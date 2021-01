iOS 14.4 en iPadOS 14.4 beschikbaar

Vanwege de feestdagen zijn er van deze update relatief weinig betaversies van iOS 14.4 verschenen. Na twee versies verscheen de Release Candidate (RC) vorige week donderdag. De update bevat een aantal kleine nieuwe functies en lost ook wat vervelende bugs op.



De belangrijkste nieuwe functie is voor eigenaren van de HomePod mini. Je kunt nu door je iPhone met U1-chip dichtbij de speaker te houden extra functies gebruiken. Zo verschijnt je recent afgespeelde muziek en kun je natuurlijk ook direct je muziek overzetten van je iPhone naar de HomePod mini. Om de Handoff functie met je HomePod mini te gebruiken is ook HomePod-software 14.4 voor de speaker vereist.

Andere functies zijn het instellen van een apparaattype voor Bluetooth accessoires en een melding bij onofficiële camera-onderdelen. De bugs die zijn opgelost hebben te maken met het widget voor de Conditie-app en beeldartefacten op HDR-foto’s van de iPhone 12 Pro. Alle nieuwe functies en foutoplossingen vind je in ons iOS 14.4 functies overzicht.

Tegelijkertijd is ook iPadOS 14.4 beschikbaar. Deze update bevat een aantal van dezelfde bugfixes en verbeteringen. Zodra we de releasenotes van iPadOS 14.4 hebben, werken we dit artikel bij.

iOS 14.4 releasenotes bekijken iOS 14.4 bevat de volgende verbeteringen voor je iPhone: Kleinere QR-codes worden nu door Camera herkend

Optie om het type Bluetooth-apparaat te classificeren in Instellingen voor de juiste identificatie van koptelefoons voor audiomeldingen

Meldingen wanneer de camera van de iPhone niet kan worden geverifieerd als een nieuwe, echte Apple camera in de iPhone 12, de iPhone 12 mini, de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max Deze versie verhelpt ook de volgende problemen: Er konden beeldartefacten worden weergegeven in HDR-foto’s die met de iPhone 12 Pro waren genomen

In de Conditie-widget werden mogelijk geen bijgewerkte Activiteit-gegevens weergegeven

Het was mogelijk dat typen werd vertraagd en dat suggesties voor woorden niet werden weergegeven in het toetsenbord

Het toetsenbord werd mogelijk niet in de juiste taal weergegeven in Berichten

Het inschakelen van ‘Schakelbediening’ in ‘Toegankelijkheid’ kon ertoe leiden dat telefoongesprekken niet konden worden beantwoord vanaf het toegangsscherm Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website:

https://support.apple.com/HT201222

iOS 14.4 downloaden

Om iOS 14.4 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.