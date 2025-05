Het kan wel een halfuur duren om een software-update op je Apple Watch te installeren. De exacte tijdsduur is afhankelijk van de grootte van de software-update, het model, de snelheid van je netwerk en allerlei andere factoren. Wil je het installeren versnellen, dan kan dat. De truc is om tijdens het updaten van je Apple Watch op het juiste moment Bluetooth uit te schakelen. De timing hiervan komt erg precies.

Zo werkt het versnellen van je Apple Watch-update:

Doe je Apple Watch af en plaats deze op een aangesloten oplader. Ontgrendel de iPhone en open de Apple Watch-app. Ga naar het tabblad Mijn Watch. Tik op Algemeen > Software-update. Download de update.

Zodra de iPhone bezig gaat met het overzenden van de watchOS-update zie je een timer met de geschatte resterende tijd, bijvoorbeeld “17 minuten”. De data-overdracht via Bluetooth is nu begonnen. Ga naar de Instellingen-app op je iPhone en schakel Bluetooth uit. Doe dit niet via het Bedieningspaneel, omdat iOS hier anders mee omgaat. Nu Bluetooth is uitgeschakeld open je de Watch-app en blader je weer naar het scherm Algemeen > Software-update. Er verschijnt een pop-up om weer verbinding te maken met je Watch. Weiger dit. De Watch zal nu gebruik maken van wifi. Daarvoor moeten beide apparaten wel verbonden zijn met hetzelfde wifi-netwerk. Als de watchOS-installer naar de Watch is gestuurd krijg je meldingen over het voorbereiden en verifiëren van de installatie. Op dit moment is de data-overdracht klaar en kun je Bluetooth weer inschakelen op de iPhone.

Waarom gaat het installeren van watchOS sneller?

Je vraagt je misschien af waarom het uitschakelen van Bluetooth zoveel effect heeft. Dit komt omdat de Apple Watch standaard Bluetooth gebruikt in plaats van wifi. Apple heeft hiervoor gekozen om dat Bluetooth energiezuiniger is. Het is echter ook veel trager qua data-overdracht. Door de functie uit te schakelen wordt de Apple Watch gedwongen om gebruik te maken van de veel snellere wifi-verbinding. Zeker bij grote Apple Watch-updates kan het nodig zijn om behoorlijk wat data over te zetten.

Je moet voor het uitschakelen van Bluetooth wel het juiste moment kiezen. De iPhone stuurt de watchOS-installer naar de Watch, die het uitpakt en de cryptografische handtekening controleert. Zo weet je zeker dat er niet met de software gerommeld is.

