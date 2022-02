Apple Watch batterij snel leeg

Een Apple Watch is fijn om te gebruiken, maar er zit één groot nadeel aan en opzichte van traditionele horloges: de batterij gaat vaak maar één tot anderhalve dag mee. Je zult dus elke avond moeten opladen. Blijkt nu dat de Apple Watch batterij opeens veel sneller leeg is dan gebruikelijk, dan kan er iets anders aan de hand zijn.

De batterij van een Apple Watch kan door allerlei oorzaken sneller leeg gaan. We zetten de meest voorkomende oorzaken op een rijtje:

Je hebt een wat oudere Apple Watch, waarvan de batterij versleten is.

Je bent heel lang gaan sporten met de hartslag- en GPS-functie aan.

Je maakt veel gebruik van de de mobiele dataverbinding.

Er zit een bug in de nieuwste watchOS-update, waardoor de batterij sneller leeg gaat.

Je hebt een app geïnstalleerd die op de achtergrond actief blijft.

#1 Is de batterij van je Apple Watch versleten?

Heb je een wat oudere Apple Watch, dan kan de batterij na verloop van tijd versleten raken. De batterij functioneert de eerste twee jaar normaal, maar daarna treedt steeds meer slijtage op. Met als gevolg dat voor dagelijkse taken de batterij sneller leeg loopt. Je komt dan bijvoorbeeld niet meer met normaal gebruik bij 50% aan het eind van de dag, maar 30%.

Je hebt dan keuze uit deze opties:

De Apple Watch-batterij laten vervangen (€97,10; inclusief €12,10 optionele verzendkosten.

Een nieuwe Apple Watch kopen (vanaf €219,-)

Wachten op het eerstvolgende nieuwe model (elk jaar rond september)

Blijven dragen, maar je instellingen en gebruik aanpassen.

Wil je de Apple Watch blijven dragen, dan zul je wat aanpassingen moeten doen. Zet bijvoorbeeld een Apple Watch-dock op je werkplek neer, zodat je overdag nog even kunt bijladen.

Wat ook helpt is om het op de achtergrond bijwerken van apps uit te schakelen. Het horloge zal dan niet steeds apps blijven bijwerken. Dit is ideaal als je de Apple Watch toch niet gebruikt voor apps. De complicaties op de wijzerplaat zullen gewoon bijgewerkt worden, maar bij het opstarten van apps kan het een paar seconden extra duren om de update op te halen.

Zo kun je het automatisch updaten van apps uitschakelen:

Open de Watch-app op je iPhone. Ga naar het tabblad Mijn Watch. Ga naar Algemeen > Ververs op achtergrond. Zet de schakelaar Ververs op achtergrond uit.

Wil je verdere slijtage aan de batterij vertragen? Controleer dan of geoptimaliseerd opladen op je Apple Watch aan staat. Daarmee zorgt de Apple Watch ervoor dat de batterij opgeladen wordt tot 80%, waarna de overige 20% opgeladen wordt op het moment dat jij het nodig hebt.

Bekijk ook Geoptimaliseerd opladen op de Apple Watch: zo vertraag je slijtage Op de Apple Watch is geoptimaliseerd opladen mogelijk. In dit artikel lees je wat het betekent, hoe het werkt en hoe je het kunt in- en uitschakelen.

#2 Kortere batterijduur door watchOS update

Het kan ook zijn dat de batterijduur korter is omdat er net een watchOS-update is verschenen. Op zo’n moment wil je graag alle nieuwe functies ontdekken en ga je fanatiek aan de slag met alle nieuwe apps en activiteiten. Het is daarom beter om een dag of twee na de update te kijken of de batterij nog steeds snel leeg gaat. Misschien kwam het alleen maar door actiever gebruik en niet door de update zelf.

Het kan natuurlijk ook dat er een bug in de watchOS-update zit. In dat geval lees je het meestal snel op iCulture. Net als bij iOS kan het gebeuren dat jouw batterijduur door de update drastisch korter is geworden, terwijl anderen jubelen over een langere gebruiksduur. Dit komt omdat iedereen andere apps en instellingen heeft. Een klein verschil in apps en gebruik kan ervoor zorgen dat jouw batterijduur totaal anders is dan die van je buurman.

#3 Bekijk het batterijverbruik- en conditie

Heb je te maken met een plotseling kortere gebruiksduur, dan heeft het zin om dit eens goed in de gaten te houden. Leg je Apple Watch een uurtje of twee op je bureau en noteer aan het begin en einde de batterijstatus. Let op dat je de Apple Watch niet weglegt op een dock of lader, want dan krijg je alsnog geen indruk van het verbruik. Loopt de Apple Watch ook leeg als je helemaal niets doet en geen apps gebruikt? Dan zul je er wat dieper in moeten duiken.

Op de Apple Watch kun je een mooie batterijgrafiek bekijken. Je ziet per uur hoe snel de batterij daalt en wanneer hij opgeladen is. Het kan wat meer inzicht geven in hoe snel je batterij leeg gaat. Je kunt hier ook de batterijconditie bekijken. Dit percentage geeft aan hoeveel kracht de batterij nog heeft ten opzichte van de nieuwstaat. Is het percentage onder de 80%? Dan raadt Apple het vervangen van de batterij aan.

#4 Herstart de Apple Watch

Zodra je merkt dat de batterij toch snel leeg blijft lopen, dan kan het herstarten van de Apple Watch een simpele oplossing zijn. Je kunt de Apple Watch op twee manieren herstarten.

Houd de zijknop van de Apple Watch ingedrukt. Sleep de Zet uit-knop naar rechts. Zet daarna de Apple Watch weer aan door de zijknop ingedrukt te houden.

Een andere manier is om een harde reset te doen door deze te forceren. Houd hiervoor de Digital Crown en de zijknop van de Apple Watch tegelijk ingedrukt tot het Apple-logo zichtbaar is. De Apple Watch zal dan vanzelf weer opnieuw opstarten. Mocht dit ook niet het gewenste effect hebben, dan is er nog een andere optie om je batterijduur te herstellen.

Bekijk ook Zo kun je een vastgelopen Apple Watch herstarten Bij een vastgelopen Apple Watch helpt herstarten. In deze tip lees je alles over de Apple Watch normaal en geforceerd herstarten, resetten en naar fabrieksinstellingen terugzetten.

#5 Apple Watch opnieuw koppelen met de iPhone

Wat ook kan helpen is je Apple Watch loskoppelen van de iPhone en opnieuw verbinding te maken. Daarna zet je de reservekopie terug, zodat je alle apps en instellingen weer terug hebt. Voor het beste resultaat kun je er ook voor kiezen om géén backup terug te zetten. Je moet dan wel alles opnieuw instellen (apps, instellingen, enzovoorts).

Zo kun je de Apple Watch loskoppelen via de iPhone:

Ga naar de Watch-app en tik bovenaan op Alle Apple Watches. Tik op het i’tje achter de Apple Watch die je los wil koppelen. Tik op Koppel Apple Watch los en volg de stappen.

Via de Apple Watch kun je ook loskoppelen:

Ga op de Apple Watch naar de Instellingen-app. Scroll naar beneden naar Algemeen. Kies onderaan Stel opnieuw in. Tik op Wis alle inhoud en instellingen.

In beide gevallen moet je daarna de Apple Watch opnieuw koppelen met de iPhone en de back-up terugzetten. In veel gevallen zal dit problemen met de batterijduur oplossen.

#6 Batterijduur verlengen

Is het niet gelukt om de oorzaak van je batterijprobleem te achterhalen of zijn de prestaties van je accu gewoon achteruit gegaan, dan zijn er allerlei tips om je batterijduur te verlengen. Zo is het verstandig om een zo rustig mogelijke, donkere wijzerplaat in te stellen. Zwarte pixels kosten minder energie dus laat foto’s en animaties zoveel mogelijk achterwege. Probeer voor apps zoveel mogelijk je iPhone te gebruiken, zet onnodige notificaties uit en verwijder apps die je niet gebruikt. Er zijn nog meer kleine dingen die je kunt doen, zoals het voorkomen dat het scherm geactiveerd wordt als je je pols optilt. Je zou de Apple Watch ook een groot deel van de dag in vliegtuigmodus kunnen gebruiken, als je het voornamelijk gebruikt om de tijd te checken.

We hebben een apart artikel met tips om de Apple Watch batterijduur te verlengen, met nog veel meer ideeën om te zorgen dat de accu langer meegaat.

Bekijk ook Verbeter je Apple Watch batterijduur met deze 37 tips Wil je het maximale uit de Apple Watch batterijduur halen, check dan deze 37 tips. Er zijn talloze manieren om de batterij te sparen en minder energie te verbruiken op je Apple Watch. Probeer ze allemaal en verleng de batterijduur van je Apple Watch!

#7 Apple Watch batterij vervangen

Is de Apple Watch kapot gegaan waardoor hij helemaal niet meer aan gaat, of is de batterij zo slecht geworden dat hij aan vervanging toe is, dan is het tijd om contact met Apple Support op te nemen. Het vervangen van de accu kost €97,10 (inclusief optionele verzendkosten van €12,10). We hebben ons door een reparatiebedrijfje laten vertellen dat die prijs eigenlijk heel redelijk is, gezien de hoeveelheid arbeid en onderdelen. Zelf doen is waarschijnlijk nauwelijks goedkoper en brengt allerlei risico’s met zich mee. Voldoet je huidige Apple Watch nog, dan kan het een goede investering zijn om je horloge langer te blijven gebruiken. Het is uiteraard jammer dat Apple het verwisselen van de batterij niet eenvoudig er heeft gemaakt.

Gaat je Apple Watch niet meer aan en wil je eerst de oorzaak daarvan onderzoeken, dan vind je in onze andere artikelen meer tips. Mogelijk is er iets anders met je smartwatch aan de hand en is er een Apple Watch reparatie nodig. Ook daarmee helpen we je verder in een apart artikel.