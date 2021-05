Nu beschikbaar: iOS 14.5.1 en iPadOS 14.5.1

iOS 14.5.1 met buildnummer 18E212 volgt een week nadat iOS 14.5 is verschenen en dat wijst erop dat we niet al te veel hoeven te verwachten wat nieuwe functies betreft. Apple geeft zelf aan dat er een probleem met apptrackingtransparantie is opgelost, waarbij mensen geen pop-ups kregen van apps. Mogelijk lost het ook een probleem op met de grijze schakelaar van de trackinginstellingen. Daarnaast zijn een paar beveiligingsproblemen opgelost. Deze update heeft geen betaronde meegemaakt, want na de iOS 14.5 beta is Apple meteen doorgegaan met het testen van de iOS 14.6 beta.

Voor oudere toestellen die geen nieuwe functie-updates meer krijgen is iOS 12.5.3 met buildnummer 16H41 verschenen. Deze bevat waarschijnlijk alleen beveiligingsverbeteringen.



iOS 14.5.1 releasenotes

Ben je benieuwd naar de volledige releasenotes van iOS 14.5.1? Hier kun je ze lezen:

Deze update verhelpt een probleem met apptrackingtransparantie waarbij bepaalde gebruikers die eerder ‘Sta trackingverzoeken van apps toe’ hadden uitgeschakeld in Instellingen mogelijk geen vragen ontvingen van apps nadat ze de optie weer hadden ingeschakeld. Deze update bevat ook belangrijke beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers.

Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website:

https://support.apple.com/kb/HT201222

Update 20:00 uur: Apple zegt dat er in iOS 14.5.1 en macOS 11.3.1 ook een WebKit-beveiligingsprobleem is opgelost, dat mogelijk actief is gebruikt. Dit is te lezen in supportdocumenten, waarin Apple meer details geeft over de opgeloste problemen. Het ging om onder andere om webcontent met een kwaadaardige bedoeling, waardoor willekeurige code kon worden uitgevoerd. Meer details lees je hier.

Alles wat hieronder over iOS 14.5.1 wordt opgemerkt geldt uiteraard ook voor iPadOS 14.5.1 voor de iPad.

iOS 14.5.1 downloaden

Om iOS 14.5.1 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

