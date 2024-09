Kruiswoordpuzzels, legpuzzels en meer

Zijn kruiswoordpuzzels en woordzoekers alleen voor oma’s? Welnee! Dankzij de iPhone en iPad kun je je aan deze hobby wagen, zonder naar de kiosk te hoeven lopen. En het werkt ook op een wat oudere iPhone of iPad. Puzzelen is ontspannend, je steekt er nog wat van op en je houdt jezelf fris en alert. Wie geen zin heeft in boeken, films of tijdschriften kan de hersens laten kraken met onderstaande puzzelapps. We besteden ook aandacht aan legpuzzels, een andere ontspannende hobby. Dankzij de iPad ben je nooit meer stukjes kwijt, want alles is digitaal.

New York Times Games

Deze app won een Apple Design Award 2024. “Met een aantrekkelijk aanbod van titels heeft New York Times Games de navigatie vernieuwd en de game-catalogus uitbreid”, zo meende Apple. “Nieuwe titels, waaronder Connections, zijn gemaakt om steeds leuk te blijven, hoe vaak je ze ook speelt. Het elegante design en de gebruiksvriendelijkheid zorgen dat iedereen mee wil doen.”

Het schrikt je misschien even af om een Engelstalige puzzelapp te gebruiken. Is je Engels wel goed genoeg? Maar er zit genoeg variatie in de puzzels, waardoor ze ook voor niet-moedertaalsprekers interessant zijn.

De grote kruiswoordpuzzel is misschien wat te intimiderend, maar bij de mini-kruiswoordpuzzel voel je je een koning als het is gelukt om ‘m op te lossen. Probeer ook eens Wordle, Spelling Bee, Sudoku, Strands, Letterboxed en meer. Als je nog twijfelt of het iets voor jou is, kun je de puzzels ook gratis proberen door in de browser te zoeken naar “NYT Wordle” en dergelijke. Je krijgt dan alleen een korte niet-storende reclame te zien voordat de puzzel verschijnt.

Sudoku Master Edition

Als er één puzzel geschikt is voor het kleine iPhone-scherm, dan is het wel de sudoku. Al sinds het prille begin van de App Store zijn er sudoku-apps voor de iPhone en sindsdien is er een gestage stroom apps verschenen. Hou je van dit soort puzzels, dan zit je goed. Er zijn tientallen goede apps met steeds weer andere puzzels.

Toch konden Nikita en Karsten Engelbracht geen mooie toegankelijke versie van sudoku vinden. Het echtpaar besloot daarom zelf eentje te maken, met als resultaat Sudoku Master Edition. Deze minimalistische variant op het cijferpuzzelspel is bedoeld voor mensen die van een uitdaging en stijlvol design houden.

De app is ontworpen volgens de principes van Apple en is intuïtief qua design. Je kunt kiezen uit meerdere lettertypes en kleuren. Er zitten ook geavanceerde opties in, zoals een Zen-modus die alle afleiding verwijdert. De formule is verder hetzelfde: een veld van 9×9 waar je getallen moet invullen.

Denksport

Denksport is hét bekendste Nederlandse merk als het gaat om puzzelboekjes en dat geldt ook voor puzzelspelletjes op de iPad. De belangrijkste app heet simpelweg ‘Denksport’ en bevat woordzoekers, sudoku’s, kruiswoordraadsels, doorlopers, cijfercodes, cryptogrammen, filippines, blokpuzzels, legpuzzels en Zweedse puzzels. Elke zondag verschijnt er een nieuwe editie in de app, waarvan je een aantal gratis kunt proberen. Heb je de smaak te pakken, dan kun je meteen een set puzzels kopen.

Daarnaast zijn er voor de iPhone losse apps met onder andere Denksport woordzoekers, kruiswoordraadsels en Zweedse puzzels, zodat je alleen de puzzels krijgt voorgeschoteld die je leuk vindt. Door een account aan te maken kun je je credits op meerdere apparaten uitgeven en hoef je dus niet elke keer alle puzzels aan te schaffen.

De reden dat Denksport heeft gekozen voor de meest uitgebreide app voor de iPad zal te maken hebben met de schermgrootte. Dit soort spelletjes zijn vaak eenvoudiger om te spelen op de iPad. Je kunt de app zelfs nog gebruiken om een vreemde taal te leren, want de kruiswoordpuzzels zijn ook beschikbaar in Engels en Frans.

Woord Kruis

Woord Kruis is een mix tussen een kruiswoordpuzzel en scrabble. Je krijgt namelijk een aantal steentjes met letters te zien en deze moet je bij elkaar zoeken om woorden te leggen die dan weer op de goede plek op het bord passen. Hoe verder je in het spel komt, hoe ingewikkelder het wordt. De woorden worden steeds iets langer en je krijgt steeds meer letters om uit te kiezen. Het bord ziet er ook iets anders uit dan dat van een standaard kruiswoordpuzzel en dit kun je ook nog eens aanpassen. Je kunt de lettertjes, het bord en de achtergrond naar smaak aanpassen. En door extra woorden te ontdekken die niet op het bord thuishoren, verdien je extra muntjes waarmee je hints kunt kopen wanneer je er echt niet meer uit komt.

Ravensburger Puzzle

Die andere manier van puzzelen kan ook heel ontspannend zijn: legpuzzels maken! Ravensburger is de grootste aanbieder van legpuzzels en maakte al eens de overstap naar de iPad. Helaas is de app voor volwassenen weggehaald, maar de Ravensburger Puzzle Junior-app bestaat nog wel steeds. Deze app is gratis, zonder in-app aankopen. Deze app is gemaakt als een soort bedankje voor de trouwe klanten.

Je vindt hierin 72 gevarieerde puzzels met verschillende onderwerpen, waaronder dieren, piraten, prinsessen en meer. Je hoeft niet te kunnen lezen om de app te kunnen gebruiken. Voor kinderen tussen 2,5 tot 5 jaar oud is de app het meest geschikt, maar wie ouder is en gewoon zin heeft om een puzzeltje te leggen, kan er natuurlijk ook mee aan de slag. De puzzels zijn beschikbaar in 6, 12, 12 of 35 stukjes, dus het wordt niet al te moeilijk.

Nog meer puzzelapps

Probeer ook deze eens!

4 Plaatjes 1 Woord (Gratis + IAP , iPhone/iPad, iOS 13.0+) – Vier plaatjes die één woord omschrijven. Welke is dat? Bevat wel behoorlijk wat reclames en vereist in-app aankopen om leuk te kunnen spelen.

, iPhone/iPad, iOS 13.0+) – Vier plaatjes die één woord omschrijven. Welke is dat? Bevat wel behoorlijk wat reclames en vereist in-app aankopen om leuk te kunnen spelen. Woordzoekers (Gratis + IAP , iPhone/iPad, iOS 13.0+) – Deze puzzels kun je ook spelen als je de Nederlandse taal nog niet goed machtig bent.

, iPhone/iPad, iOS 13.0+) – Deze puzzels kun je ook spelen als je de Nederlandse taal nog niet goed machtig bent. Kruiswoordpuzzel (Gratis + IAP , iPhone/iPad, iOS 12.0+) – Deze puzzels doen wel wat denken aan de NYT-puzzels. Ze kruisen elkaar extra vaak, waardoor je hints krijgt voor kruisende woorden die je nog niet weet.

, iPhone/iPad, iOS 12.0+) – Deze puzzels doen wel wat denken aan de NYT-puzzels. Ze kruisen elkaar extra vaak, waardoor je hints krijgt voor kruisende woorden die je nog niet weet. Wurdian (Gratis + IAP , iPhone/iPad, iOS 12.0+) – Een Scrabble-achtig puzzelspel voor 2 tot 4 spelers, gemaakt door een Nederlander.

, iPhone/iPad, iOS 12.0+) – Een Scrabble-achtig puzzelspel voor 2 tot 4 spelers, gemaakt door een Nederlander. NL Woordvinder Nederlands PRO (€1,99, iPhone/iPad/Mac, iOS 13.0+) – Voor als je maar niet op het woord komt: een app om te cheaten bij kruiswoordpuzzels, cryptogrammen, Scrabble, Wordfeud en meer.

Dit artikel is onderdeel van de iCulture Vakantiespecial. Heb je tips of aanvullingen? Laat het dan weten via de link onder dit artikel. Openingsfoto: Stefano Cavoretto, via Shutterstock.com