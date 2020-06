Het uiterlijk van het telefoonscherm is op de schop gegaan in iOS 14 en iPadOS 14. Je krijgt nu een veel kleinere melding die niet je hele beeld blokkeert. Handig als je geen tijd hebt om op te nemen, maar wel wilt zien wie er belt.

Bellen in iOS 14 is minder storend

Het is een herkenbare situatie voor vrijwel alle iPhone-gebruikers: je bent serieus werk aan het doen, je scrollt door je Instagram of je bekijkt een filmpje. En dan word je gebeld. Je hele scherm wordt in beslag genomen en je moet opnemen, wegdrukken of wachten tot de telefoon niet meer overgaat. Deze vervelende situatie lost Apple op in iOS 14.



Wanneer je gebeld wordt in iOS 14 krijg je een melding bovenin je scherm met daarop een knop om op te hangen of op te nemen. Ondertussen kun je wel gewoon doorgaan met wat je aan het doen bent. Heb je geen zin in het gesprek? Dan kun je de melding gewoon omhoog vegen. De beller heeft dit niet door. Zolang de telefoon overgaat verschijnt linksboven een grijs telefoon-icoontje om alsnog te kunnen opnemen.

Je kunt ook op de oude vertrouwde manier eenmaal op de zijknop drukken om de beller even stil te houden zonder op te hangen. Ook dan verschijnt het grijze telefoon-icoontje in de linker bovenhoek. Zodra je opneemt wordt wel je hele scherm gevuld zoals we dat gewend zijn. Uiteraard kun je dan net als vanouds gewoon weer iets anders gaan doen tijdens het gesprek. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld even een adres moet opzoeken.

Stuur je graag een automatisch berichtje als je niet kan opnemen en mis je die knop op de bovenstaande afbeelding? Geen zorgen. Als je de strook naar beneden veegt krijg je het volledige belscherm te zien – inclusief automatische berichten.

Bekijk ook Telefoongesprek beantwoorden met automatisch bericht Bij een binnenkomend telefoongesprek kun je antwoorden met een korte tekst. Deze tip legt uit hoe je zo'n bericht terugstuurt en de teksten bewerkt.

Ook op iPad en bij apps van derden

Op de iPad is het eigenlijk al helemaal geen gezicht als het hele scherm wordt gebruikt voor een oproep. Daarom is het fijn dat Apple dit nieuwe ontwerp ook doorvoert in iPadOS 14, wat net als iOS 14 dit najaar verschijnt. De functies zijn gelijk aan die op de iPhone.

Deze nieuwe interface werkt ook voor andere bel-apps, zoals Skype en WhatsApp. Mits de app ondersteuning heeft voor Apple CallKit zie je je oproep als strook. Wil je toch liever het oude uiterlijk voor bellen terug? Dan regel je dat in de instellingen onder het Telefoon-tabblad.

Het nieuwe ontwerp is in lijn met andere designwijzigingen die Apple doorvoert in iOS 14 en iPadOS 14. Ben je benieuwd wat er nog meer aankomt? Check dan ons allesomvattende iOS 14 overzicht.