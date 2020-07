Met paperclips, potloden, elastiekjes en een rol plakband kun je gemakkelijk zelf een iPhone-houder maken. Lees in deze tip hoe dat werkt. Het kost bijna niets en je iPhone staat toch stabiel op een houder op je bureau.

Je kunt in de winkel dure iPhone-houders voor op je bureau kopen, maar je kunt ook zelf aan de slag gaan. Er zijn allerlei manieren om een goedkope houder te maken, van materiaal dat je gewoon thuis vindt. Wij hebben drie doe-het-zelf iPhone-houders op een rijtje gezet, gemaakt van kantoorspullen zoals potloden, paperclips en plakband.

#1 Paperclip iPhone-houder

Bij deze oplossing moet je een groot formaat paperclip nemen. Vouw deze open en zorg dat de twee uiteinden van het metaal omhoog staan, zodat je iPhone niet wegglijdt. Voor betere stabiliteit wikkel je een elastiekje om de twee ‘voetjes’. Zoals je ziet op onderstaande foto werkt het ook met één paperclip, maar twee is natuurlijk wel stabieler.

#2 Potloden als iPhone-houder

Op het eerste gezicht zien de vijf pennen er op de foto niet zo bruikbaar uit om een iPhone-houder van te maken. Maar als je de truc eenmaal kent snap je meteen wat er wordt bedoeld. Naast minimaal vier potloden of pennen heb je minimaal drie elastiekjes nodig om de potloden samen te binden. Wij hebben vier van beiden gebruikt. Voor extra stabiliteit voeg je een vijfde potlood of pen toe.

Van de potloden maak je een soort schildersezel. Het vergt wat ervaring om de elastiekjes op de juiste manier samen te binden, zodat het geheel stabiel staat. Helaas zijn de gratis IKEA-potloden hier niet geschikt voor, maar met wat langere potloden of pennen heb je toch een geschikte houder.

#3 Rol plakband als iPhone-houder

Een rol plakband is in eerste instantie misschien niet zo geschikt als iPhone-houder: het ding rolt steeds weg. Maar het wordt anders als je het uiteinde van de rol plakband aan de iPhone vastmaakt, waarbij je ook nog een gedeelte van de tafel kunt vastplakken. Door de rol plakband verder uit te rollen kun je de kijkhoek veranderen. Het meest geschikt hiervoor is dikke inpaktape, omdat je daarmee meer grip hebt en de iPhone tegen een groter oppervlak kan leunen.

