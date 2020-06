Siri is in iOS 14 makkelijker met een andere app op hetzelfde scherm te gebruiken. De interface is een flink stuk kleiner en neemt niet je hele scherm in beslag.

De Siri-interface neemt al jaren je hele scherm in beslag, ongeacht wat je vraagt en waar je mee bezig bent. In iOS 14 gaat Siri slimmer om met jouw schermruimte, zodat je er zo min mogelijk geblokkeerd wordt.

Vraag je in iOS 13 om de huidige temperatuur, dan werd je hele scherm daarvoor gebruikt. Als je Siri in iOS 14 ook om de huidige temperatuur vraagt, dan krijg je slechts een kleine notificatie bovenin je scherm met het antwoord. Wat je op de achtergrond aan het doen was blijft zichtbaar.



Siri-scherm in iOS 14 past zich aan

Op deze manier kun je veel sneller doorgaan met waar je mee bezig was. Vraag je om een uitgebreider weerbericht, dan neemt het wel je hele scherm in omdat je hierom vraagt.

Siri geeft ook kortere antwoorden en geeft zelfs niet altijd meer een uitgeschreven tekst als antwoord. Een berichtje als “Oké, dit is de temperatuur” is niet zo relevant als je toch al in beeld ziet hoeveel graden het is. Vraag je om iets waar wel geschreven feedback nodig is, dan krijg je dit onderin beeld. Ook dit neemt dus niet je hele scherm in beslag.

Een kleine interface is handig als je bijvoorbeeld je boodschappenlijstje aan het aanvullen bent. Je bekijkt bijvoorbeeld de ingrediënten voor een recept. Als je Siri activeert blijf je de ingrediënten zien, maar kun je ze wel tegen Siri zeggen om ze op je lijstje te zetten. Voorheen moest je Siri in- en uitschakelen als je vergeten was wat je ook alweer moest ‘opschrijven’.

iPadOS 14 krijgt de ‘oude’ Siri-interface terug

Wie jaren geleden nog iOS 6 gebruikte op een iPad weet het misschien nog: de kleine Siri-interface. Hier kwam in iOS 7 verandering in, toen Siri het volledige scherm in beslag nam. Tot en met iOS 13 bleef dit zo, maar gelukkig liggen er ook op de iPad verbeteringen voor Siri in het verschiet.

Vergelijkbaar met de iPhone verschijnt er nu een klein Siri-bolletje rechtsonder in je beeld. Als je een vraag stelt verschijnt het antwoord rechts in je scherm, zodat je het overgrote deel van de andere content blijft zien. Ook dit venster past de grootte aan op hoeveel ruimte er echt nodig is.

De interface voor Siri is met dezelfde gedachte ontworpen als het nieuwe belscherm in iOS 14. Deze is ook minder irritant omdat het niet meer je hele scherm in beslag neemt.