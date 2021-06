Vanaf iOS 15 kun je Safari-extensies ook op de iPhone en iPad gebruiken. Dit werkt ook met extensies van third party-aanbieders, zodat je allerlei extra functies en diensten kunt gebruiken.

Met extensies kun je notities en bladwijzers maken, kortingen zoeken, je activiteiten vastleggen en het uiterlijk van een webpagina veranderen. De meeste extensies die je momenteel in de App Store vindt zijn echter gericht op het blokkeren van advertenties. Wil je Safari-extensies ook op je iPhone en iPad gebruiken, dan lees je hieronder hoe het werkt. We vertellen hoe je Safari-extenties vindt en hoe je ze kunt activeren op je toestel. Extensies van derde partijen moet je namelijk altijd activeren voordat ze zichtbaar worden in Safari. Daarna moet je eventueel nog wat extra stappen uitvoeren.

Safari-extensies zoeken voor iPhone en iPad

Open de Instellingen-app op je toestel en tik op Safari. Blader omlaag en tik op Extensies. Je wordt nu doorgestuurd naar de App Store. Kies een van de getoonde Safari-extensies en installeer deze.

Safari-extensies activeren op je iPhone en iPad

Nadat de app is geïnstalleerd kun je ze met volgende stappen activeren:

Open de app die je wilt gebruiken en doorloop de stappen na installatie. Ga opnieuw naar Instellingen > Safari > Extensies. Je ziet nu de geïnstalleerde extensie, in dit geval Firefox Focus. Zet de schakelaar aan.

Uit de omschrijving van de extensie kun je vaak afleiden wat het doet en hoe het werkt. Je kunt op elk moment de schakelaar weer uit zetten of de bijbehorende app verwijderen van je toestel.

Meer tips over extensies

