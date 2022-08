De Beats Fit Pro zijn de nieuwste volledig draadloze oordopjes van Beats en zijn vooral bedoeld voor sporters en atleten. Met de ingebouwde oorhaak blijven ze beter zitten en dankzij actieve ruisonderdrukking en transparantiemodus kun je je respectievelijk afzonderen van de buitenwereld of juist zorgen dat je de mensen om je heen wel verstaat. Momenteel zijn de Beats Fit Pro beschikbaar in vier kleuren, maar daar komen er mogelijk nog drie bij. Het lijkt hier te gaan om drie tinten huidskleuren.



‘Beats Fit Pro in drie nieuwe huidskleuren’

Twitter-gebruiker @aaronp613 heeft de nieuwe kleuren van de Beats Fit Pro gelekt, al is niet helemaal duidelijk waar hij de beelden vandaan heeft. Ze hebben veel weg van de animaties die op je iPhone verschijnen zodra je de oordopjes voor het eerst open doet en verbindt met je iPhone. Het is echter niet vreemd dat nieuwe kleuren van Beats-oordopjes op deze manier uitlekken, want in het verleden is dat wel vaker gebeurd. Sterker nog, er zijn wel eens compleet nieuwe modellen op deze manier uitgelekt.

De drie kleuren waar het hier om gaat zijn Mica, Ochre en Umber, zo zegt de bron. Hoewel dit niet bevestigd is, hebben de kleuren wat weg van drie verschillende huidtinten. De kleuren zijn daardoor minder opvallend dan de bestaande kleuren, zoals groengrijs, paars en wit. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer de nieuwe kleuren precies uit komen, maar dat zou zomaar op elk moment kunnen zijn.

De Beats Fit Pro zijn een concurrent van de AirPods Pro van Apple. Het verschil is dat de Beats Fit Pro geen steeltje hebben en met een haakje in je oor te bevestigen zijn. Apple komt overigens dit jaar met de tweede generatie AirPods Pro, mogelijk met nieuwe sportfuncties en meer. In tegenstelling tot de Beats-oortjes, brengt Apple de AirPods-oordopjes altijd alleen maar in het wit uit.

De Beats Fit Pro hebben een adviesprijs van zo’n €230,-, maar bij een aantal winkels ben je veel goedkoper uit. De laagste prijzen vind je hieronder in onze prijsvergelijking.