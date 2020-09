Afgelopen week bracht Apple iOS 14 en iPadOS 14 uit. De update brengt veel nieuwe functies en verbeteringen, maar in de dagen daarna zijn er ook een aantal bugs en problemen in iOS 14 opgedoken. Om die groep nu wat gerust te stellen, heeft Apple nu dus iOS 14.0.1 uitgebracht.



iOS 14.0.1 beschikbaar

Eén van de meest genoemde problemen is de batterijduur, maar die klachten zien we eigenlijk bij elke grote iOS-update wel terugkomen. In ons artikel over een kortere batterijduur door een iOS-update lees je dan ook wat de beste oplossingen zijn. Andere specifieke iOS 14 klachten zijn het niet kunnen uitschakelen van de Appbibliotheek, het niet regelmatig bijwerken van de widgets en de trage appdownloads en -updates.

Bekijk ook Last van bugs en problemen met iOS 14? Probeer deze oplossingen Zoals elk jaar lopen veel gebruikers tegen allerlei bugs en problemen aan in de grote iOS-update. Dat is dit jaar met iOS 14 niet anders. In dit artikel verzamelen we de bekendste bugs en problemen in iOS 14 en geven we waar mogelijk een oplossing.

De releasenotes van iOS 14.0.1 lees je hieronder.

Deze update bevat probleemoplossingen voor je iPhone. Er is een probleem verholpen dat ertoe kon leiden dat de standaardinstellingen voor browser en e-mail opnieuw werden ingesteld nadat je iPhone opnieuw was opgestart

Er is een probleem verholpen waarbij cameravoorvertoningen mogelijk niet werden weergegeven op de iPhone 7 en de iPhone 7 Plus

Er is een probleem verholpen waarbij je iPhone geen verbinding kon maken met wifinetwerken

Er is een probleem verholpen waarbij met sommige e-mailaanbieders geen e-mail kon worden verzonden

Er is een probleem verholpen dat ertoe kon leiden dat er geen afbeeldingen werden weergegeven in de News-widget Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website:

https://support.apple.com/kb/HT201222

iOS 14.0.1 downloaden

Om iOS 14.0.1 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe je iPhone Met een over the air (OTA) update kun je de systeemsoftware van de iPhone of iPad bijwerken, zonder dat je een computer met iTunes nodig hebt. In deze tip leggen we het uit.

Zit je op de beta van iOS 14.2? Dan zie je geen update. De enige manier om de verbeteringen te krijgen, is door je iPhone te downgraden. Hou er dan wel rekening mee dat je mogelijk gegevens kwijtraakt, omdat je een oudere backup terug moet zetten. Vergeet je ook niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.