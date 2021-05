Lees in deze review of de HidrateSpark STEEL iets voor jou is. Deze slimme waterfles werkt nauw samen met je iPhone en wil zorgen dat je genoeg water drinkt. Wij hebben de fles getest en vertellen wat we ervan vinden.

HidrateSpark STEEL review

Iedereen weet dat het belangrijk is om genoeg water te drinken, maar wie doet dat echt? En hoe hou je makkelijk bij hoeveel je hebt gedronken? Je weet misschien van één of twee glazen wel hoeveel erin gaat, maar echt nauwkeurig bijhouden is lastig. Zeker als je bedenkt dat je ook nog meer water moet drinken als je actiever bent geweest. De HidrateSpark STEEL kan je helpen bij het halen van je drinkdoel, maar er hangt wel een prijskaartje van €74,95 aan. In deze review bespreken we de 620 milliliter variant van de HidrateSpark STEEL.

Je kunt twee varianten van de HidrateSpark kopen: de HidrateSpark 3 en de wat luxere HidrateSpark STEEL. Wij hebben alleen de STEEL in huis, maar een deel van deze review zal ook op de HidrateSpark 3 van toepassing zijn.

Tekst, review en foto’s: Daniel Vischjager (@d_vischjager). De test is uitgevoerd in mei 2021. De HidrateSpark STEEL is beschikbaar gesteld door de fabrikant.

HidrateSpark STEEL in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de HidrateSpark STEEL:

Isolerende waterfles (620 of 500 milliliter)

Licht op wanneer je moet drinken

Komt met gratis app voor iPhone en Apple Watch

Synchroniseert met Apple Gezondheid via Bluetooth

Komt met drinktuit en gewoon deksel

Uitvoeringen in zwart, zilver, blauw, roze en turquoise (mei 2021)

Verkrijgbaar voor €84,95 bij Apple en diverse winkels

Wij hebben een reviewexemplaar de van HidrateSpark STEEL in een speciale witte uitvoering. Deze is niet in Nederland te koop, maar je kunt hem wel uit de Verenigde Staten laten bezorgen. Hiervoor dien je de fles aan te schaffen bij HidrateSpark zolang de voorraad strekt. Houd rekening met eventuele douanekosten. Wil je de zwarte variant, dan kun je gewoon bij Apple terecht. Andere kleuren vind je ook bij Amazon, tink, Alternate en Amac. Apple is iets duurder omdat je er zowel de dop als de drinktuit bij krijgt. Bij andere winkels moet je één van beide kiezen.

Design HidrateSpark STEEL: bijna als een normale fles

Deze waterfles heeft een simpel ontwerp: een donkergrijze plastic voet, met daarboven een aluminium wand voor isolatie. Bovenop vind je een kunststof deksel in dezelfde kleur donkergrijs. Tot zover lijkt de HidrateSpark STEEL nog niet op een slimme waterfles, maar dat verandert zodra hij vindt dat je wat water moet drinken.

Je kunt meerdere keren per dag jezelf laten herinneren om water te drinken. Is het zo ver, dan lichten de led-lampjes achter de plastic onderkant op. Dat is dan ook het moment waarop mensen aan je vragen wat je voor fles bij je hebt. In de ruim anderhalve week dat ik deze waterfles heb getest, kreeg ik zowel op kantoor, school en in de trein vreemde gezichten. Mensen om mij heen vond het interessant en sommigen noemden het ook “echt iets voor mij”. Ik stoorde mij daar niet aan, maar dat is wel wat je krijgt met dit soort accessoires.

De fles is te koop in een 620 ml en 500 ml uitvoering. Dat is vrij fors en het is dus belangrijk hoe je de fles wil vervoeren. De 620 ml variant is zo’n 27 centimeter hoog en heeft een diameter van 7,2 centimeter. Kies je voor de halve liter, dan is de fles 23 centimeter hoog. Je moet dus altijd wel een manier hebben om de fles handig mee te nemen.

Persoonlijk neem ik de fles graag mee naar kantoor en school, waarbij de fles gewoon in mijn rugzak past. Ben je van plan om iets te doen waar een tas niet handig is, dan zul je de fles dus moeten meesjouwen. Het gewicht van de 620 ml variant zonder water is ongeveer 480 gram, dus je komt met een gevulde fles ruim boven 1 kilo uit. Met de kleinere fles zit je net onder 1 kilo met een gevulde fles.

Hidrate-app: werkt goed, maar design kan beter

Om de HidrateSpark STEEL goed te kunnen gebruiken is de Hidrate-app vereist. Deze kun je gratis downloaden uit de App Store en is vrij makkelijk in gebruik. Op het hoofdscherm zie je hoeveel water je al hebt gedronken, wat je doel is voor die dag en waar je nu ongeveer zou moeten zitten. Dat laatste is iets wat ik eigenlijk ook wel in Apple’s Conditie-app zou willen zien.

Verder zie je op dit scherm ook hoeveel flessen je nog moet drinken, wat een fijne indicatie is als je nog niet helemaal gewend bent om in milliliters te denken. Drink je water, maar niet uit de fles? Dan kun je dat hier handmatig toevoegen als je weet hoeveel het was.

In de app stel je ook in hoeveel reminders je wil ontvangen per dag. Zelf kies ik om alleen reminders te ontvangen als ik achterloop op mijn doel, met een maximum van 8 meldingen per dag. Bij een melding geeft de HidrateSpark STEEL licht, maar je krijgt ook een pushnotificatie van de app. Hierin staan grapjes, quotes en andere teksten over water. Dat is een leuke toevoeging, want het gaat hoofdzakelijk gewoon om de herinnering an sich.

Standaard licht de fles in alle kleuren van de regenboog op. Je kan zelf kiezen voor andere kleurcombinaties, zoals oranje-rood en geel-groen. Wil je even niet dat je fles oplicht omdat je bijvoorbeeld een serieuze vergadering hebt, dan kun je de meldingen eenvoudig pauzeren voor 30 minuten tot 3 uur. Je kan ook de meldingen helemaal uitschakelen.

Spelelementen

HidrateSpark heeft zijn best gedaan om van de Hidrate-app een spel te maken. Zo kun je, net als met je Apple Watch, badges verdienen door het accessoire te gebruiken en je doelen te halen. Het zijn echter zó veel badges, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Ook kun je niet goed zien welke doelen er allemaal zijn. Bij de Conditie-app van Apple is dit een stuk beter geregeld en mooier ontworpen.

Een ander spelelement van de Hidrate app is dat je je vrienden kunt toevoegen. Een nadeel: wie van jouw vrienden heeft een HidrateSpark fles? Net als met de Apple Watch zul je zien dat er niet bijzonder veel mensen zijn die je kan toevoegen. Mocht je wel een vriend hebben met een slimme waterfles, dan is het mooi meegenomen.

Recent heeft de Hidrate-app een nieuwe sociale functie gekregen, namelijk uitdagingen. Deze zijn wel geinig om aan mee te doen, maar je wint natuurlijk niks spannends. Soms kies je een team en moet je winnen van het andere team, soms is er een gezamenlijk einddoel. Alles draait erom dat je zo veel mogelijk water drinkt. Eén uitdaging is bijvoorbeeld het besparen van 1 miljoen waterflessen. Iedereen kan meedoen en je kunt altijd de voortgang bijhouden. Je gegevens zijn anoniem.

Apple Watch-versie

Om je waterinname te polsen kun je de Hidrate-app op je Apple Watch gebruiken. Deze app synchroniseert heel snel met de iPhone-app en maakt het ook mogelijk om handmatig je waterinname toe te voegen. Er zijn verschillende complicaties voor je wijzerplaat beschikbaar die allemaal laten zien op hoeveel procent je zit. Eén van de complicaties vertelt je ook hoeveel flessen je nog moet drinken.

De opzet van de Hidrate Apple Watch-app is simpel en heeft een herkenbare stijl voor gebruikers van de iPhone-versie. Het is een mooie toevoeging aan het totaalpakket en ik vind het persoonlijk ook een echt selling point. Sommige Apple Watch apps zijn gimmicks, maar dat is de Hidrate-app niet.

Nadelen Hidrate app

Er zijn vier echte nadelen aan de Hidrate-app, maar gelukkig voor HidrateSpark vind ik het persoonlijk geen dealbreakers. Ten eerste is de app alleen in het Engels beschikbaar. Voor iets wat zelfs Apple verkoopt vind ik dat een beetje vreemd. Zeker omdat Apple doorgaans vrij hoge eisen stelt en toegankelijkheid hoog in het vaandel heeft. Het zou fijn zijn als de Hidrate-app wordt vertaald.

Verder is de app ook niet heel mooi en wordt er duidelijk geen gebruik gemaakt van Apple’s voorbeelden van hoe een mooie app eruit ziet. De lettertypes komen niet overeen, de knoppen zijn anders en het voelt gewoon vreemd aan. Ik vermoed dat dit komt omdat er ook een Android-variant bestaat van deze app. Het design is namelijk grotendeels hetzelfde en dat is duidelijk een kostenbesparing vanuit HidrateSpark.

De laatste twee nadelen gaan over het verdienmodel van HidrateSpark. Zo staan er advertenties in de app. Weliswaar geen uitbundige animaties, maar wel reclame voor andere producten van HidrateSpark. Ook moet je €5,49 moet betalen om wat meer opties te krijgen voor de led-lampjes, terwijl de fles zelf al flink aan de prijs is. Het stoort je niet tijdens het dagelijks gebruik, maar vreemd is het wel.

HidrateSpark STEEL gebruiken: het houdt je bezig

En dan het gebruiken van de HidrateSpark STEEL. Ik was hiervoor totaal geen waterdrinker, of drinker in het algemeen. Het was normaal voor mij om een liter te drinken per dag, maar vaak zat ik ook daaronder. Mijn drinkdoel wordt bepaald op basis van mijn activiteit, lengte, gewicht, locatie en andere factoren. Dat ligt dagelijks tussen de 2,5 en 3 liter. Ik moet dus niet alleen veel vaker naar de wc, maar ik merk vooral hoe weinig ik vroeger eigenlijk dronk.

Nadat je hebt gedronken moet je de fles neerzetten op een stabiele ondergrond. De sensor meet hoeveel water er opgedronken is en de led-lampen communiceren de status door. Daarna synchroniseert de fles snel met je iPhone. Vaak zie je binnen 10 secondes al hoeveel je gedronken hebt. Het synchroniseert ook direct met de Gezondheid-app van Apple.

Zeker aan het begin ben je veel in de weer met je fles als je gemotiveerd bent om je drinkdoel te halen. Dat moest ik voor de review uiteraard proberen, maar ik merk dat ik het ook echt leuk vind om het te halen. Nu ik hem bijna twee weken gebruik is het nieuwe er een beetje vanaf, maar dat maakt de fles nog niet saai of nutteloos. Ik ben blij dat ik nu een soort stok achter de deur heb om meer water te drinken.

Over de drinktuit ben ik wel te spreken. Mijn reviewexemplaar had alleen dit deksel, maar bij Apple krijg je er ook een gewoon deksel bij. Andere winkels geven je de keuze tussen een gewoon deksel en drinktuit. Met de drinktuit merk ik dat ik meer water kan drinken zonder dat het te veel wordt. De drinktuit kan in de vaatwasser, maar de rest van de fles niet.

Bekijk ook Gezondheid: alles over Apple's Gezondheid-app voor iOS Met de Gezondheid-app van Apple kun je allerlei gezondheids- en fitnessdata overzichtelijk verzamelen. Lees hier alles over het inlezen van data in de Gezondheid-app, gebruik van het dashboard, de grafieken en het instellen van je Medische ID.

Isolatie en koud water

De HidrateSpark STEEL is alleen bedoeld voor koud water. Koolzuurhoudende en hete dranken worden afgeraden. Je mag wel ijsblokjes gebruiken. Uit mijn (onwetenschappelijke) tests blijkt dat het water inderdaad goed koud blijft voor periodes langer dan 12 uur. Dat maakt de fles ook prettig om naast je bed te hebben als je van koud water houdt. Normaalgesproken vulde ik ‘s avonds een glas water, maar dat wordt natuurlijk lauw en niet heel prettig om te drinken.

Het is jammer dat de fles niet bedoeld is voor andere dranken, maar ik snap wel waarom. De fles meet alleen hoeveel gewicht aan water er nog aanwezig is. Vloeistoffen met een ander soortelijk gewicht zouden de sensor in de war brengen. De fabrikant zegt dat je wel andere dranken mag gebruiken, maar waarschuwt voor minder goede metingen. Bij sterk verdunde dranken zoals ranja zal het waarschijnlijk niet uitmaken.

Handige drinktuit voor onderweg

De drinktuit is vooral onderweg ook handig. Aan de drinktuit zit een stevig rietje waarmee je zonder veel moeite de hele fles kunt leegdrinken, zolang je hem rechtop houdt. Je kunt zo je ogen op de weg houden. Ook het openen van de drinktuit gaat vrij intuïtief. Het is mij een keer gebeurd dat het rietje los kwam te zitten, maar je kunt hem eenvoudig aanduwen. Het deksel lekt nooit en dat is een groot pluspunt.

Als je de fles wil meenemen in de auto is het belangrijk dat hij goed op de bodem kan staan. Dit is essentieel voor het meten van je waterinname. In onze eigen auto paste de fles net niet goed, maar in een andere auto waarin ik onlangs reed wel. Het is dus echt afhankelijk van welke auto je hebt en hoeveel ruimte daar is.

Om de HidrateSpark STEEL makkelijker in de hand mee te nemen zit er een draagriem aan, maar erg comfortabel is dat ook weer niet. Tot nu toe heb ik het nog niet hoeven doen, maar ik vermoed dat ik in de toekomst wel eens kies om de fles thuis te laten. Gelukkig is er een alternatieve manier om je waterinname toch te registreren.

Doelen halen vereist doorzettingsvermogen

Als je niet gewend bent om veel water te drinken is het even wennen om dat plots wel te doen. Ik schrok zelf van mijn doel, maar het is mij tot nu toe iedere dag gelukt. Het is belangrijk om je doel door de dag heen in de gaten te houden, want afhankelijk van je activiteit kan het veranderen. Uiteraard werkt deze functie beter als je een Apple Watch draagt. Ook Fitbit wordt ondersteund.

Wel merk ik dat je niet moet wachten tot ‘s avonds laat. Wanneer je nog je Apple Watch activiteitsringen wil vullen kan dat vaak wel ‘s avonds. Met water drinken is dat wel anders, want je wil niet ‘s avonds nog 50% van je doel drinken. Dat voelt heel onprettig en bovendien is het zinloos voor je lichaam. Al het water wat je op dat moment niet nodig hebt plas je gewoon weer uit. Je hebt dan wel je doel gehaald, maar je hebt eigenlijk niks bereikt.

Sensor kalibreren

Voordat je de fles in gebruik kan nemen moet je de sensor puck kalibreren. Dat doe je met de Hidrate-app en uiteraard je fles. Om de sensor te kalibreren zet je de volledig lege fles met het deksel neer op een stabiele ondergrond. Na 10 secondes vul je de fles tot aan de schroefdraad en zet je hem weer neer. Hierna branden de lampjes even en is de fles klaar voor gebruik. In mijn ervaring meet de HidrateSpark STEEL zeer nauwkeurig hoeveel water je drinkt.

Iedere keer als je gedronken hebt moet je de fles stabiel neerzetten. Op die manier kan de sensor bepalen hoeveel water je hebt gedronken. Deze methode maakt deze fles wat minder geschikt voor onderweg als je echt iedere keer nauwkeurig wil vastleggen. Je kunt na een hobbelige autorit nog een slok nemen en de fles neerzetten. Uiteindelijk wordt het verschil wel gemeten. Ik merkte dat het in de auto alleen goed werkt als je op een goed geasfalteerde weg rijdt zonder veel bochten of hellingen.

De sensor kalibreren moet na iedere keer dat je de batterij hebt opgeladen. Het kalibreren duurt nog geen minuut en is heel makkelijk. Merk je dat de sensor het toch niet helemaal goed doet, dan kun je ook tussentijds nog eens kalibreren.

Batterijduur HidrateSpark STEEL: prima, maar opladen duurt lang

Een zeer belangrijk aspect van een slimme fles is de batterijduur. Het zou ontzettend onhandig zijn als je hem net als je iPhone vrijwel iedere dag moet opladen. De batterij zit in de sensor puck onderop de fles. Uit mijn test blijkt dat de batterij zo’n anderhalve week meegaat op een volle lading. Dat is prima, maar er zitten wel wat haken en ogen aan.

Om de batterij en sensor puck los te krijgen draai je hem een kwartslag naar links. Dat gaat erg makkelijk, net als het weer bevestigen. Het daadwerkelijke opladen is echter een ander verhaal. Zo moet je voor deze fles een speciale meegeleverde oplaadkabel gebruiken. Het is een magnetische oplader die je voor geen enkel ander product kan gebruiken. Bovendien is de kabel slechts een halve meter lang. We hadden graag gezien dat er een usb-c-poort werd gebruikt, of op z’n minst micro-usb.

Ik heb de batterij tot nu toe twee keer helemaal opgeladen. De eerste keer was voordat ik de fles in gebruik kon nemen, want de batterij was helemaal leeg. De tweede keer was na anderhalve week normaal gebruik. Voor het opladen heb ik een standaard iPhone-oplaadblokje gebruikt van 5 Watt. Het opladen duurde zo’n drie uur, wat ik voor een batterij van 420 mAh toch lang vind. Met een betere oplaadkabel zou dat al korter zijn.

Wat als de batterij leeg is?

Dat de batterij een keer op is, is niet erg. Wat ik wel erg vind, is dat je hier pas vrij laat een melding van krijgt. Ik ging zonder oplaadkabel naar kantoor en kreeg rond 09:30 een melding dat de batterij bijna op was. “Oké, ik zal hem vanavond opladen,” dacht ik. De led-lampjes waren al uitgeschakeld om de batterij verder te sparen. Tot mijn verbazing kreeg ik rond 11:30 een melding dat de fles écht heel leeg was. Ik wilde niet dat mijn waterinname niet werd gemeten en dus was ik toen gebonden aan het vullen van glazen.

Op zich is een glas vullen natuurlijk geen probleem, want je kan het immers handmatig toevoegen. Toch vind ik dat de Hidrate app mij eerder had moeten waarschuwen over de lege batterij. Ik kwam halverwege de dag thuis en moest toen de fles opladen. Pas ‘s avonds kon ik hem weer gebruiken. Ik zat toevallig op kantoor en kon gewoon even meten hoeveel milliliter er in een glas van mijn werk zou gaan. Als je onderweg bent is dat al lastiger. En zeg nou zelf: Denk jij regelmatig aan of je waterfles wel is opgeladen?

Het opladen van de batterij duurt dus wel lang, maar het is wel makkelijk. Je moet zelf zorgen voor een lichtnetadapter, maar iedereen heeft ergens wel zo’n blokje liggen. Daarna leg je de magneet op de sensor puck en het wachten kan beginnen. De led-lampjes knipperen rustig groen om aan te geven dat er wordt opgeladen. Is de batterij vol, dan blijven de lampjes groen branden.

Ik had graag gezien dat je ook de voortgang kon zien. Er zijn immers 12 led-lampjes die allerlei kleuren kunnen produceren. Rood, oranje en groen zou al beter zijn dan alleen maar groen. Het lijkt er niet op dat je de software van de puck kan updaten, maar dat is hopelijk nog wel in te bouwen.

Score 7.5 HidrateSpark STEEL vanaf €74,95 Voordelen + Makkelijk in gebruik

Synchroniseert nauwkeurig

Apple Gezondheid integratie

Apple Watch app werkt goed

Helpt echt met meer water drinken Nadelen – Batterij opladen gaat traag

Geen usb-c of micro-usb

App is niet zo mooi

Hoge prijs is een drempel

Geen praktisch formaat voor onderweg

Conclusie review HidrateSpark STEEL

Wie had verwacht dat de HidrateSpark STEEL waterfles zo’n uitgebreide review kon hebben? Na het testen ben ik erg tevreden over deze slimme waterfles met Bluetooth. Ik ben daadwerkelijk meer water gaan drinken en ik ben ook van plan dit te blijven doen. De fles is makkelijk in gebruik en vereist weinig gewenning. Hoewel de Hidrate app zijn best doet om een goede app te zijn, kan daar nog wel wat verbeterd worden. Vooral het design moet wat mij betreft op de schop.

Qua batterijduur ben ik gematigd tevreden. Anderhalve week vind ik prima, maar ik zou echt graag eerder een melding willen krijgen als de batterij leger raakt. Dat zou kunnen in de vorm van een speciale led-animatie en een pushnotificatie. De batterij opladen duurt enigszins lang, maar als je het incalculeert is dat niet zo erg. Ook hier kan wat verbeterd worden, namelijk de oplaadkabel. Usb-c zou echt prettiger zijn dan deze magnetische kabel.

De HidrateSpark STEEL houdt je bezig. Je wordt door de dag heen op een subtiele manier herinnerd aan je waterinname. Het is wel belangrijk dat je het echt door de dag heen doet. Niet alleen omdat het beter is voor je lichaam, maar ook omdat je niet ‘s avonds laat nog anderhalve liter water weg wil werken. Het vereist dus ook wel enig doorzettingsvermogen als je niet gewend bent om veel water te drinken. Ben je hier eenmaal aan gewend, dan is het makkelijker om je doel te halen.

Voor een prijs rond de €80 vraag ik mij wel af wie deze fles moet kopen. Wil je jezelf, je partner, je ouders of een vriend een origineel cadeau geven, dan zit je hiermee goed. Er zijn veel goedkopere manieren om je waterinname bij te houden, maar de Hidrate-app maakt het wel makkelijk en biedt ook echt extra functies die je anders niet krijgt. Heb je wel wat geld over voor een dergelijk accessoire, dan zul je geen spijt krijgen van je aankoop.

Wil je de HidrateSpark STEEL kopen? Dat kan voor €84,95 bij Apple of voor een iets lagere prijs bij bij Amazon (meerdere kleuren), de tink (meerdere modellen), Alternate (meerdere modellen) en Amac.