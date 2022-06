Met de komst van iOS 16 zul je gemerkt hebben dat de klok op het toegangsscherm er anders uit ziet. De cijfers zijn dikker en je kunt kiezen uit zes lettertypes. Welke is jouw favoriet? Of vind je ze allemaal even lelijk?

Kies een klok in je eigen stijl

Met of zonder schreef en met een grappig streepeffect of een onderbreking: je hebt heel wat te kiezen als je de toegangsschermen van iOS 16 gaat inrichten en de klok moet instellen. Standaard is het font van de klok al veel dikker geworden, maar je kunt nu ook kiezen uit 6 verschillende lettertypes van serieus tot speels. Uiteraard kun je de kleur van de cijfers ook aanpassen, zodat het goed leesbaar is in combinatie met de nieuwe wallpaper die je hebt gekozen.



De mogelijkheden om je toestel te personaliseren zijn opeens veel groter geworden. Maar zit jij daar op te wachten, of vind je al die keuzes maar verwarrend en onnodig? Er valt heel wat over te zeggen, maar waar we het in deze poll over willen hebben is de klok.

Welke variant zou jij kiezen voor de klok? We zijn benieuwd!

De klok is maar één onderdeel van het vernieuwde toegangsscherm op de iPhone. Je kunt boven de klok ook een langgerekte widget van één regel kwijt, met bijvoorbeeld je eerstvolgende afspraak of de temperatuur van dit moment. Onder de klok kun je twee, drie of vier widgets kwijt met nog wat extra informatie, bijvoorbeeld het laatste nieuws of de batterijstatus van je AirPods. Je kunt vier kleine widgets, twee grote widgets of een combinatie van groot en klein combineren. Die widgets op het toegangsscherm zien er zo eenvoudig uit, dat ze bijna wel een hint zijn dat er een always on-scherm voor de iPhone aan komt. En het instellen van de toegangsschermen doet wel wat denken aan het wisselen van Apple Watch-wijzerplaten. Zo groeien niet alleen de iPad en de Mac, maar ook de iPhone en de Apple Watch dichter naar elkaar toe.