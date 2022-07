In watchOS 9 is het mogelijk om je persoonlijke record op een bepaald traject te verbeteren. Je kunt een race tegen de klok doen en tegen jezelf.

Fiets of loop je vaak dezelfde route? Dan kun je in watchOS 9 proberen je tijd te verbeteren aan de hand van realtime informatie. Van huis naar werk of je favoriete parcours: je ziet of je nog op schema zit of bezig bent je persoonlijke record te verbreken. In deze tip leggen we uit hoe het werkt.

Beste tijd voor een workout bekijken

Als je meermaals dezelfde route aflegt zal de Apple Watch dit als een speciaal type workout-type herkennen. Automatisch wordt daarbij ook de beste tijd vastgelegd, in dit geval 8:14 minuten. Wil je weten wat je record is? Dat doe je zo:

Open de Workout-app in watchOS 9 of nieuwer. Blader naar de juiste workout, bijvoorbeeld Buiten fietsen. Tik op de drie puntjes. Je ziet nu workout-types op basis van Tijd, Afstand en dergelijke. Meteen hieronder zie je een kaartje van jouw vaste route met jouw snelste tijd. Tik op het potloodje om meer info te zien, zoals een grotere kaart en het aantal ritten.

Race tegen de klok: je tijd verbeteren

Wil je je tijd verbeteren op het hierboven genoemde parcours? Dat kan! Blader met de stappen hierboven naar het kaartje met jouw eerder afgelegde route en tik erop als je meteen wilt beginnen. Je krijgt tijdens het sporten feedback of je nog goed op schema ligt en of je sneller bent dan je vorige record.

Je kunt ook op het potloodje tikken om aanpassingen te doen, bijvoorbeeld een aangepaste workout-weergave met meer data zoals hartslagzones. Tik op Start work-out om te beginnen.

Helaas is het niet mogelijk om tegen anderen te strijden om de beste tijd op een bepaald parcours af te leggen, zoals je met Strava kunt doen. Wel kun je vrienden uitdagen met een wedstrijd in de Activiteit-app.

