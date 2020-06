iMessage vermeldingen (mentions)

Met vermeldingen in iMessage kun je iemand als het ware taggen in een berichtje. Deze nieuwe iOS 14 functie is vooral handig in groepsgesprekken. Zelfs als je een gesprek op stil hebt kun je instellen dat je meldingen krijgt wanneer je vermeld wordt. Lees hieronder hoe je dat doet.

Iemand vermelden in iMessage

Zit je in een groepsgesprek en wil je een bericht duidelijk aan iemand richten? Dan kan je die persoon vermelden. Het werkt ook in privégesprekken, maar daar heb je weinig aan omdat de ontvanger toch al een melding krijgt bij een nieuw bericht. Iemand vermelden kan ook in WhatsApp door er een @-teken voor te zetten.

In iMessage werkt het iets anders:

Open het gesprek en begin met typen. Typ de naam in van de persoon die je wil taggen. Tik op de getypte naam zodra het grijs wordt gemarkeerd en selecteer de contactpersoon.

Als de grijze tekst blauw wordt weet je dat je iemand succesvol hebt vermeld zodra je het bericht verzendt. De ontvanger krijgt een aangepaste notificatie waarin staat dat hij/zij vermeld is.

Vermeldingen ontvangen en gesprekken stilhouden

Zit je in een druk groepsgesprek en wil je alleen kijken wat er gebeurt als je zelf vermeld wordt? Dat kan. Standaard staat deze functie aan, maar wat nou als je helemaal geen meldingen wil ontvangen? Dat leggen we uit. Volg onderstaande stappen om te zorgen dat je helemaal geen meldingen van een gesprek ontvangt, ongeacht of je vermeld wordt.

Open het gesprek in kwestie en tik op de afbeelding bovenin. Tik op het i-icoontje en zet de schakelaar bij Verberg meldingen op groen. Sluit Berichten en open de Instellingen-app. Kies het Berichten-menu. Zet de schakelaar bij Meld aan mij uit (grijs).

Je zult vanaf nu geen meldingen meer krijgen van dat gesprek. Bedenk wel dat je nu de speciale notificaties voor iMessage vermeldingen helemaal hebt uitgeschakeld, dus ook voor andere berichten.

Vermeldingen is één van de verbeteringen in iOS 14. Voor groepsgesprekken in iMessage onder iOS 14 heeft Apple enkele andere verbeteringen doorgevoerd. Meer daarover lees je in een apart artikel.

