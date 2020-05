Voorheen kon je ook op de iPhone Genius-afspeellijsten maken, maar dat is in iOS 10 afgeschaft. Je kunt nog wel een Apple Music-radiostation maken op basis van een bestaand nummer dat je leuk vindt. Op de Mac kun je ook bezig met Genius-afspeelijsten, waarbij op basis van nummer dat jij leuk vindt een mix van soortgelijke muziek wordt gemaakt. Een andere manier om een mix van nummers te maken is met slimme afspeellijsten.

Genius inschakelen

iTunes en de Muziek-app hebben een ingebouwde Genius-functie, die de muziek analyseert waar je naar luistert. Daarna wordt op basis van miljoenen data van andere gebruikers gekeken welke nummers je ook leuk zult vinden. Op die manier kun je nieuwe muzieknummers ontdekken.

In oudere versies van iTunes kun je Genius inschakelen via Archief > Bibliotheek > Schakel Genius in.

In de Muziek-app op de Mac zit geen schakelaar meer om Genius in te schakelen, maar je kunt wel Genius bijwerken via de stappen Archief > Bibliotheek > Genius bijwerken.

Nu wordt de nieuwste Genius-database met luistergedrag van andere gebruikers opgehaald.

Genius-afspeellijst maken

Om te zorgen dat er een Genius-afspeellijst wordt gemaakt, doe je het volgende:

Klik in de Muziek-app op de Mac (of in iTunes) in de linker navigatiekolom op Nummers. Selecteer een muzieknummer. Kies Archief > Nieuwe Genius-afspeellijst.

Je kunt voor elke Genius-afspeellijst het maximale aantal nummers instellen en je kunt nieuwe nummers ophalen op basis van hetzelfde nummer, zodat de lijst wordt vernieuwd.

Je kunt ook bovenstaande melding krijgen dat er geen nummers gevonden zijn. In dat geval kun je Genius vernieuwen om te kijken of er inmiddels als meer data is verzameld. Bij obscure nummers kan het voorkomen dat er geen afspeellijsten te maken zijn.

Genius-suggesties opvragen

Een andere manier om van Genius gebruik te maken is om naast een nummer op de drie puntjes te klikken en te kiezen voor Genius-suggesties. Je kunt vervolgens kiezen voor Start Genius om te gaan luisteren naar de afspeellijst. Ook zie je andere suggesties voor Genius-afspeellijsten.

Het gebeuren dat Genius je muziekvoorkeur niet kan vaststellen omdat het te weinig aanknopingspunten biedt.

Genius-alternatief op de iPhone en iPad

Op de iPhone en iPad heb je niet de mogelijkheid om Genius-afspeellijsten te maken. Daar is het beter om gebruik te maken van een andere functie: het maken van een radiostation op basis van een bestaand liedje.

Dit werkt als volgt:

Speel een muzieknummer af. Druk op de drie puntjes achter het nummer. Kies Maak station aan. Geniet van de muziek!

Je leest er meer over in onze tip over Apple Music radiostations maken.

Bekijk ook Radiostations luisteren met Apple Music: zo doe je dat Met Apple Music kun je gemakkelijk radiostations maken op basis van jouw muziek. Je kunt er ook voor kiezen om verrast te worden door een genre te kiezen, waarna Apple Music een passend radiostation maakt. In deze tip leggen we uit wat de opties zijn voor Apple Music radio luisteren.

Meer tips over de Muziek-app vind je hier: