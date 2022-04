Een autorit overleven met iPhone of iPad? In onze Vakantiespecial lees je handige tips over je iPhone bevestigen, stroom sparen, internetten en een eigen radiozender maken.

Lange autoritten met je iPhone

Het is geen pretje om met gillende kinderen en een rokende motor in een eindeloze file te staan als je van plan was twee weken te ontspannen. Maar ook als je op minder hectische dagen vertrekt, kan een autorit vooral voor passagiers behoorlijk lang duren. Zo kost een ritje naar Parijs of Berlijn je al snel zo’n zes uur. Die auto-uren worden een stuk draaglijker met je iPhone of iPad. Je kunt natuurlijk heel wat tijd doden met leuke games, puzzelboekjes, e-books of films maar je device zelf vraagt ook wat aandacht. In dit overzicht geven we tips hoe je zo’n lange autorit kunt overleven.

Autohouder: veilig en vast

Dankzij hun veelzijdigheid kunnen iPads en iPhones vrijwel alles wat er met de laatste generatie entertaintmentsystemen en gps-navigatiesystemen ook mogelijk is. Maar een iPad op schoot houden maakt de ritje naar de Dordogne verre van veilig. Vastzetten dus, dat spul! Voor een paar tientjes shop je een simpele autohouder. De meeste varianten laten zich gemakkelijk met een zuignap aan het raam bevestigen, terwijl je andere varianten in het ventilatierooster steekt.

Er zijn talloze autohouders voor de iPhone, in elke prijsklasse.

Bekijk ook iPhone autohouders: met deze rij je veilig in het verkeer Ga je op een lange roadtrip of rijd je dagelijks van huis naar werk? In beide gevallen is een goede autohouder voor de iPhone onmisbaar. Zo rijd je handsfree en kun je toch nog goed het scherm aflezen. Er is veel keuze, maar met deze round-up helpen we je op weg!

Autolader: stroom sparen

Of je nu een gloednieuwe iPhone hebt of een al wat oudere hebt: de batterijduur mag altijd langer. Je wilt niet bij het uitstappen erachter komen dat de navigatiesoftware de accu vrijwel leeg getrokken heeft. Heb je een flinke autorit voor de boeg? Bespaar dan stroom door de helderheid van het scherm terug te schroeven, het toestel uit te schakelen op momenten dat je het niet gebruik, notificaties te verminderen en dergelijke. Dit kun je doen door een Focus-modus in te schakelen of door de Energiebesparende modus actief te hebben als je niet allemaal tegelijk kunt opladen, omdat er te weinig oplaadpunten zijn.

Neem ook voor de zekerheid een powerbank en een geschikte autolader mee. En dan natuurlijk het liefst een met meerdere usb-ingangen, zodat je meer devices tegelijk kunt opladen. Lees onze gids over een langere batterijduur op vakantie voor meer tips!

Bekijk hier verschillende autoladers voor elk budget.

Tablethouder voor een mobiele bioscoop

Kids achterin? Die vermaken zich vaak prima met een film. Wie geen ingebouwd videoscherm in de hoofdsteun heeft, hangt er gewoon een iPad aan. Bij de meeste elektronicawinkels zijn tegenwoordig universele hoofdsteunhouders te vinden. Geen zin om de herrie mee te luisteren? Zorg dan dat ze draadloze oordopjes of een hoofdtelefoon hebben.

We schreven eerder over apps om de kids bezig te houden tijdens lange autoritten, die mogelijk ook van pas kunnen komen.

Hotspot: voor de internetjunk

In de EU kun je tegenwoordig je Nederlandse databundel gebruiken, zonder extra kosten. Maar reis je buiten de EU, dan kan het handig zijn om bij een telecomwinkel een lokale prepaid-simkaart aan te schaffen. Je kunt deze dan in één van de iPhones of iPads stoppen, om er een persoonlijke hotspot van te maken. Let op dat de EU-dekking niet bij alle providers gelijk is. Bij Vodafone is roaming ook in Turkije, Zwitserland en Albanië inbegrepen, bij de andere providers niet.

Een andere optie om je databundel aan meerdere mensen beschikbaar te stellen is om een zogenaamde mifi-router te kopen. Dit is een 4G- of 5G-router die het signaal doorgeeft aan meerdere iPhones en iPads, net zoals bij een normale wifi-router. Alleen is deze bedoeld voor onderweg en kunnen al je reisgenoten zich aanmelden op het mobiele netwerk. Bij Amazon heet dit een WLAN-router.

We hebben een overzicht met roamingtarieven per provider, zodat je weet hoeveel je kwijt bent. Uiteraard kun je ook gewoon dataroaming uitschakelen, continu of op bepaalde momenten.

Denk aan je device

Klaar om de reis te ondernemen met de auto? Onthou dan dat het niet alleen belangrijk is dat je zelf de rit overleeft, maar ook je device. Check voor je vertrek de bagagedekking van je reisverzekering: verzekeraars hanteren maximaal te betalen bedragen bij schade of verlies en dat dekt vaak niet de aanschaf van een nieuw exemplaar. Eventueel kun je hiervoor een aanvulling op je woonhuisverzekering afsluiten, die ook voor elektronica buitenshuis geldt. Check ons overzicht iPhone verzekeren voor meer info.

Zorg er tijdens een lange en warme autorit ook voor dat je apparaat niet te lang in de zon ligt waardoor je iPhone oververhit kan raken. Hitte is schadelijk voor de levensduur van je batterij. We schreven al eens over de effecten van temperatuur op je iPhone en iPad.

Bekijk ook Is je iPhone oververhit geraakt? 8 oplossingen bij warm weer Bij hoge temperaturen kan de iPhone of iPad opeens uitschakelen door oververhitting. Is je iPhone oververhit? Wat moet je doen om een oververhitte iPhone of iPad te voorkomen? En hoe laat je snel je iPhone afkoelen? Dat lees je in dit artikel.

CarPlay

Als je auto CarPlay ondersteunt, kun je gebruik maken van de handige functies die direct vanaf je dashboard zijn te bedienen. Zo kun je met Kaarten makkelijk navigeren, via stembediening Apple Music je favoriete nummers laten afspelen of. Lees hier onze uitgebreide CarPlay-uitleg, waarin we je alles vertellen over wat je hiermee kan doen en hoe je jezelf en je medepassagiers kunt vermaken tijdens een lange autorit. En om te checken of je auto geschikt lees je ons artikel over CarPlay-ondersteuning. Heeft jouw auto nog geen CarPlay, dan kun je gemakkelijk een CarPlay-inbouwsysteem aanschaffen en plaatsen.

