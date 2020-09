Tour de France kijken

De Tour wacht op niemand en als je niet over de juiste apps beschikt, kan het klassement plotsklaps weer zijn gewijzigd. Zelfs tijdens deze speciale editie in 2020, waarin alle ogen op Tom Dumoulin zijn gericht. Volg daarom de Tour de France met de apps in dit overzicht. Of je nou onderuit op de bank ligt terwijl de zon vol in de kamer schijnt, of de tocht probeert mee te krijgen op je werk: de iPhone en iPad bieden altijd extra informatie over de Tour. Dit zijn de leukste iOS-apps om de Tour de France 2020 live mee te maken en te volgen.

Tour de France 2020 live kijken op iPhone, iPad en Apple TV

Vanaf 29 augustus is het spektakel alweer van start gegaan. De live-uitzendingen beginnen meestal rond 14:00 uur, als de renners al een tijdje onderweg zijn. Wil je de complete etappe kijken, dan moet je bij Eurosport zijn waar alles van start tot finish te zien is. Of volg de Ronde van Frankrijk op de voet met deze apps, waarbij het niet alleen gaat om de renners, maar ook om de fraaie Franse landschappen.

NOS: live kijken

Als de NOS een sportevenement oppakt, gebeurt het ook goed. En dus kan je er donder op zeggen dat je de Tour de France 2020 kan volgen in de NOS-app voor iPhone, iPad. Via de livestream kun je de rustgevende helikoptergeluiden en het commentaar ook op de iPhone en iPad ontvangen. Wel is er vaak een kleine vertraging ten opzichte van de televisie. Verder vind je in de app al het belangrijke nieuws rondom de tour. De NOS is net als voorgaande jaren de partij die alle officiële beelden uitzendt. Ook via de NOS-app op de Apple TV kun je livebeelden bekijken van belangrijke sporten, inclusief de Tour de France. De live uitzendingen beginnen meestal vanaf zo’n 15:00 uur.

NPO Start: ook terugkijken

Ook via de NPO Start-app kun je alle belangrijke ontwikkelingen in de Tour de France volgen. Dat kan niet alleen op de iPhone en iPad, maar ook via de NPO Start-app op de Apple TV. Heb je een etappe gemist dan kun je via de app de uitzending terugzien of een samenvatting bekijken. De NPO-app bevat verder alle uitzendingen van de Nederlandse publieke omroep en programma’s blijven dertig dagen beschikbaar.

Eén: voor Belgische kijkers

Net als de NOS kun je bij de Vlaamse omroep Eén het liveverslag zien van de laatste uren van de etappe. Je krijgt daarbij het vertrouwde commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer. Belgische kijkers kunnen terecht bij de VTM Go-app en bij Proximus Pix. Beide zijn op de iPhone, iPad en Apple TV te gebruiken.

In Nederland vind je de Belgische zender Eén op kanaal 51 bij Ziggo en bij KPN zit het op kanaal 29.

Eurosport: complete etappes

Wil je de complete etappe van start tot finish zien, dan moet je bij Eurosport zijn. Deze zender biedt alle etappes, maar je moet daarvoor wel bij Eurosport 2 zijn. Niet iedereen kan dit zomaar kijken. Je moet hiervoor in de app van je tv-aanbieder zijn, zoals Ziggo of je kijkt via de Eurosport Player-app. Die werkt op de iPhone, iPad en Apple TV, maar je kunt ook streamen naar je Chromecast.

Met de Eurosport Player-app krijg je toegang tot de livestream van Eurosport 1 en 2, plus extra feeds die niet op de televisie worden getoond. Er zijn bonuskanalen en je kunt nieuws en highlights bekijken.

Tour de France via je tv-aanbieder

Bij de meeste tv-aanbieders kun je de Tour de France live volgen via de normale tv-zenders. Als voorbeeld tonen we hier de Ziggo-app, maar je kunt ook de app van jouw eigen tv-aanbieder installeren. Met Ziggo heb je de mogelijkheid om alle beelden via de Apple TV te kijken, of via AirPlay en Chromecast naar je tv-scherm te streamen. Handig als je snel even een spannend moment uit de wedstrijd aan iedereen wilt laten zien. Lees hier ons artikel over Ziggo voor Apple TV.

T-Mobile biedt ook een Apple TV-app voor TV Anywhere. Je kan daarmee dus ook live naar de Tour de France kijken op je Apple TV. KPN heeft als enige nog geen Apple TV-app voor KPN Interactieve TV, maar biedt wel een app waarmee je op je iPhone en iPad kunt kijken.