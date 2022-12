Geen plek voor een kerstboom en je wil toch slimme kerstverlichting? Dan is er nu de tweede generatie van de Twinkly kerstkrans met slimme ledlampjes, die je met HomeKit kunt bedienen. Maar voor de wildste animaties moet je in de Twinkly-app zijn.

Slimme kerstkrans van Twinkly

Het Italiaanse Twinkly staat vooral bekend om de slimme kerstverlichting, waarmee je fraaie animaties in je kerstboom kunt maken. Ze hebben ook strengen en ‘gordijnen’ van slimme lampjes die je overal in huis kunt ophangen of waarmee je je eettafel kunt decoreren. Een traditionele kerstkrans kan dan natuurlijk niet ontbreken. Met de Twinkly Pre-lit Wreath kun je een gevlochten krans van kunsttakken met een diameter van 60 centimeter aan de muur hangen, waarbij je de lampjes in elk patroon kunt laten branden.



Toegegeven, de meeste voorbeeldfoto’s van Twinkly ( zoals hier en hier ) zijn niet helemaal onze smaak, maar dat zal de overdadige Italiaanse smaak voor kerstdecoratie zijn. Je kunt ook voor een subtieler effect kiezen. De krans is voorzien van 50 ledlampjes en is kant en klaar aan de muur te hangen. Het enige wat je nog moet doen is koppelen met je Twinkly-app.

Verder werkt het met Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home en Homey. Voor gamers is er een koppeling met Razer Chroma RGB en OMEN Light Studio op de OMEN Gaming Hub, zodat de krans meekleurt met je game-activiteiten. De lampjes zijn in te stellen op elke gewenste wittint en 16 miljoen overige kleuren en hebben een mat kapje, zodat het niet te fel schijnt. Elk van de 50 lampjes is individueel in te stellen, zodat je elk gewenst effect of kleurverloop kunt maken. De kerstkrans wordt dan als het ware een scherm met verschillende pixels, die je kunt aansturen. Dit werkt via wifi en Bluetooth via de Twinkly-app voor iOS en Android. Via de Woning-app zijn de mogelijkheden wat beperkter, maar in- en uitschakelen en meenemen in automatiseringen is wel mogelijk.

Heb je geen inspiratie voor wilde animaties, dan kun je gebruik maken van de vooraf ingestelde effecten en lichtovergangen. Daarnaast kun je ze zelf maken met de FX Wizard-tool. En je kunt het zo gek maken als je wil, want als je een groep maakt met de andere Twinkly kerstverlichting kun je de lichtanimaties op elkaar afstemmen, zoals op de foto hieronder is te zien. De kerstkrans kan alleen binnenshuis worden gebruikt en heeft een IP20-rating. Hij verbruikt 24 Watt.

De kerstkrans van Twinkly is verkrijgbaar bij MediaMarkt en andere winkels voor rond de honderd euro.

In onze gids over kerstverlichting met HomeKit vind je meer opties om je kerstboom slim te maken. Ook noemen we daarin de opties van Twinkly. Je vindt de meeste Twinkly-kerstlichtjes onder andere bij Bol.com.