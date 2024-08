Gebruik je je iPhone op de fiets om leuke fietsroutes te vinden of om je fietsprestaties te meten tijdens het wielrennen of mountainbiken? Of zoek je een iPhone-fietshouder voor dagelijks gebruik? Met deze accessoires kun je tijdens het fietsen je handen vrijhouden.

iPhone-fietshouder: gebruik je telefoon veilig

Sinds 2019 mag je op de fiets geen telefoon meer in de hand houden. Wie betrapt wordt riskeert een fikse boete van 95 euro. Even je telefoon vastpakken om snel je route te bekijken zit er dus niet meer in: je zult moeten afstappen voor het invoeren van je bestemming of het sturen van berichten. Gelukkig is het nog wel toegestaan om op het scherm te kijken wanneer je de telefoon in een houder zit. Een fietshouder voor de iPhone kan dus zeker uitkomst bieden wanneer je bijvoorbeeld wilt navigeren. In deze gids bekijken we een aantal populaire fietshouders.

Fietshouders voor de iPhone: wel zo veilig

Er zijn talloze handige apps die je tijdens het fietsen kunt gebruiken, zoals navigatie-apps voor fietsers, of apps om leuke routes te vinden. Ben je competitief ingesteld, dan zijn er apps om je fietsprestaties tijdens het wielrennen of mountainbiken vast te leggen, zelfs voor op je Apple Watch. We raden aan om voor de bediening van deze apps even langs de weg te gaan staan, zodat je geen ongelukken veroorzaakt. Dat geldt ook voor chatgesprekken of voor het maken van een selfie.

Naast het eenvoudig kunnen aflezen van je scherm bieden sommige fietshouders ook bescherming tegen water, sneeuw, stoten en vuil. Recente iPhones zijn natuurlijk wel spat-, water- en stofbestendig, maar Apple geeft aan dat dit in de loop van tijd kan afnemen. Bovendien is vloeistofschade niet gedekt onder de iPhone-garantie. Ben je dus van plan een lange fietstocht te maken in een flinke regenbui, dan is een regenbestendige fietshouder voor je smartphone geen overbodige luxe.

Let wel op eventuele trillingen. Bij motorrijders is het een veelvoorkomend probleem dat de iPhone-camera beschadigd raakt door trillingen. Kies daarom bij voorkeur een geveerde houder voor op de fiets.

Quad Lock fietshouder voor iPhone Quad Lock is een bekend merk voor fietsaccessoires. Het pakket bevat een ring die je op je stuur of stuurpen kunt vastmaken en een hoesje voor je iPhone. Het beschermhoesje klik je vervolgens op de ring. De Quad Lock maakt gebruik van tweevoudige vergrendeling. Als je onderweg je iPhone optimaal wil beschermen, kun je eventueel de dikke bumper op je iPhone bevestigen. De houder is geschikt voor sturen van 25 tot 40mm. Er zijn versies voor alle iPhone-modellen, tot en met de allernieuwste. De houders zijn universeel voor het systeem van Quad Lock, maar kies wel het juiste pakket met het goede hoesje dat hoort bij jouw iPhone. Je kunt een Vibration Dampener erbij aanschaffen om te voorkomen dat je toestel te veel trilt. De Apple Store verkocht ooit ook de Quad Lock-fietshouders, maar is daar helaas weer mee gestopt. Quad Lock bij Amazon

Quad Lock bij Bol.com

Quad Lock bij SBSupply

Spigen Gear Lock Spigen Gear Lock is een compleet systeem, afgestemd op jouw type iPhone. Je kunt kiezen voor de Spigen Gear Lock Bike Kit voor bijvoorbeeld de iPhone 13, maar ook voor andere modellen uit de iPhone 11- en 12-serie en de iPhone X/XR/XS. De set bestaat uit een hoesje die speciaal op maat is gemaakt voor jouw iPhone en een beugel om aan het stuur te bevestigen. Dit levert een vrij strak resultaat op. De hoesjes zelf bieden extreme bescherming voor je iPhone. Ze hebben een inleg van XRD-materiaal, dat schokken opvangt. Je steekt je iPhone in het hoesje en draait deze eenvoudig op de bijbehorende fietshouder. Daarnaast is er ook de Spigen Gear Lock AU100, een fietshouder-adapter waarmee je elk hoesje geschikt kunt maken voor de Gear Lock fietshouder. Keuze uit verschillende kleuren is er niet: het is zwart of zwart. Bekijken bij Appelhoes

Bekijken bij Bol.com

Bekijken bij GSMpunt

The Loop Mount De meest opmerkelijke fietshouder in dit overzicht is de Loop Mount. Deze bestaat uit een soort rolletje om je stuur, zodat het onderdeel lijkt van je fiets. Uitgeklapt kun je echter je iPhone in twee richtingen erin zetten, zodat je elke fietsnavigatie-app gemakkelijk kunt aflezen. Er zijn twee uitvoeringen: de eerste generatie uit 2020, waarvan er al meer dan 25.000 stuks verkocht zijn. En een nieuwer model uit 2022 met de naam Loop Mount Twist, die je een kwartslag kunt draaien. Deze houder is van stevig metaal gemaakt en bedoeld om een leven lang mee te aan, ook als je van smartphone of fiets wisselt. Voor de Brompton-vouwfietsen (en voor andere fietsen met weinig ruimte op het stuur) is er een speciale adapter. Loop Mount bij Bol.com

Imitatie Loop Mount bij Bol.com

Peak Design fietshouder De Peak Design Bike Mount is een telefoonhouder compatibel met het SlimLink-montagesysteem van dezelfde fabrikant. Hij kan op het fietsstuur gemonteerd worden, zodat je gemakkelijker door het verkeer kunt navigeren. Wat de Bike Mount onderscheidt is de magnetische/mechanische SlimLink-koppeling. Je maakt direct verbinding met de Bike Mount, terwijl je smartphone stevig en veilig is bevestigd, zelfs op hobbelige wegen. De magneetfunctie is MagSafe-compatibel. Bekijken bij Cameranu

Bekijken bij Bol.com

BlueBuilt Telefoonhouder

Zoek je een goede en niet te dure telefoonhouder, dan kun je deze van BlueBuilt kiezen. Dit is het huismerk van Coolblue en heeft als pluspunt dat je 5 jaar garantie krijgt. De telefoonhouder is gemakkelijk te installeren en je kunt daarna gemakkelijk informatie aflezen van het scherm. Deze telefoonhouder is geschikt voor fiets, motor en scooter, maar heeft geen trillingsdemper. Met de draaiknop aan de zijkant kun je de houder verstellen naar de juiste maat. Draai de knop strak en je toestel zit rotsvast in de houder.

Tigra Bike Kit Tigra heeft diverse Bike-kits die zijn afgestemd op jouw toestel. zo is er de Tigra FitClic Neo losse houder, in verschillende modellen voor motor er fiets. Er is ook een Forward-model die ervoor zorgt dat je toestel wat meer vooruit steekt. Dit heeft als voordeel dat je iPhone nooit in de weg zit en je beter op de weg kunt kijken. Dit systeem is afgestemd op jouw specifieke toestel, tot en met de allernieuwste. Je betaalt tussen de €20 en €35 bij de meeste winkels. Tigra Bike Kit bij Amazon

Tigra Bike Kit bij Appelhoes

Tigra Bike Kit bij SBSupply

Topeak Ridecase

Enkele passionele fietsers wezen ons op het bestaan van de Topeak Ridecase, die vooral in fiets- en buitensportwinkels te vinden is. Dit systeem bestaat uit een houder voor op je stuur en een hoesje voor je iPhone. Je kunt een set aanschaffen, maar voor degenen die al een houder hebben, zijn de hoezen ook los verkrijgbaar. De RideCase heeft een beschermend vezelpaneel in combinatie met een kunststof exoskelet om je iPhone te bevestigen. Ze bevatten ook een voetje, zodat je je iPhone op tafel neer kunt zetten.

Celly Fietshouder

De fietshouder van Celly bevestig je aan je stuur en biedt tegelijkertijd bescherming tegen water, sneeuw en stoten. Het scherm blijft toegankelijk, dus je kan alle nog steeds prima aflezen. De interne afmetingen zijn 21,2 bij 12 bij 7,2 centimeter (lxbxh), dus zelfs de grote iPhone 12 Pro Max past in de houder. Geschikt voor vrijwel alle sturen, aangezien de klem vast te draaien is.

Finn Fietshouder

De Finn-fietshouder is iets bijzonders: deze minimalistische houder is bedacht door twee fietskoeriers uit Oostenrijk, die een oplossing zochten waarmee je elk type smartphone aan je fietsstuur vastmaakt. Na 25.000 euro investeringsgeld in de ontwikkeling van vier prototypes te hebben gestoken kwamen ze terecht op Finn. Een simpele elastische houder van siliconenrubber. Het past op elke fiets en zorgt ervoor dat elke smartphone stevig vastzit. Voor slechts 15 euro heb je een fietshouder, die uiteraard niet waterdicht is. Wordt wereldwijd verstuurd en is ook nog recyclebaar. Je kan kiezen uit verschillende kleuren, waaronder rood en turquoise.

Bekijken: Finn fietshouder voor €15 bij de fabrikant

Dit is slechts een kleine greep uit het totale aantal fietshouders dat wordt aangeboden. Er zijn ontelbaar veel, voornamelijk merkloze fietshouders te vinden. Over het algemeen zijn er twee varianten: een houder met en zonder bescherming. Wanneer je van plan bent gebruik te maken van een fietshouder zonder extra bescherming, raden we wel aan je telefoon in een hoesje te gebruiken, je weet tenslotte maar nooit of er iets mis kan gaan. Zorg verder dat je goed onderzoekt of de fietshouder geschikt is voor de dikte van je stuur en of de telefoon goed blijft zitten.

Zoek je nog meer fietsaccessoires of ben je benieuwd naar de beste apps voor mountainbiken en fietsvakanties? Die vind je in onderstaande lijst.

