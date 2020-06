Direct reageren in iMessage zorgt ervoor dat je een eerder verstuurd bericht kunt citeren. Dat is makkelijk om orde te houden als er meerdere berichten tegelijk worden verstuurd. Het werkt zowel in groepsgesprekken als individuele gesprekken. Hierdoor ontstaat er een soort iMessage thread, een soort gesprek binnen een conversatie.



Direct reageren op berichten in iMessage: zo werkt een iMessage thread

In WhatsApp heb je ook de mogelijkheid om iemand te citeren, maar iMessage in iOS 14 werkt iets geavanceerder. Je kunt in iMessage een heel gesprek voeren in een thread, terwijl het in WhatsApp ophoudt bij eenmalig citeren. Vaak krijg je dan ook een chaotische chat met her en der geciteerde berichten.

Direct reageren op een bericht in iMessage is erg makkelijk. Volg deze stappen om het voor elkaar te krijgen:

Open de betreffende chat en zoek het bericht waarop je wil antwoorden. Tik dubbel op het berichtje of hou deze ingedrukt en tik op Antwoord. Typ je antwoord en verzend het bericht.

Apple heeft ervoor gezorgd dat de chat nog overzichtelijk blijft als je antwoordt op een thread. Je ziet symbooltjes om aan te geven dat het een antwoord is op een ander bericht in plaats van een los, nieuw bericht. Het is misschien even wennen om direct te reageren, maar wij zijn erg blij dat Apple dit heeft toegevoegd. Het maakt van iMessage een volwassenere chatapp.

Er zijn meer nieuwe functies voor liefhebbers van iMessage. Zo kun je vanaf iOS 14 ook spraakberichten sturen met Siri. Hoe je dat doet lees je in onze afzonderlijke tip. iOS 14 wordt op dit moment getest door ontwikkelaars en wordt in het najaar van 2020 verwacht voor iedereen met een geschikt iOS 14 toestel.