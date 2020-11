Apple is er snel bij, want er staat alweer een nieuwe update voor je klaar. iOS 14.2.1 is nu beschikbaar, maar is alleen bedoeld voor de iPhone 12-modellen.

iOS 14.2.1 beschikbaar voor iPhone 12

iOS 14.2.1 is een relatief kleine update. Apple lost daarin enkele problemen op. Zo konden sommige mms-berichten niet worden ontvangen en waren er problemen met de geluidskwaliteit van gehoorapparaten die je met de iPhone kunt koppelen. Ook was het mogelijk dat het toegangsscherm van de iPhone 12 mini niet meer reageerde. Nieuwe functies zitten er niet in. Eerder vandaag bracht Apple ook al een nieuwe versie van iOS 14.2 voor de iPhone 12-serie uit.



Dit zijn de releasenotes:

iOS 14.2.1 verhelpt de volgende problemen voor je iPhone: Sommige mms-berichten werden mogelijk niet ontvangen

Er konden zich op Made for iPhone-gehoorapparaten problemen met de geluidskwaliteit voordoen wanneer je naar audio van de iPhone luisterde

Het was mogelijk dat het toegangsscherm op de iPhone 12 mini niet meer reageerde

iOS 14.2.1 downloaden

Om iOS 14.2.1 en iPadOS 14.2.1 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone 12-model naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe je iPhone Met een over the air (OTA) update kun je de systeemsoftware van de iPhone of iPad bijwerken, zonder dat je een computer met iTunes nodig hebt. In deze tip leggen we het uit.

Eerder introduceerde Apple in iOS 14.2 diverse nieuwe functies. Voorbeelden van de nieuwe functies in iOS 14.2 zijn een nieuw AirPlay-menu, nieuwe wallpapers, Intercom met de HomePod en meer. De afgelopen dagen zijn er na de release van iOS 14.2 geen grote problemen aan het licht gekomen. Toch brengt Apple nu alweer iOS 14.2.1 uit.