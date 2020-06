Wil je een screenshot van je Apple Watch maken, maar heb je geen idee hoe je zo'n schermafbeelding maakt en kunt delen met anderen? In dit artikel leggen we het uit.

Apple Watch-screenshots maken

Soms wil je iets uitleggen aan een vriend en dan is een schermafdruk of screenshot wel zo makkelijk. Op de Apple Watch kun je screenshots maken en vervolgens kun je ze op de iPhone bekijken en delen met anderen. Je moet het maken van screenshots wel eerst handmatig activeren. Met de stappen hieronder ontdek je hoe het werkt. Deze tip geldt voor alle Apple Watch-modellen.

Screenshot inschakelen op de Apple Watch

Om een screenshot te maken op de Apple Watch, moet je deze functie eerst handmatig activeren via de instellingen.

Zo kun je de screenshot-functie inschakelen op de Apple Watch:

Open op de iPhone de Watch-app. Ga naar het tabblad Mijn Watch en tik op Algemeen. Scroll naar onderen zet de schakelaar aan bij Schakel schermfoto’s in.

Apple Watch-screenshot maken

Als je deze knop aangezet hebt, is een screenshot maken op de Apple Watch vrij eenvoudig. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is om de Digital Crown en de zijknop tegelijkertijd in te drukken. Als dit lukt, licht het scherm kort op en wordt er een camera-geluidje afgespeeld.

Apple Watch-screenshots bekijken en delen

De gemaakte Apple Watch-screenshots vind je in de Foto’s-app op je iPhone in de speciale map waar ook al je andere screenshots te vinden zijn:

Ga naar de Foto’s-app. Tik op Albums Kies Schermfoto’s.

Je Apple Watch-screenshots worden niet apart gesorteerd, maar staan tussen je iPhone- en iPad-schermafbeeldingen.

