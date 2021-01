Rekenmachine-tips voor de iPhone

Je kunt meer doen met de Rekenmachine- of Calculator-app dan je denkt. In dit artikel vind je handige tips waarmee je nog makkelijker je berekeningen uitvoert.

#1 Resultaat van een berekening kopiëren

Heb je een moeilijke berekening gemaakt, dan wil je het eindresultaat misschien overnemen in een andere app. Wat te doen… overtikken? Welnee, je kunt het getal dat in beeld staat eenvoudig kopiëren naar een andere app door er even op te drukken. Dit kopiëren werkt op dezelfde manier als in andere apps. Er is nog een andere manier om het resultaat te kopiëren (zie tip #6). Je kunt in de rekenmachine zowel kopiëren als plakken, zoals je op onderstaande afbeelding kunt zien.

#2 Snel een tikfout herstellen

Deze klassieker kent bijna iedereen: om een tikfout in de Calculator-app te herstellen hoef je niet alles te wissen. Veeg gewoon over het scherm van links naar rechts om het laatst ingetikte cijfer weg te halen. Het ongedaan maken werkt alleen met getallen.

#3 Fooien berekenen met de Calculator-app en Siri

Zit je in een restaurant en wil je snel de fooi berekenen, dan kun je dat op twee manieren doen: met Siri of met de Calculator-app. Siri is misschien niet zo geschikt, als er allemaal mensen om je heen zitten. Toch kan het een snelle manier zijn als je op een rekening de fooi moet invullen. Vraag aan Siri: “Wat is 15% van €83,45” en je hebt meteen het antwoord. Je zou het ook met de Calculator kunnen doen: 83,45 x 0,15.

De rekenmachine op de Apple Watch heeft zelfs speciale functies voor fooien berekenen en de rekening splitsen.

#4 Calculator-app verwijderen

Gebruik je de standaard Calculator-app nooit, omdat je fan bent van een van de vele alternatieve rekenmachine-apps? Dan kun je de Calculator-app verwijderen van je iPhone. Dit is mogelijk sinds iOS 10. Leg je vinger even op het icoontje en tik Verwijder app. Heb je een oudere iPhone met 3D Touch, dan beginnen de icoontjes meteen te wiebelen en kun je de app verwijderen door op het kruisje te drukken.

#5 Wetenschappelijke calculator

Je krijgt veel meer functies tot je beschikking als je de iPhone een kwartslag draait. Dan komt de wetenschappelijke calculator tevoorschijn waarmee je logaritmes en andere geavanceerde wiskundige functies aan kunt. Zoek je meer opties, dan zijn er ook wiskunde-apps om vergelijkingen op te lossen of rekenmachine-apps van derden, die wat uitgebreider zijn.

#6 Functies voor de rekenmachine-icoon

Als je vinger op het appicoon van de rekenmachine legt of drukt, krijg je wat extra opties tot je beschikking. Je kunt dan de uitkomst van de laatste berekening kopiëren. Dit werkt ook vanuit het rekenmachine-icoontje in het Bedieningspaneel. Zo kun je het resultaat makkelijk overnemen in een andere app.

