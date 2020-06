Het was een wens van heel veel gebruikers: een zoekfunctie voor emoji. In iOS 14 gaat Apple dit eindelijk introduceren. Het werkt in alle apps, want het zit standaard in het toetsenbord.

Ieder jaar worden er weer nieuwe emoji ontwikkeld, die Apple vervolgens in het najaar toevoegt via een iOS-update. Ook in 2020 komen er weer 117 nieuwe emoji aan. Het voordeel is dat er dan weer allerlei nieuwe icoontjes en poppetjes zijn om uit te kiezen, maar dat maakt het tegelijkertijd ook een stuk lastiger om precies de juiste te vinden. Met de nieuwe zoekfunctie voor emoji in iOS 14 is dat eindelijk verleden tijd.



Zoekfunctie voor emoji in iOS 14

De nieuwe zoekbalk staat direct boven alle emoji. Het enige wat je dus hoeft te doen, is op de emoji-knop in het toetsenbord tikken en de zoekbalk te selecteren. Je kan daarna meteen beginnen met zoeken. Er zijn allerlei manieren om snel de juiste emoji te vinden. Je kan zoeken op omschrijving (bijvoorbeeld “klappen”), maar ook op onderwerp (bijvoorbeeld “handen”). Je vindt ook de juiste emoji door te zoeken op bijvoorbeeld emotie (“blij”, “boos”, “verdrietig”). Op zoek naar de Nederlandse vlag? Tik gewoon “Nederland” in en je weet meteen dat je de juiste vlag te pakken hebt. Het enige wat nog niet mogelijk is, is vanuit de zoekfunctie een andere huidskleur kiezen.

Doordat de functie rechtstreeks in het iOS-toetsenbord zit, hoef je dus niet bang te zijn dat het alleen in iMessage werkt, zoals het omzetten van woorden naar emoji. Het werkt in alle apps en op alle plekken waar je emoji kunt invoeren, dus ook in WhatsApp, de Mail-app, notitie-apps en waar je ook maar kan bedenken. Het enige wat je nodig hebt, is iOS 14 en iPadOS 14.

iOS 14 en iPadOS 14 verschijnen later dit jaar voor de iPhone en iPad. De beta van iOS 14 is beschikbaar voor ontwikkelaars en wordt in juli uitgebracht voor publieke testers. Hetzelfde geldt ook voor de beta van iPadOS 14.