikkelaars in hun vrije tijd gemaakt.

HERE WeGo

Gebruik je HERE WeGo of ben je op zoek naar een navigatie-app voor fietsroutes? Goed nieuws, want dat kan nu ook met deze app! Door een fietsroute in te stellen kun je beter zien hoe lang je erover doet. Dat is niet met alle navigatie-apps mogelijk, waardoor je zelf moet inschatten hoe en wat. Ook weet je zeker dat je dan niet op de autoweg terechtkomt waar dat niet mag.