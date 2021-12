Van hartslagmeter tot slaapsensor of een sensor om je lichaamshouding te verbeteren: in de Apple Store zijn allerlei gezondheidsaccessoires te vinden. De accessoires die we hieronder gesproken zijn allemaal 'connected' en werken met je iPhone of Apple Watch samen.

Slimme gezondheidsaccessoires

Gezonder leven is een doel van veel mensen. Gelukkig zijn er allerlei accessoires die je helpen om meer voor je gezondheid te doen. Met het nieuwe jaar op komst wil je misschien wat vaker aan je goede voornemens gaan werken en deze accessoires gaan je daarmee op weg helpen. Ga je liever sporten? Dan hebben we ook een overzicht met slimme sportaccessoires uit de Apple Store.

Houding verbeteren met de UPRIGHT GO 2

De Upright Go 2 houdingstrainer is een slim device dat je op je bovenrug plakt. Zo train je om je houding te verbeteren. Je krijgt realtime feedback in de vorm van zachte trillingen, zodat je weet wanneer je weer rechtop moet gaan zitten. De sensor helpt ook je spieren te versterken en belooft resultaat binnen twee weken.

Met de bijbehorende iPhone- en iPad-app krijg je een persoonlijk trainingsplan. Je krijgt achteraf ook statistieken te zien. De batterijduur is 30 uur, dus je kunt er meerdere dagen mee rondlopen. Maar misschien is het toch wel prettig om ‘s nachts af te doen als je een rugslaper bent.

Je vindt de Upright Go 2 in de Apple Store voor rond de 90 euro. Bij Amazon is ‘ie iets goedkoper.

Slaapmat analyseert je slaap- en snurkgedrag

Slapen is essentieel is voor je prestaties overdag en je (mentale) gezondheid. Daar heb je allerlei hulpmiddelen voor, zoals slaapaccessoires om je slaap te kunnen meten. Eén ervan is deze slaapmonitor van Beddit. Die is slechts 2 millimeter dun en vrij smal, zodat je er weinig van merkt. De monitor houdt verschillende gegevens bij, zoals je hartslag, ademhaling, kamertemperatuur, luchtvochtigheid en snurkgedrag. Voor dat laatste heb je wel je iPhone nodig, want de monitor heeft geen microfoon.

‘s Ochtends krijg je (eventueel op je Apple Watch) een overzicht van de afgelopen nacht. De app helpt je eraan herinneren dat het tijd is om naar bed te gaan, en aan het eind van de week krijg je een volledig overzicht van je slaapritme. Je kunt inzien hoe laat je in slaap bent gevallen, maar ook hoe laat je wakker werd. Al die gegevens gegevens worden ook in de Gezondheid-app van Apple gezet, zodat je deze gegevens kan combineren met die van andere sensoren. Niet op voorraad of niet helemaal je ding? Dan zijn er nog meer accessoires voor beter slapen, allemaal met iPhone-app!

De Beddit-slaapmonitor ligt voor ca. 150 euro bij Apple.

Bekijk ook De beste accessoires om slapen te meten Met de Apple Watch kun je slaap meten, maar je hebt er apps van derden voor nodig. Met deze accessoires voor beter slapen zitten de slaapfuncties er al standaard in. Welke slaaptracker ga jij gebruiken om je slaap te analyseren en beter te slapen?

Bloeddruk meten met Withings BPM

We hebben een apart overzicht met bloeddrukmeters voor iOS, waarmee je bij een te hoge of lage bloeddruk zelf de situatie in de gaten kunt houden. De beste voor Apple-gebruikers is wat ons betreft de Withings-bloeddrukmeter, die al jarenlang bestaat en gaandeweg steeds meer is verbeterd. Het summum op dit gebied is de Withings BPM Core Smart-bloeddrukmeter met ECG en digitale stethoscoop. Die heeft namelijk alles. Je meet er je bloeddruk mee, maar kunt er ook een ECG mee maken. Verder doet het apparaat dienst als digitale stethoscoop.

Deze luxere variant van de Withings BPM Core is vooral gericht op artsen en andere zorgverleners. Ben je consument en wil je alleen maar weten of je bloeddruk binnen de voor jou acceptabele zones blijft, dan kun je gelukkig ook een veel goedkopere variant nemen. Deze kost rond de 250 euro. Goedkoper ben je uit met de normale Withings BPM Connect van rond de 100 euro, die ook uitstekend te gebruiken is. Voor het meten van je EGC kun je dan bijvoorbeeld de Apple Watch gebruiken (vanaf Series 4).

Bekijken:

Withings BPM Core: 250 euro

Withings BPM Connect: 100 euro

Bekijk ook Bloeddrukmeters voor je iPhone - deze zijn met HealthKit Wil je je bloeddruk meten met de iPhone? Wij geven meerdere tips voor bloeddrukmeters die je metingen doorsturen naar de iPhone en HealthKit.

Gewicht meten met Withings Body

Apple heeft een voorkeur voor Withings, want vrijwel alle gezondheidsaccessoires in de Apple Store worden door dit merk gemaakt. Zo ook de Withings-weegschalen. Ze sturen de metingen automatisch door naar HealthKit, zodat je er geen omkijken naar hebt. Er zijn verschillende uitvoeringen, die variëren in prijs. Meer keuze uit slimme weegschalen vind je in ons aparte overzicht.

Bekijken:

Withings Body Cardio slimme wifiweegschaal met lichaamssamenstelling en hartslag: ca. 150 euro

Withings Body+ Body Composition-wifiweegschaal: ca. 100 euro

Bekijk ook Deze slimme weegschalen houden automatisch je gewicht bij Wil je afvallen? Met een goede weegschaal meet je of alle moeite effect heeft. Deze slimme weegschalen met iPhone-apps meten meer dan alleen gewichtsverlies en houden bijvoorbeeld ook je botmassa, hartslag en luchtkwaliteit in de gaten. Wij bespreken de beste slimme weegschalen die met de iPhone samenwerken.

Temperatuur meten met Withings Thermo

Wil je je lichaamstemperatuur in de gaten houden en weten of je koorts hebt? Dan is een lichaamsthermometer handig om in huis te hebben. Apple heeft de Withings Thermo Smart Temporal Thermometer in het assortiment. Die bestaat al wat langer, maar bevalt uitstekend en stuurt alle metingen door naar Apple HealthKit. Wil je kijken welke andere slimme thermometers er zoal zijn? We hebben een apart overzicht gemaakt.

Bekijken:

Withings Thermo: 100 euro

Bekijk ook Slimme thermometers om temperatuur en koorts in de gaten te houden Wil je je temperatuur in de gaten houden, dan kun je een gewone thermometer gebruiken. Maar met een slimme thermometer kun je ook nog de temperatuur over langere tijd bijhouden en het synchroniseert automatisch met HealthKit. Deze slimme thermometers liggen in de winkel!

Ga je liever sporten om aan je gezondheid te werken? Dan hebben we ook een overzicht met slimme sportaccessoires uit de Apple Store.