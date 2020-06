Ieder jaar wordt het aantal functies in Apple Kaarten uitgebreid. De app wordt ook dit jaar onder handen genomen met functies die inspelen op veranderende gewoontes en andere verbeteringen.

#1 Gidsen: altijd wat te doen op vakantie

In iOS 14 introduceert Apple een nieuwe Gidsen-functie. Hiermee krijg je door experts samengestelde lijsten met dingen om te doen. Ben je op zoek naar leuke wandeltochten of architectonische hoogstandjes, dan zijn daar handgemaakte lijsten voor. Het werkt ook met restaurants, supermarkten en bijvoorbeeld lokale parken. Apple werkt hiervoor ook samen met enkele bekende namen, waaronder Lonely Planet en AllTrails. Het werkt op dit moment alleen in San Francisco (+ Bay Area), Los Angeles, New York stad en Londen.

Je kunt Gidsen toevoegen aan de Kaarten-app om ze sneller terug te vinden. Wil je niet de hele lijst aan locaties opslaan, dan werkt het ook met individuele locaties. Je kunt ze zelf in mapjes zetten. Zo maak je een eigen verzameling aan leuke plekken.

#2 Fietsroutes houden rekening met hellingen en meer

Ga je graag op de fiets, dan kan Apple Kaarten je vanaf iOS 14 speciale fietsroutes geven. Hoewel het nog niet in Nederland werkt zijn we enthousiast over de mogelijkheden. Apple weet hellingen te vermijden als je dat wil. Ook wordt duidelijk aangegeven wat de verkeerssituatie is, zoals een gedeelde weg of een afgezonderd fietspad.

Hoewel Nederland een prima fietsland is zouden we de fietsroutes in Apple Kaarten graag willen hebben. Al was het maar om te berekenen hoe lang en fietstocht duurt. Je kunt immers meestal een looproute gebruiken, maar de geschatte aankomsttijd is dan niet juist (of je moet heel traag fietsen).

#3 De beste routes voor een elektrische auto

Hoewel elektrische auto’s in hoog tempo verbeterd worden is het toch fijn om makkelijk een snellaadpunt te vinden mocht het nodig zijn. Helaas zijn er nog weinig écht goede manieren om snellaadpunten te vinden langs de snelweg. In iOS 14 krijgen elektrische rijders die mogelijkheid. Je voert jouw autotype in en Apple weet automatisch welke stekker en laadsnelheid voor jouw auto geschikt is. Hierop wordt het juiste snellaadpunt gezocht, hoewel er in Nederland weinig sprake is van een tekort aan speciale stekkers.

Het onder elektrische rijders populaire Fastned heeft in hun eigen app ook de mogelijkheid om routes te plannen langs snelladers, maar Apple gaat een stapje verder. Apple Kaarten houdt rekening met hellingen naar boven en naar beneden. Ook worden weersomstandigheden meegenomen in de berekeningen. Een elektrische auto presteert bijvoorbeeld erg goed tussen de 20ºC en 25ºC vanwege de batterijtechniek. Apple weet de specificaties van jouw auto en plant routes waarbij de oplaadtijd wordt meegenomen in de uiteindelijke aankomsttijd.

#4 Geflitst worden? Niet als het aan Apple ligt

Vanaf iOS 14 waarschuwt Apple Kaarten voor flitsers en roodlichtcamera’s. Navigeer je op een weg met een flitspaal of roodlichtcamera, dan zie je op de blauwe route een icoontje. De snelheidslimiet wordt ook aangegeven in een apart symbool. Zo weet je zeker hoe snel je mag rijden. Helaas betekent dit waarschijnlijk wel dat Apple ook de maximumsnelheid moet weten om de flits-functie te laten werken. Op dit moment weet Apple dat niet in Nederland. Misschien is dit wel voor Apple een extra reden om haast te maken, want er zijn genoeg concurrenten die het allang kunnen.

#5 Opstoppingen in drukke steden

Navigeer je in een drukke stad zoals Londen of Parijs, dan krijg je gauw te maken met opstoppingen. Vanaf iOS 14 kan Kaarten je eromheen leiden als je dat wil. Op de kaart wordt met rood aangegeven waar je beter niet kunt rijden, maar je hebt de mogelijkheid om het alsnog te doen. De opstoppingen worden meegenomen in de verwachte aankomsttijd. Apple zegt nog niet in welke steden dit beschikbaar wordt, maar heeft het over “many city’s in Europe’. Heb je een vergunning nodig om op bepaalde tijden door een zone te rijden, dan wordt dat aangegeven. Je ziet ook welke vergunning dit moet zijn.

Meer Apple Kaarten functies in iOS 14

Hieronder hebben we enkele kleinere verbeteringen voor Apple Kaarten voor je op een rij gezet:

Nauwkeurige GPS: In steden met slecht GPS-signaal wordt nu sneller en nauwkeuriger je locatie bepaald. Hoe Apple dit precies doet is nog onbekend. Stekkertype elektrische auto’s: TIk je op een laadpunt, dan zie je nu hoeveel stekkers hier aanwezig zijn en van welke types. Je ziet ook of het betaalde punten zijn.

Meld een probleem: Je kunt bij het melden van een probleem in Kaarten aangeven of een locatie zich binnen een andere locatie bevindt (zoals een park). Je kunt ook andere plekken binnen die locatie aangeven.

