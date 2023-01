Heb je iets gekocht in de Apple Store en ben je er niet tevreden over? Je hebt standaard 14 dagen de tijd om iets retour te sturen. Tijdens de feestdagen krijg je zelfs nog iets meer tijd.

Vooral tijdens periodes zoals Black Friday en rond de feestdagen is het verleidelijk om van alles aan te schaffen. Maar soms ben je er niet tevreden over en krijg je spijt van je aankoop. Bij Apple kun je alle aankopen binnen 14 dagen terugsturen of terugbrengen, ook als de verpakking al geopend is. Zo werkt het:

Apple Store retourbeleid

Het normale retourbeleid van de Apple Store is dat je 14 dagen de tijd hebt om een gekocht item terug te geven. Dit geldt zowel voor online als voor spullen die je in de winkel zelf hebt gekocht. Rond de feestdagen is Apple daarin wat soepeler en heb je tot de tweede week van januari de tijd om cadeautjes terug te brengen. Er zijn wel enkele uitzonderingen: zo kun je geopende doosjes met software niet terugbrengen. Wil je in de App Store geld terugvragen voor apps, dan gelden daarvoor andere regels maar ook daar heb je 14 dagen de tijd om kenbaar te maken dat je ontevreden bent over je aankoop.

Je kunt dus ook twee weken een nieuwe iPhone proberen en vervolgens weer terugbrengen. Heb je de iPhone zelf gekocht, dan krijg je geld terug. Gaat het om een cadeau dan krijg je meestal een tegoed of cadeaukaart. Meer regels vind je hier.

Het product moet wel gekocht zijn in hetzelfde land. Je kunt dus niet een in Duitsland gekochte HomePod terugbrengen naar de Belgische Apple Store.

Hoe vraag je een Apple Store retour aan?

Je kunt met je aankoop teruggaan naar de Apple Store en de medewerker bij de ingang aanspreken om te informeren hoe je je aankoop kunt retourneren. Woon je niet in de buurt van de Apple Store, dan kun je het ook online regelen. Je kunt in een paar stappen een retour aanvragen via de Bestelstatus-website.

Je ziet hier de online aankopen die je eerder op jouw account hebt gedaan en kunt met de knop Retourneer artikelen aangeven dat je het wilt terugsturen. Bij producten die niet teruggestuurd kunnen worden zie je de tekst ‘Je kunt dit artikel niet retourneren’. Je kunt kiezen voor terugbrengen naar een Apple Store, zelf terugsturen of laten ophalen door een koerier.

Bij laten ophalen hebt je de volgende gegevens nodig:

Webbestelnummer

Ophaaladres

Voorkeur voor het ophaalmoment

Telefoonnummmer voor contact

Zodra je je artikel hebt aangemeld voor een retour krijg je een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorization). Dit nummer vermeld je duidelijk op de verpakking, zodat het sneller verwerkt kan worden. Je hebt na het aanmelden van je retour 5 dagen de tijd om de spullen terug te sturen.

Het geld wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen teruggestort naar je bankrekening of creditcard. Heb je spullen gekocht met een Apple Store-cadeaubon, dan krijg je opnieuw tegoed.

Artikelen ruilen in de Apple Store

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je een rood iPhone-hoesje hebt gekocht, maar bij nader inzien toch liever een blauwe hebt. Geen probleem: je kunt bij elke Apple Store ruilen, maar dit moet wel in hetzelfde land zijn. Het is niet mogelijk om gepersonaliseerde artikelen (bijvoorbeeld Apple Pencils, AirPods of AirTags met inscriptie) te ruilen.

Online bestelde artikelen kun je retourneren, waarna je een nieuwe bestelling plaatst voor het gewenste, juiste artikel.

Defecte artikelen ontvangen? Dit kun je doen

Heb je artikelen ontvangen die beschadigd of defect zijn? Of heb je de verkeerde artikelen geleverd gekregen? Je kunt naar de dichtstbijzijnde Apple Store in hetzelfde land gaan om je product te laten vervangen. Ook kun je contact met Apple Support opnemen om te informeren wat je het beste kunt doen. Is het product defect, dan kun je gebruik maken van de garantie.

Product retour sturen als er een nieuwer product is aangekondigd

Soms kan het gebeuren dat je net een nieuwe MacBook hebt gekocht, om er vervolgens een paar dagen later achter te komen dat Apple nét een nieuw model heeft uitgebracht. In zo’n geval kun je je aankoop gewoon terugsturen, ook als de verpakking geopend is. Soms is Apple in deze gevallen wat soepeler en wordt er niet strikt vastgehouden aan de termijn van 14 dagen. Geen stress dus, want Apple gaat behoorlijk makkelijk om met retouren.