Heb je last van apps die tijdens het installeren, downloaden of updatenvastlopen? Dat kan allerlei oorzaken hebben. Een storing bij de App Store, een slechte internetverbinding, de app is offline gehaald: met deze 13 tips zorg je ervoor dat je vastgelopen appdownloads weer in gang kunt zetten.

Update 16 februari 2021 Momenteel is er een bug in de App Store, waardoor de update-knop voor sommige mensen niet zichtbaar is. Dit is een tijdelijk probleem, dus even geduld. Meer weten? In deze Reddit-discussie lees je er meer over en in deze ook

App downloaden lukt niet: dit kun je eraan doen

Bij het installeren van een nieuwe app kan het zomaar gebeuren: het updaten van apps lukt niet of een app wil niet downloaden. Het installeren lijkt niet te lukken en het icoontje blijft grijs. Met deze tips zorg je dat een vastgelopen app installatie toch lukt.



#1 Zet je adblocker uit

Heb je moeite om apps te downloaden die in artikelen op iCulture en andere internetsites worden genoemd? In veel gevallen heeft dit te maken met het gebruik van een adblocker. Dit kunnen wij niet oplossen, dus schakel de adblocker uit of informeer bij de maker of hij/zij aanpassingen kan doen.



#2 Tik op het appicoon

Om te zorgen dat het installeren van apps doorgaat, kun je het beste even op het appicoontje tikken. Soms wordt het installeren van apps tijdelijk gepauzeerd, bijvoorbeeld wanneer de verbinding met het draadloze netwerk even is weggevallen. Door op het icoontje te tikken geef je aan dat de installatie weer verder moet gaan. Loop daarbij alle icoontjes langs, want het kan zijn dat een bepaalde app-update is blijven hangen en de installatie van alle andere apps daarbij tegenhoudt. Het kan ook gebeuren dat het downloaden gepauzeerd straat. Door nogmaals op het appicoon te tikken start je de download weer.

#3 Verwijder vastgelopen apps en installeer ze opnieuw

Heb je te maken met een app die steeds problemen blijft geven, verwijder dan deze app en installeer opnieuw. Een app weggooien doe je als volgt: druk met je vinger een seconde of twee op het icoontje, zodat deze gaat wiebelen. Daarna kun je het icoontje verwijderen door op de x te drukken. Ga nu terug naar de App Store en download de app opnieuw. Je hoeft niet opnieuw te betalen.

#4 Check of er geen beperkingen zijn ingesteld

Gebruik je ouderlijk toezicht op een iPhone of iPad, dan kan het installeren van apps en updates zijn geblokkeerd. Dat kan ook het geval zijn als je toestel wordt beheerd door een centrale IT-afdeling binnen je bedrijf. Het downloaden van apps kan dan zijn uitgeschakeld. Je controleert het via Instellingen > Schermtijd > Beperkingen. Indien nodig vul je je pincode in. Daarna zie je bij Apps installeren of je wel bevoegd bent om nieuwe apps te installeren. Dit kun je uiteraard alleen controleren als je de pincode weet om beperkingen uit te schakelen.

#5 Check je internetverbinding

Heb je wel een goede verbinding met internet? Als je draadloze netwerk problemen geeft kan het helpen om het even via 4G te proberen. Test het door bijvoorbeeld de internetpagina Fast.com in Safari te openen, zodat je weet dat de verbinding snel genoeg is.

#6 In- en uitloggen bij de App Store

Soms kan het helpen om even uit te loggen bij de App Store en daarna weer in te loggen. Hiervoor open je de Instellingen-app en tik je op je account naam. Tik daarna op Media en aankopen en log uit. Daarna log je weer in, uiteraard met het juiste Apple ID.

#7 Herstart je iPhone of iPad

Je iPhone resetten wil nog wel eens helpen om vastgelopen processen te stoppen. In een aparte tip leggen we uit hoe het herstarten van de iPhone werkt. Na enkele seconden verschijnt het Apple-logo. Daarna laat je de knoppen los. Check of de iPhone nu begint met het downloaden van de apps.

#8 Check je Apple ID

Gebruik je wel het juiste Apple ID voor de App Store? Wanneer je een app downloadt, wordt deze gekoppeld aan je Apple ID. Het updaten van apps werkt alleen via het juiste Apple ID. Sommige mensen gebruiken meerdere Apple ID’s binnen een huishouden, waardoor je misschien met de verkeerde bent ingelogd. Controleer het door in de Instellingen-app op je accountfoto te tikken en vervolgens op Media en aankopen. Als je een gezinsaccount gebruik moet je eerst het juiste ouder- of kindaccount kiezen.

#9 Download een andere app

Is er één app die steeds problemen geeft bij het downloaden of updaten, probeer dan eens of een andere app wél werkt. Soms zorgt dat ervoor dat ook het downloaden van de andere apps weer in gang wordt gezet. Kies een gratis app die je later eventueel weer kunt verwijderen.

#10 Check of er een App Store-storing is

De App Store heeft wel eens last van storingen en vertragingen. Er is bijvoorbeeld grote drukte op de servers van Apple, omdat er net een iOS-update is vrijgegeven. Op de statuspagina bij Apple kun je zien of er een iCloud-storing is. Vaak is Apple wel relatief traag met het melden van storingen, dus tegen de tijd dat je het op Apple’s statuspagina ziet is het vaak alweer bijna opgelost.

#11 Check of de app nog beschikbaar is

Soms worden apps weer teruggetrokken, omdat de ontwikkelaar een bug heeft ontdekt of omdat er een conflict is tussen Apple en de maker (bijvoorbeeld die van Fortnite). In zo’n geval kun je blijven wachten tot je een ons weegt, maar de app komt niet zo snel weer terug. Kijk daarom even op onze website of elders op internet of er misschien een probleem met de app is geconstateerd, waardoor hij niet langer beschikbaar is.

#12 Check of je voldoende vrije opslag hebt

De opslagruimte op iPhones wordt steeds groter, dus dit probleem doet zich steeds minder voor. Maar toch kan het gebeuren: je wil een update van een erg grote game installeren en er is domweg geen ruimte voor de vele gigabytes aan mooie graphics. Je kunt als volgt controleren of je nog vrije opslagruimte hebt: Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag. Is dit minder dan 1 gigabyte, dan is het tijd om eens goed te gaan opruimen. Kijk bijvoorbeeld eens welke apps veel opslagruimte innemen op je iPhone.

#13 Terugzetten van iCloud backup

Blijven de apps hangen tijdens het terugzetten van een iCloud-backup? Dan kun je ervoor kiezen om het terugzetten van de back-up te onderbreken. Noteer de apps die vastliepen en stop daarna het terugzetten via iCloud. Vervolgens installeer je de resterende apps handmatig.

Het stopzetten van de iCloud-operatie doe je als volgt:

Ga naar de Instellingen-app. Tik op iCloud > Reservekopie. Breek de terugzetoperatie af. Bevestig dat je inderdaad wilt stoppen. Ga nu naar de App Store en installeer de apps die je nog wilde terugzetten.

