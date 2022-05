Buiten de Europese Unie kan internetten nog steeds veel geld kosten. Dataroaming uitschakelen op de iPhone voorkomt dat je onverwachte kosten maakt. In deze tip leggen we uit hoe dat werkt.

Voor internetten binnen de EU gebruik je gewoon je eigen internetbundel. Maar hoe zit dat als je buiten de EU reist? Dan zijn de kosten voor het internetten, het ophalen van e-mail of het bekijken van een YouTube-filmpje nog steeds hoog. Je kan dataroaming uitschakelen en deze hoge kosten voorkomen. Standaard staat roaming uitgeschakeld op de iPhone, maar voor de zekerheid kun je altijd even checken. In landen als Duitsland en Frankrijk moet de optie aan staan om binnen je eigen bundel te kunnen internetten.

Dataroaming uitschakelen in het buitenland

Binnen Europa zijn de roamingkosten afgeschaft, waardoor je in veel gevallen kunt internetten zoals thuis. In landen buiten de EU of op sommige gebieden op zee betaal je vaak nog wel een forse prijs voor bellen, sms’en en internetten. Omdat er geen (Europese) regels voor gelden kunnen de providers vragen wat ze willen. Daardoor kan het gebeuren dat je €10 per 100MB betaalt in populaire landen zoals VS, Japan en India. Daarbuiten betaal je soms wel €50 per 100MB. Dat tikt snel aan; zorg daarom dat je roaming alleen hebt ingeschakeld als je het echt wilt gebruiken.

Zo controleer je of roaming in het buitenland uit staat:

Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk. Tik op Opties mobiele data en zet de schakelaar bij Dataroaming uit.

In je eigen land werkt alles gewoon, maar zodra je naar het buitenland gaat, kun je niet internetten via het mobiele netwerk. Je krijgt dus ook niet met onverwachte kosten te maken. Overigens werkt de roaming ook niet in de EU-landen, dus zodra je binnen Europa op reis gaat wil je de dataroaming-schakelaar waarschijnlijk weer aanzetten.

Zo kun je besparen op roamingkosten

Je kan meer doen dan alleen dataroaming uitschakelen om hoge kosten te voorkomen. Deze tips helpen ook om in het buiten te voorkomen dat je met hoge datakosten te maken krijgt:

Maak zoveel mogelijk gebruik van wifi-netwerken die vaak gratis te gebruiken zijn bij McDonald’s, Starbucks en andere horecagelegenheden. Ook de Apple Store heeft gratis wifi. Maar doe het wel veilig!

Sluit een buitenlandbundel bij je provider af. Lees daar alles over in onze special Roaming en internetten in buitenland.

Koop een lokaal prepaid simkaartje, zodat je tegen lokale kosten kunt internetten.

Je kunt ook een geschikte simkaart aanschaffen via Prepaidzero. Dit is vooral handig in landen waarvan je de taal niet machtig bent en in landen waar je niet zomaar een prepaid simkaart kunt aanschaffen.

Gebruik een dienst als Wereldwijd Wi-Fi. Je kunt hier een mobiele hotspot (MiFi) huren die ervoor zorgt dat je met meerdere mensen kunt internetten via een mobiel netwerk.

Maatregelen om dataverbruik te verminderen

Tijdens de vakantie kun je ook nog allerlei maatregelen nemen:

Zet tijdens het slenteren door de stad je iPhone in vliegtuigmodus (flightmode), vooral op momenten dat je toch geen gebruik maakt van de telefoonfuncties. Dat scheelt bovendien wat batterijduur. Eventueel schakel je alleen wifi in, om onderweg af en toe op een terrasje e-mail een berichtje naar het thuisfront te kunnen sturen. Let wel dat je hiermee ook niet per telefoon bereikbaar bent.

Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk en schakel Mobiele data uit of gebruik het Bedieningspaneel. Nu kun je nog wel bellen en gebeld worden, maar je kunt geen data meer gebruiken. Dit is handig als je bereikbaar wilt zijn, maar niet ongemerkt je data wilt opmaken.

Er is ook nog een ietwat omslachtige manier om onnodig dataverkeer te voorkomen: geef per app aan of deze data mag gebruiken. Zo regel je het:

Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk. Blader omlaag en totdat je een lijst met apps ziet. Geef bij elke app aan of er mobiele data mag worden gebruikt. We adviseren om niet te drastisch aan de knoppen te draaien. De Weer-app verbruikt bijvoorbeeld wel data, maar het is super weinig. Dat kun je dan best aan laten staan als je een bundel hebt met internet.

We adviseren om vooral apps van het mobiele netwerk te weren als deze veel data verbruiken. Denk aan YouTube, Netflix, Instagram, TikTok, Snapchat en andere apps met veel beeldmateriaal.

