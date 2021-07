Ben je druk aan het hardlopen of heb je je handen vol met gewichten of touwen? Dan wordt het lastig om op je horloge te kijken om te zien hoe je ervoor staat. Met de Apple Watch workout audio functie worden je prestaties automatisch voorgelezen. Deze functie is beschikbaar vanaf watchOS 8.

Apple Watch workout audio: wat is het?

Wanneer je de functie gebruikt, hoef je tijdens een workout niks te doen. Ben je bijvoorbeeld aan het wandelen, dan wordt automatisch voorgelezen dat je een nieuwe kilometer hebt voltooid. Siri vertelt je ook hoe lang je erover hebt gedaan. Je voelt vooraf nog steeds de twee tikjes zoals je gewend bent.

Als je een doel hebt ingesteld voor je workout, bijvoorbeeld het verbranden van 300 calorieën, dan meldt Siri dit ook zodra je het gehaald hebt. Ook daarvoor hoef je dus niet op je scherm te kijken. Dat maakt het prima mogelijk om je workout volledig bij te houden zonder te kijken. Het enige wat niet wordt voorgelezen is een halve kilometer als je bijvoorbeeld na 5,5 kilometer stopt met wandelen. Dit moet je zelf in de Conditie-app op je iPhone bekijken.

Zoals gezegd kun je vanaf watchOS 8 gebruik maken van deze nieuwe optie. Deze software-update is beschikbaar in het najaar van 2021.

Workout prestaties voorlezen: zo stel je het in

Je kunt zowel je iPhone als Apple Watch gebruiken om deze functie in te stellen. Het werkt met vrijwel dezelfde stappen:

Open de Watch-app op je iPhone of de Instellingen-app op je Apple Watch. Scroll naar beneden en tik op Work-out. Zet de schakelaar bij Gesproken feedback op groen. Deze staat helemaal onderin.

Via deze weg kun je het ook weer uitschakelen als je er op een later moment geen behoefte meer aan hebt. Er zijn geen opties om in te stellen wat je wel en niet voorgelezen wil hebben. Mogelijk komt dit later wel, maar op dit moment zijn daarvoor geen aanwijzingen.

Wist je dat je op je Apple Watch ook rondetijden en segmenten kunt gebruiken? Je moet hiervoor wel je scherm gebruiken, maar het kan best handig zijn voor sommige workouts. Bekijk in onze tip hoe je het gebruikt.