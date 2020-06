Zelf mailapp en browser kiezen in iOS 14

Apple heeft in het verleden wel eens kritiek gekregen dat je altijd vastzit aan de Safari-browser en andere standaardapps. Klik je bijvoorbeeld in op een weblinkje, dan wordt altijd de Safari-browser geopend terwijl jij misschien liever Chrome gebruikt. Er waren de afgelopen weken al geruchten dat je zelf zou kunnen kiezen, maar Apple neemt daarbij kleine stapjes. Alleen Mail en Safari zijn te vervangen door je favoriete third party-app. Maar het is een begin. Daarmee zet Apple de deur open om iOS meer naar eigen hand te zetten.

Let op: Deze functie komt binnenkort naar iOS 14, maar zit nog niet in de iOS 14 beta. Ook moeten ontwikkelaars hun apps ervoor aanpassen. Het werkt dus alleen bij apps die actief meedoen.



In iOS 14 kun je via de instellingen aangeven wat je standaard mailapp is, bijvoorbeeld Gmail, Outlook, Spark of misschien zelfs de nieuwe Hey-app? Zeker bij mail heb je heel veel keuze. Bij browsers is het gemak nog groter, want klik je op een linkje, dan zal niet langer Safari maar je favoriete browser openen. Naast Chrome heb je dan de keuze uit bijvoorbeeld Opera Touch, Microsoft Edge, Dolphin, Firefox Focus en Ghostery. Gebruikers vroegen er al langer om en Apple geeft nu schoorvoetend toe.

Standaardapps verwijderen al langer mogelijk

Eerder gaf Apple al de mogelijkheid om bepaalde standaardapps te wissen die je niet nodig hebt, zoals Aandelen en Woning. Het geldt echter niet voor alle apps: Klok, Telefoon, Camera en App Store zijn enkele apps die je niet kunt verwijderen. Dat geldt ook voor Safari: je kunt straks wel een andere standaardbrowser kiezen, maar de app zelf blijft op je toestel staan. De Mail-app kun je naar wens wel wissen. Of beter gezegd: onzichtbaar maken, want de verwijderde standaardapps worden alleen aan het zicht onttrokken. Ze staan ongemerkt nog wel op je toestel.



Geen standaard Mail-app meer op je iPhone? Het kan straks in iOS 14.

Een andere aanpassingsmogelijkheid is al sinds het begin mogelijk: het kiezen van een andere zoekmachine. Google betaalt miljarden per jaar om de standaard zoekmachine op de iPhone te zijn, maar je kunt gemakkelijk via de instellingen een andere zoekmachine kiezen. Het is daarbij wel Apple die de opties bepaalt: Yahoo, Bing of DuckDuckGo, terwijl er veel meer (privacyvriendelijke) zoekmachines zijn.

De volgende stap voor Apple zou het zelf kiezen van de standaard camera-, foto- en agenda-app kunnen zijn, maar daarop moeten we nog even wachten.

Alle aankondigingen van Apple lees je in onze WWDC 2020 samenvatting en de nieuwe functies van iOS 14 vind je ook opgesomd in een apart artikel.