Wie veel in het buitenland is, kan maar beter dataroaming uitschakelen of het dataverbruik in de gaten houden. Roaming is afgeschaft voor veel landen, maar als je buiten de EU komt zul je nog steeds te maken krijgen met extra kosten. De tarieven lopen nogal uiteen, dus het loont de moeite om te vergelijken. Lees hier alles over roaming voor internet in het buitenland op de iPhone en iPad.

In welke landen is roaming afgeschaft?

De roamingkosten zijn afgeschaft in EU-landen, maar dat is niet het hele verhaal. Sommige landen kunnen verrassend genoeg buiten de EU vallen, waardoor je toch met kosten te maken krijgt. Ook kan het zijn dat je EU-bundel op raakt, maar dan bieden de providers speciale EU-bundels om je data aan te vullen.

Deze landen vallen onder het EU-tarief:

T-Mobile : EU-landen, Noorwegen, IJsland, Verenigd Koninkrijk, Griekse deel van Cyprus

: EU-landen, Noorwegen, IJsland, Verenigd Koninkrijk, Griekse deel van Cyprus KPN : EU-landen, Andorra, Monaco, Griekse deel van Cyprus, Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Verenigd Koninkrijk, Liechtenstein

: EU-landen, Andorra, Monaco, Griekse deel van Cyprus, Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Verenigd Koninkrijk, Liechtenstein Vodafone : EU-landen, Andorra, Monaco, Cyprus (geheel), Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Verenigd Koninkrijk, Liechtenstein, Turkije

: EU-landen, Andorra, Monaco, Cyprus (geheel), Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Verenigd Koninkrijk, Liechtenstein, Turkije Tele2: EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Griekse deel van Cyprus

Landen op het Europese vasteland waar je nooit het EU-tarief betaalt zijn: Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Servië/Kosovo, Noord-Macedonië, Moldavië, Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland.

De Britse eilanden Guernsey, Jersey en Isle of Man vallen bij veel providers ook buiten de EU-tarieven.

Let op: bij T-Mobile vallen relatief veel landen af. Je kunt het EU-tarief NIET gebruiken in Andorra, Monaco, Liechtenstein en Zwitserland, terwijl dat bij andere providers wel kan. Ook vallen Turkije en het Turkse deel van Cyprus af. Ga je vaak naar Turkije, dan ben je het beste af met een Vodafone-abonnement, want dit is de enige provider die geen roamingkosten in rekening brengt.

Roamingkosten van Nederlandse providers

Ga je naar een land waar wel roamingkosten in rekening worden gebracht, dan heb je twee opties: een speciale buitenlandbundel aanschaffen óf gebruik maken van een eSIM van een andere provider. In bijna alle gevallen is een eSIM-aanbieder goedkoper. Mocht je toch in de stress zitten en internet nodig hebben via je eigen provider, dan kun je de volgende bundels afsluiten.

Buitenlandbundels T-Mobile (NL)

Bij T-Mobile kun je een sms met PRIJS LAND naar 5545 sturen en je ontvangt gratis een overzicht van de tarieven. Je stuurt bijvoorbeeld PRIJS SPANJE naar 5545.

T-Mobile biedt in EU-landen de @Work Unlimited-abonnement, waarmee je tot 35GB data per maand kunt gebruiken binnen de EU, bovenop je normale databundel.

T-Mobile heeft voor landen buiten de EU vier zones:

Zone 1: Zwitserland

Zone 2: rest van Europa + Australië, Canada, Ned. Caribisch Gebied, Marokko, Suriname, Turkije en VS

Zone 3: rest van de wereld

Zone 4: zee en satelliet

Meestal zul je te maken krijgen met zone 2 of 3, waarbij je €2,07 per MB betaalt voor internetten. Je kunt de kosten enigszins in de hand houden door een Travel & Surf-pas af te sluiten, met een grootte tussen 100MB en 2GB. Kijk goed of de kosten hiervan redelijk zijn, want met eSIM ben je vaak goedkoper uit. Je kunt het beste even opzoeken in welke zone jouw vakantieland valt, om te weten welke tarieven je betaalt.

Meer informatie: T-Mobile buitenlandtarieven

Buitenlandbundels KPN (NL)

Bij KPN kun je Extra Bundels afsluiten voor buiten de EU. Sommige landen gelden daarbij als Supervoordeelland, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Dit houdt in dat je tot 80% goedkoper uit bent dan met het standaard buitenbundeltarief. Je betaalt €0,01 per MB als je voor de 2000 MB-bundel kiest. Je ontvangt een sms’je als je op 50%, 75% en 100% van je bundel zit. Zodra je Extra Bundel op is, blokkeert je internet automatisch. Dit heet Bescherming Internetkosten. De bundel is een maand geldig en verloopt 31 x 24 uur na het aanzetten. De bundels zijn bovendien stapelbaar. Dat wil zeggen dat je een nieuwe bundel kan aanschaffen voordat je oude bundel op of verlopen is.

Meer info: KPN buitenlandtarieven

Buitenlandbundels Vodafone (NL)

Bij Vodafone kun je in 186 landen gebruik maken van 4G en de provider heeft daarmee naar eigen zeggen ‘het grootste 4G-netwerk ter wereld’. Het mooie is dat alles heel overzichtelijk blijft, want er is geen sprake van heel veel verschillende zones. Alles wat niet onder het EU-tarief valt, valt onder het wereldtarief.

Vodafone heeft de Alles in 1 Wereld-bundels in twee varianten:

Standaard : voor €5 krijg je 30 MB, 30 belminuten en 30 sms’jes. Ook kun je 30 minuten gebeld worden zonder extra kosten.

: voor €5 krijg je 30 MB, 30 belminuten en 30 sms’jes. Ook kun je 30 minuten gebeld worden zonder extra kosten. XL: voor €8,50 krijg je 100 MB, 100 belminuten en 100 sms’jes. Ook kun je 100 minuten gebeld worden zonder extra kosten.

Moet je heel veel regelen vanuit het buitenland, dan kun je de XL-bundel dus beter gebruiken door 200 minuten met een contactpersoon in Nederland te bellen en die persoon allerlei dingen te laten regelen. Internetten kun je het beste doen via de gratis wifi van je hotel.

De bundel start op het moment dat je de bundel aanzet in My Vodafone. Is dit bijvoorbeeld om 13:00 uur ’s middags, dan kun je de bundel de rest van de dag (t/m 23:59 uur Nederlandse tijd) gebruiken.

Pas op! De Alles-in-1 Dagbundel staat standaard aan bij Vodafone, ook bij sim only. Daardoor kun je opeens ongevraagd een bundel afgesloten krijgen als je door een land rijdt waar geen dekking is, bijvoorbeeld als je vanuit Kroatië naar Servië rijdt. Zet dit dus uit.

Meer info: Vodafone buitenlandtarieven

Buitenlandbundels Tele2 (NL)

Bij Tele2 betaal je binnen de EU-landen en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland het EU-tarief. Daarbuiten betaal je per MB of je kunt een Verre Landen Bundel afsluiten. x

Zodra je buiten de EU bent, krijg je van Tele2 een sms met tariefinformatie voor dat land. Je kunt dan bijvoorbeeld een Verre Landen Bundel kopen die 31 dagen geldig is. Als je geen bundel koopt, betaal je per MB. Je limiet voor data staat standaard op €10 per maand. Als deze limiet is bereikt, ontvang je een sms met informatie over de Verre Landen Bundels. De kosten hiervan zijn afhankelijk van het land.

Meer informatie: Tele2 buitenlandtarieven

Roaming bij budgetmerken vaak relatief duur

We hebben geen tariefinformatie verzameld voor roaming als je klant bent bij budgetmerken zoals Simyo en Simpel. Dat heeft ermee te maken dat bij deze providers de buitenlandbundels nog eens éxtra duur zijn. Het loont daarom niet de moeite om een buitenlandbundel af te sluiten. Je kunt beter kiezen voor eSIM op vakantie. Ook als je vanuit het buitenland moet bellen ben je bij budgetproviders véél duurder uit dan bij de grote providers.

Wil je meer weten over welke buitenlandbundels voor buiten de EU gelden bij de kleinere providers? Check dan de website van de provider voor de meest actuele informatie.

Wat is roaming?

Roaming zorgt ervoor dat je ook in het buitenland bereikbaar blijft en kunt bellen, sms’en en internetten met je iPhone. Daarbij gebruik je het mobiele netwerk van een buitenlandse provider. Wanneer het netwerk van je eigen provider niet beschikbaar is, maakt je toestel verbinding met het netwerk van een andere aanbieder. Dit gebeurt automatisch. Als je in Nederland klant bij T-Mobile bent en in de Verenigde Staten gebruik maakt van het netwerk van T-Mobile USA, is er toch sprake van roaming. Dit zijn namelijk zelfstandig opererende organisaties.

De beheerder van het gastnetwerk maakt kosten en zal die doorrekenen aan jouw provider. Of die kosten uiteindelijk op jouw factuur komen te staan, is afhankelijk van het land. Binnen de EU worden geen kosten meer in rekening gebracht aan eindgebruikers, daarbuiten wel.

Roamingkosten beperkt tot €60

Vroeger waren er wel eens verhalen over mensen die duizenden euro’s roamingkosten hadden gemaakt door een YouTube-video te kijken. Tegenwoordig hoef je niet meer bang te zijn voor een bill shock als je terug komt van vakantie. Bij alle providers geldt standaard een maximum van €60 voor roamingkosten. Zodra je deze limiet bereikt wordt internet in het buitenland uitgeschakeld.

Alleen als je expliciet toestemming geeft om meer kosten te maken, zal internet weer worden ingeschakeld. In de meeste gevallen moet je hiervoor een sms met de tekst ‘DATALIMIET UIT’ naar je provider sturen. Op de website van je provider vind je nadere details. Bij de meeste providers kun je je buitenlandlimiet ook uitschakelen via de mobiele app of website.

We hebben een aparte tip over het uitschakelen van dataroaming in het buitenland.

Bekijk ook Zo kun je dataroaming uitschakelen op iPhone en iPad in het buitenland Buiten de Europese Unie kan internetten nog steeds veel geld kosten. Dataroaming uitschakelen op de iPhone voorkomt dat je onverwachte kosten maakt. In deze tip leggen we uit hoe dat werkt.

Tips om roamingkosten te besparen

Voordat je vertrekt is het verstandig om de volgende tips te checken:

Goedkopere data dankzij eSIM

Er zijn ook diensten die gebruikmaken van de dualsim-functie op de iPhone, zodat je naast je eigen simkaart gebruik kunt maken van roaming. Daarbij betaal je wel roamingkosten, maar die liggen een stuk lager dan de buitenlandbundel van je provider. Twee bekende aanbieders van het eerste uur zijn Truphone en Gigsky, maar er zijn tegenwoordig veel meer aanbieders. Bekijk onze vergelijking eSIM om te kijken welke aanbieder de beste tarieven heeft op jouw bestemming.

Bekijk ook eSIM vergelijken: wie biedt de beste eSIM keuze voor de iPhone? Ben je op zoek naar een eSIM? Dan zijn er diverse aanbieders waar je uit kan kiezen. In dit artikel vergelijken we de eSIM bij diverse providers, zowel voor data als alles-in-één bundels. We zetten de verschillen tussen eSIM bij de providers op een rij.

Lokale simkaart

Moet je langere tijd op een bepaalde bestemming zijn, dan loont het de moeite om een lokale simkaart te kopen. Op sommige bestemmingen zoals Singapore, Taiwan, Hongkong en Dubai wordt het je wel heel gemakkelijk gemaakt: vaak kun je al op het vliegveld een onbeperkte pre-paid databundel kopen voor een heel redelijke prijs. Je kunt het beste wat onderzoek doen om te kijken welke aanbieder de beste dekking heeft voor een redelijke prijs.

Heb je een lokale simkaart die je met meerdere mensen wilt doen, dan kun je eventueel een mifi-router aanschaffen. Dit wordt een persoonlijke hotspot voor al je reisgenoten.

