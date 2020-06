Apple heeft in iOS 14 en iPadOS 14 weer allerlei verbeteringen voor je privacy verwerkt. Zo zie je wanneer je camera of microfoon actief is en zijn er diverse verbeteringen voor het delen van foto's en je locatie. We zetten de privacyvernieuwingen van iOS 14 op een rij.

Privacy in iOS 14: dit is er nieuw

Apple denkt bij de nieuwste updates niet alleen aan allerlei nieuwe functies, maar ook aan het verbeteren van je privacy. Dit jaar zijn er meer verbeteringen op dit gebied dan ooit. De acht belangrijkste privacyverbeteringen in iOS 14 lichten we hier voor je uit.

#1 Camera- en microfoonindicator

Apps moeten altijd eerst toestemming aan jou vragen om je camera of microfoon te kunnen gebruiken. Maar als je die toestemming eenmaal gegeven hebt, is het lang niet altijd duidelijk wat een app precies doet. Je weet niet of een app stiekem de camera activeert of dat hij mee zit te luisteren via de microfoon. Daar brengt de camera- en microfoonindicator verandering in. Rechtsboven verschijnt een klein gekleurd stipje die aangeeft dat de camera of microfoon actief is. Zie het als het cameralampje naast de webcam van je MacBook. Het puntje is groen bij de camera en oranje bij het gebruik van je microfoon. Je kan het daarnaast ook altijd checken via het Bedieningspaneel.

#2 Onnauwkeurige locatie delen

Als een app je locatie wil weten, heb je in iOS 14 meer opties. Behalve het delen van je locatie voor één sessie, dat vorig jaar toegevoegd werd in iOS 13, kun je nu ook kiezen om niet je exacte locatie prijs te geven. Zodra een app voor het eerst toestemming vraagt, verschijnt er in het scherm een knop om je exacte locatie niet te delen. Deze instelling geldt in het vervolg elke keer als die app je locatie opvraagt. Bij een weerapp is het bijvoorbeeld helemaal niet nodig om tot op de meter nauwkeurig je locatie te delen, want een straal van een aantal kilometer is dan eigenlijk meer dan genoeg. De app weet dan dus bijvoorbeeld wel in welke stad je bent, maar niet in welke straat.

#3 Beperkte foto’s delen

In chatapps zoals WhatsApp of social media apps als Instagram deel je vaak foto’s, maar niet alle apps die toestemming vragen tot je fotobibliotheek hebben diezelfde rechten nodig. In iOS 14 kun je daarom aangeven dat je alleen een beperkt aantal foto’s deelt. Denk aan het instellen van een profielfoto in een willekeurig spelletje of een andere app waar je een account aanmaakt. Deze apps hoeven daarom niet door je hele fotobibliotheek te bladeren, want je kan ze alleen die foto geven die je nodig hebt. Er zijn in het verleden namelijk wel eens gevallen geweest waaruit blijkt dat apps stiekem door je fotobibliotheek bladeren en deze gegevens vervolgens via een datalek op straat gekomen zijn. Met deze nieuwe functie heb je dus meer zelf in de hand wat je met welke app deelt.

#4 App-tracking zelf in de hand

Apps kunnen je tot op zekere hoogte volgen, zelfs als je andere apps gebruikt. Advertenties in apps kunnen via, al dan niet anonieme, identificatienummers zien welke apps je gebruikt. Je laat op die manier een digitaal spoor achter en worden advertenties aangepast op basis van jouw voorkeuren. In iOS 14 moeten apps toestemming vragen om dat te mogen doen. In de instellingen vind je bij Privacy > Tracking een optie om het in één keer uit te schakelen, maar je kan dit ook per app regelen. Het was altijd al mogelijk om de tracking uit te schakelen, maar toen zat het verder verborgen in de instellingen van iOS. Nu moeten apps er zelf om vragen of ze jou mogen volgen.

#5 Accounts upgraden naar Sign in with Apple

Vorig jaar werd de functie Sign in with Apple geïntroduceerd. Dit is een alternatief voor de inlogmethodes via Google of Facebook en laat je bij een dienst of app veilig inloggen met je Apple ID-gegevens. Je kan daarbij ook kiezen om niet je echte e-mailadres te delen, maar een automatische alias aan te maken. In iOS 14 kunnen ontwikkelaars eenvoudiger bestaande accounts om laten zetten naar een Sign in with Apple-account. Je hoeft dan niet opnieuw een account aan te maken, want al je gegevens worden overgezet naar Sign in with Apple.

#6 Safari Privacy Report

Safari krijgt ook een handige verbetering voor het waarborgen van je privacy. Er is een knop genaamd Tracking Report, waarmee je kan zien op welke websites Safari allemaal trackers herkend heeft. Hij geeft ook een overzicht van de trackers die geblokkeerd zijn en een percentage van websites waarop trackers actief zin. Deze functie voorkomt dus ook dat je door deze zogenaamde pixels en andere verborgen trackers gevolgd kan worden. Je kan sorteren op website, maar ook op tracker.

#7 Melding bij klembord uitlezen

Door tekst te kopiëren, wordt deze automatisch op het onzichtbare klembord geplaatst. Je kan de tekst dan meteen ergens plakken, bijvoorbeeld in een andere app. Maar soms zit er gevoelige informatie in je klembord, bijvoorbeeld een stukje tekst met persoonsgegevens. iOS 14 en iPadOS 14 laten nu met een melding zien zodra een app je klembord uitleest. Je weet dan dus beter wat er in de achtergrond gebeurt.

#8 Privacy in de App Store

Apple gaat in de App Store bij elke app duidelijk maken welke gegevens de app uitleest en hoe het zit met de privacy. Apps waren al verplicht een privacyverklaring toe te voegen, maar nu is het ook meteen inzichtelijk welke data gebruikt wordt om je te volgen in apps en websites die door andere bedrijven beheerd worden. Ook zie je welke gegevens aan jou gelinkt zijn, bijvoorbeeld je locaties, aankopen en browsergeschiedenis. Apple heeft al laten weten dat deze functie later dit jaar beschikbaar komt in een update van iOS 14, mogelijk dus in iOS 14.1.

Meer over iOS 14