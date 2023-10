Nieuwe kerstverlichting van Nanoleaf, Govee en Twinkly

De feestdagen komen in rap tempo dichterbij en dat betekent dat niet alleen de pepernoten in de winkel liggen, maar ook de kerstverlichting. Nanoleaf, Govee en

Slimme kerstverlichting in 2023

Er was een tijd dat je het beste je kerstboom op een slimme stekker met HomeKit kon aansluiten. Maar dat hoeft niet meer: het aanbod van slimme kerstverlichting neemt elk jaar toe. Nanoleaf, Govee en Twinkly hebben iets nieuws aan te kondigen en bij Philips Hue ligt de Festavia-kerstverlichting nu ook bij diverse winkels.

Nanoleaf kerstverlichting

Eerdere deze week schreven we over de Nanoleaf Umbra designlampen, die je het hele jaar door kunt gebruiken. Nanoleaf heeft echter ook de nieuwe Nanoleaf Smart Holiday String Lights aangekondigd, die samenwerken met Matter en daardoor ook met HomeKit. Daarvoor moet je wel beschikken over een Matter-geschikte hub, bijvoorbeeld een HomePod mini. De twee lichtsnoeren van 10 meter bevatten 250 aan te sturen ledlampjes, die 16 miljoen kleuren kunnen tonen. Ook kun je kiezen uit meerdere tinten wit, die variëren van 2700 tot 6500K. De kerstverlichting is waterbestendig (IP44) en is zowel binnen als buiten te gebruiken.

Bedienen doe je via de Nanoleaf-app, de Woning-app of spraakopdrachten van Siri. Het voordeel van de Nanoleaf-app is dat je aanpasbare kleurpatronen en lichtanimaties kunt maken, die eventueel zijn afgestemd op de muziek. Er zijn 9 voorgedefinieerde scènes zoals Holiday Magic en Crackling Fireplace. De Nanoleaf Smart Holiday String Lights zijn in pre-order te bestellen via de Nanoleaf-website voor €119,99 en de eerste bestellingen worden medio oktober verzonden. Binnenkort zullen we ook een review van deze lampjes publiceren.

Govee Christms String Lights

In een wat goedkopere prijsklasse vinden we de kerstverlichting van Govee. Ze gaan zaterdagochtend in de verkoop en kosten €76,99 voor een lengte van 20 meter of €59,99 voor een lengte van 10 meter. Je kunt verschillende instellingen activeren via de Govee-app. Deze lampjes onderscheiden zich met Uni-IC Control voor gamefuncties, waarbij je allerlei lichtspelletjes rondom de kerstboom kunt spelen.

Om te voorkomen dat je ze alleen met de kerst van zolder haalt zitten er ook lichteffecten op voor Halloween en Valentijn. Verder biedt Govee meer dan 99 feestelijke lichtscenes. Minpuntje: ze werken alleen met Google Home, Alexa en de eigen Govee-app. Dus niet met HomeKit en/of Matter. Govee heeft bij Amazon al diverse lichtsnoeren staan, maar de kerstlampjes zul je voorlopig bij de fabrikant zelf moeten halen.

Twinkly Candies

De Italiaanse fabrikant Twinkly heeft weer iets heel anders: ze hebben al diverse kerstlampjes in het assortiment en komen nu met de Twinkly Candies. De lampjes hebben de vorm van sterren, kaarsen, harten en parels en zijn via een app te bedienen, waarbij je verschillende patronen en kleuren kunt selecteren. De lichtslingers ondersteunen 16 miljoen kleuren. Daarnaast is er een functie om de lichtjes te laten knipperen op de muziek.

Ook hier is er alleen ondersteuning voor Google Home en Alexa, geen HomeKit. Je kunt kiezen uit varianten met 100 of 200 lampjes, elk met een tussenruimte van 5 centimeter. Ze zijn alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis en maken verbinding via Bluetooth en wifi. Onderling koppelen om de lichtslang langer te maken is helaas niet mogelijk. De prijzen variëren tussen €49,99 en €69,99 afhankelijk van het type en het aantal LEDs. En ja, bij de Intratuin vind je ze al en binnenkort ook bij Bol.

Philips Hue Festavia nu breed verkrijgbaar

Vorig jaar waren de Philips Hue Festavia-kerstlampjes maar korte tijd verkrijgbaar, in één lengte en alleen bij de eigen Philips Hue-shop. Dit jaar is dat anders: de lampjes zijn een flink stuk eerder uitgebracht en liggen nu bij diverse winkels, waaronder Coolblue en Bol.com.. Qua prijsniveau zitten ze wel een stuk hoger dan de eerder genoemde merken: je betaalt ruim 200 euro voor de kleinste variant.

Festavia 20 meter Festavia 40 meter

Meer keuze uit kerstverlichting met HomeKit? Bekijk dan onze round-up!