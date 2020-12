iOS 14.3 en iPadOS 14.3 beschikbaar

Sinds halverwege november is Apple bezig met de beta van iOS 14.3. Na een relatief korte testperiode is nu de beurt aan jou: zowel iOS 14.3 als iPadOS 14.3 staan voor je klaar. Voor iPhone 12 Pro-eigenaren is er een nieuwe functie, maar er zijn nog meer verbeteringen en bugfixes in de update toegevoegd.



Eigenaren van de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max kunnen dankzij iOS 14.3 aan de slag met Apple ProRAW. Dat is een nieuwe fotofunctie van Apple, waarbij de flexibiliteit van RAW-bestanden gecombineerd wordt met de mooiere fototechnieken van Apple. Je vindt deze functie alleen op de nieuwste Pro-modellen, maar dat betekent niet dat andere iPhone-eigenaren niets aan de update hebben.

Bekijk ook Alles over Apple ProRAW: het nieuwe fotoformaat van iPhone 12 Pro uitgelegd Apple gaat met de iPhone 12 Pro-camera iets nieuws introduceren: een fotoformaat met de naam Apple ProRAW. Wat is het precies en wat heb je er als (amateur)fotograaf aan? Op deze pagina geven we meer uitleg over ProRAW.

In de nieuwste update is onder andere een nieuwe standaardzoekmachine toegevoegd, kunnen updates van HomeKit-accessoires nu ook via de Woning-app gedownload en geïnstalleerd worden en is er ondersteuning voor de nieuwe AirPods Max. Ook Apple Fitness+ is nu beschikbaar in onder andere de VS. In Nederland en België vind je deze nieuwe dienst nog niet. In ons overzichtsartikel met alle nieuwe iOS 14.3 functies lees je meer wat er nieuw is.

Bekijk ook Deze nieuwe functies vind je in iOS 14.3 Apple geeft volgende week iOS 14.3 vrij. Er zitten weer een aantal nieuwe functies in, zoals ondersteuning voor ProRAW en de AirPods Max. Lees hier welke nieuwe functies iOS 14.3 allemaal te bieden heeft.

Tegelijkertijd is ook iPadOS 14.3 beschikbaar. Deze update brengt, op enkele specifieke iPhone-functies, dezelfde vernieuwingen, bugfixes en overige verbeteringen. Zodra we de exacte releasenotes hebben, vind je die hieronder.

iOS 14.3 releasenotes bekijken iOS 14.3 biedt ondersteuning voor Apple Fitness+ en de AirPods Max. Deze versie voegt ook de mogelijkheid toe om foto’s vast te leggen in Apple ProRAW op de iPhone 12 Pro, biedt privacyinformatie in de App Store en bevat andere functies en probleemoplossingen voor je iPhone. Apple Fitness+ Een nieuwe fitnesservaring waarbij gebruik wordt gemaakt van de Apple Watch met work-outs in studiostijl die beschikbaar zijn op je iPhone, iPad en Apple TV (Apple Watch Series 3 en later)

Nieuwe Conditie-app op de iPhone, de iPad en de Apple TV waarmee je door work-outs, trainers en gepersonaliseerde aanbevelingen van Fitness+ kunt bladeren

Er worden elke week videowork-outs behorende tot tien populaire trainingstypen toegevoegd: High Intensity Interval Training, binnen fietsen, yoga, core, kracht, dansen, roeien, wandelen op loopband, hardlopen op loopband en meditatieve cool-down

Door Fitness+-trainers samengestelde afspeellijsten als aanvulling op je work-out

Een abonnement op Fitness+ is beschikbaar in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten/li> AirPods Max Ondersteuning voor de AirPods Max, de nieuwe over-ear-koptelefoon

Hifi-audio voor een rijk geluid

Adaptieve equalizer past geluid in realtime aan de persoonlijke pasvorm van de oorkussens aan

Actieve ruisonderdrukking om omgevingsgeluid buiten te sluiten

Transparantiemodus om de omgeving om je heen te horen

Ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking voor een theaterachtige luisterervaring Foto’s Apple ProRAW-foto’s kunnen worden vastgelegd op de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max

Apple ProRAW-foto’s kunnen worden bewerkt in de Foto’s-app

Optie om video op te nemen met 25 fps

Spiegel de camera aan de voorzijde voor foto’s op de iPhone 6s, de iPhone 6s Plus, de iPhone SE, de iPhone 7, de iPhone 7 Plus, de iPhone 8, de iPhone 8 Plus en de iPhone X Privacy Nieuw gedeelte met privacy-informatie op App Store-pagina’s met een van de ontwikkelaar afkomstige samenvatting van de manier waarop de app het privacybeleid toepast TV app Het nieuwe tabblad ‘Apple TV+’ maakt het gemakkelijk om Apple Original-shows en -films te ontdekken en te bekijken

Verbeterde zoekfunctie, zodat je op categorie, zoals genre, kunt bladeren en recente zoekopdrachten en suggesties kunt zien terwijl je typt

Bij de beste resultaten worden de meest relevante resultaten voor films, tv-programma’s, cast, kanalen en sport weergegeven App Clips Ondersteuning voor het starten van appclips door het scannen van door Apple ontworpen appclipcodes met de camera of vanuit het bedieningspaneel Gezondheid Mogelijkheid om zwangerschap, lactatie of het gebruik van anticonceptie aan te geven in ‘Cyclus bijhouden’ in de Gezondheid-app om menstruatievoorspellingen en voorspellingen over je vruchtbare periode beter te beheren Weer Luchtkwaliteitsgegevens zijn nu beschikbaar in Weer, Kaarten en Siri voor locaties op het Chinese vasteland

Gezondheidsaanbevelingen voor luchtkwaliteit zijn beschikbaar in Weer en Siri voor de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, India en Mexico bij bepaalde luchtkwaliteitsniveaus Safari Optie voor de zoekmachine Ecosia in Safari Deze versie verhelpt ook de volgende problemen: Sommige mms-berichten werden mogelijk niet ontvangen

Sommige Berichten-meldingen werden mogelijk niet ontvangen

In contactgroepen werden geen leden weergegeven bij het schrijven van een bericht

Sommige video’s werden niet correct weergegeven wanneer ze vanuit de Foto’s-app werden gedeeld

Het was mogelijk dat appmappen niet konden worden geopend

Spotlight-zoekresultaten en het openen van apps vanuit Spotlight werkten mogelijk niet

Bluetooth was mogelijk niet beschikbaar in Instellingen

Het draadloos opladen van apparaten kon worden verhinderd

De dubbele MagSafe-oplader laadde je iPhone draadloos met minder dan het maximale vermogen op

De installatie van draadloze accessoires en randapparatuur die het WAC-protocol gebruiken, kon mogelijk niet worden voltooid

Het toetsenbord verdween wanneer je tijdens het gebruik van VoiceOver in Herinneringen een lijst toevoegde Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website:

https://support.apple.com/HT201222

iOS 14.3 downloaden

Om iOS 14.3 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe je iPhone Met een over the air (OTA) update kun je de systeemsoftware van de iPhone of iPad bijwerken, zonder dat je een computer met iTunes nodig hebt. In deze tip leggen we het uit.

Dit is een nieuwere build, waardoor mensen die de beta hebben gedraaid wel een update zullen krijgen. Wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Bekijk ook Zo kun je je iPhone downgraden van iOS 14 Heb je een versie van iOS 14.x geïnstalleerd, maar heb je hier spijt van gekregen? In dit artikel lees je alles over het downgraden naar een eerdere iOS-versie. We leggen je uit hoe je je iPhone of iPad kan downgraden en welke versies momenteel nog ondersteund worden.