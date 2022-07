Vanaf watchOS 9 kun je hartslagzones op de Apple Watch gebruiken. Zo weet je meteen of je in de juiste zone zit. In deze tip leggen we uit hoe het werkt.

Sportfuncties op de Apple Watch zijn altijd belangrijk geweest en er komen steeds weer nieuwe functies bij. Zo krijg je nog beter inzicht in je sportprestaties en herstel. Vanaf watchOS 9 kun je hartslagzones bekijken tijdens het sporten, zodat je weet of je in de juiste zone zit voor vetverbranding, conditietraining en meer.

Hartslagzones voor welke sporten en devices?

Het goede nieuws is, dat je voor elke sport de hartslagzones kunt instellen dus ook voor hardlopen, fietsen of wandelen. Hiervoor moet je op de Apple Watch de weergave van workout-informatie aanpassen, zoals we hieronder uitleggen. Bij elke sport kun je een doel kiezen op basis van tijd, afstand of aantal kilocalorieën en daarbij bepaal je zelf welke informatie op het scherm komt. Het tonen van hartslagzones is één van de opties.

De hartslagzones zijn te vinden op elke Apple Watch waarop je watchOS 9 of nieuwer kunt installeren, dus de Apple Watch Series 4 en nieuwer en de Apple Watch SE.

Hartslagzones op de Apple Watch instellen

Open de Workout-app op je Apple Watch. Blader naar de gewenste workout, bijvoorbeeld Buiten fietsen. Tik op de drie puntjes om de instellingen te openen. Blader omlaag om een doel uit te kiezen, bijvoorbeeld op basis van tijd. Tik op het potlood-icoontje.

Blader omlaag en tik op Work-out-weergaven. Je ziet nu verschillende weergaven die tijdens het sporten mogelijk zijn. Blader tot je de hartslagzones ziet (te herkennen aan de gekleurde balk). Tik op Wijzig weergaven en ga sporten.

Tijdens het sporten zie je nu op het scherm in welke zone je je bevindt. Ook kun je waarschuwingen ontvangen als je in een bepaalde zone zit met de optie Waarschuwingen.

Is de hartslagzone grijs gemaakt, dan kun je deze weergave niet inschakelen voor de betreffende sport. Dit kan het geval zijn bij sporten waarbij de hartslagzone niet relevant is.

Het bekijken van de hartslagzones is in te stellen bij elk doel: open doel, tijd, calorie of afstand.

Hartslagzones bekijken tijdens het sporten

Als je tijdens het sporten wilt zien in welke hartslagzone je je bevindt, doe je het volgende:

Open de Workout-app en start een workout. Gebruik de Digital Crown om de verschillende workout-weergaves te zien. Je kunt meerdere workout-weergaves voor dezelfde workout hebben. Door te bladeren krijg je alle info te zien.

Hartslagzones bekijken na het sporten

Geen tijd om tijdens het sporten steeds naar je zones te kijken? Als je klaar bent met sporten kun je ook op de iPhone kijken wat je hartslagzones zijn geweest.

Open de Conditie-app op je iPhone. Tik op de workout waarvan je de hartslagzones wilt bekijken. Tik bij hartslag op Toon meer. Je ziet nu hoe lang je in elke zone hebt gesport.

Hartslagzones aanpassen op de Apple Watch

De Apple Watch berekent op basis van je leeftijd en andere factoren wat je ideale hartslagzones zouden moeten zijn. Maar misschien heb je daar een heel andere mening over en wil je ze aanpassen. Dat kan!

Open de Watch-app op je iPhone. Op het tabblad Mijn watch tik je op Work-out. Tik op Hartslagzones > Handmatig. Stel de hartslagzones naar eigen wens in.

Wil je meer weten over de nieuwe sportfuncties in watchOS 9, lees dan onze round-up! Verder hebben we diverse tips over de hartslagmeter in de Apple Watch: