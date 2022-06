Zoek je een goed boek voor de vakantie en ben je gek op technologie, opvallende tech-persoonlijkheden en/of Apple? We zetten enkele meeslepende vakantieboeken voor je op een rijtje, die allemaal met Apple of de techwereld te maken hebben. Je kunt ze lezen als papieren boek, of meenemen als ebook op je iPhone of iPad.

Vakantieboeken: als ebook of papieren boek

Sinds de komst van ebooks gooien we met gemak tien boeken in onze koffer. Ze wegen niets, nemen geen ruimte in beslag en zijn vaak goedkoper dan een papieren boek. Valt die ene bestseller tegen, dan download je op je vakantieadres gewoon een andere. Het aanbod kan echter behoorlijk overweldigend zijn. Welke boeken moeten mee? Om het je gemakkelijk te maken zetten we enkele goede tech-boeken over Apple en bekende mensen uit de techwereld op een rij die je tijdens de zomervakantie echt moet lezen. Vrijwel alle boeken zijn als ebook in Apple Books (iBooks) verkrijgbaar, maar we verwijzen je ook naar Bol.com waar je de genoemde boeken in twee varianten vindt: als papieren boek en vrijwel altijd ook als e-book. De ebooks van Bol.com kun je lezen via de Kobo-app.

Deze vakantieboeken raden we aan:

After Steve

Een boek over Apple na Steve Jobs, met veel anekdotes over ontwerper Jony Ive. Ive wilde de Apple Watch als mode-accessoires neerzetten en wilde daarom een soort modeshow organiseren in een witte tent, die $25 miljoen moest gaan kosten. Het marketingteam van Apple zag dat niet zitten. Ive kreeg met steun van Tim Cook toch zijn zin, maar er was iets geknakt: de ontwerper voelde zich niet meer thuis bij Apple en besloot op te stappen. Het boek vertelt ook over de vroege jaren bij Apple, toen Steve Jobs en Jony Ive een intense relatie als zielsverwanten hadden. After Steve is verkrijgbaar in hardcover en als e-book.

Tim Cook (biografie)

Een niet-geautoriseerde biografie van Tim Cook, geschreven door de ervaren Apple-journalist Leander Kahney. Na de dood van Steve Jobs bleef er een gapend gat achter. Jobs was niet alleen de iconische oprichter en CEO, maar stond ook voor een merk. Opvolger Tim Cook was van een heel ander kaliber: hij is als bedrijfskundige vooral goed op het gebied van logistiek en operationele zaken maar minder betrokken bij productontwikkeling en design. Zeven jaar nadat Cook CEO werd maakt dit boek de balans op. Verkrijgbaar als paperback, e-book en audioboek.

Jony Ive

We weten van alles over Steve Jobs, maar we weten eigenlijk relatief weinig over Jony Ive, de man die alle belangrijke producten van Apple heeft ontworpen. Dit is het eerste uitgebreide portret van Jony Ive, geschreven door oudgediende Leander Kahney. Bespreekt de vroege jeugd van Ive, zijn inspiratiebronnen en de achtergronden van Apple’s bekende designer. Lees ook ons artikel over de Jony Ive-biografie.

Bekijk Jony Ive in het Nederlands of Engels

Creative Selection

Ken Kocienda werkte van 2001 tot 2016 bij Apple en beschrijft het designproces van Apple van binnenuit, vermengd met anekdotes over het ontstaan van de iPhone en iPad en de samenwerking met Steve Jobs. Kocienda was betrokken bij een klein maar cruciaal onderdeel van de iPhone: het software-toetsenbord. In 2005 stopte Steve Jobs de interne ontwikkeling van de iPhone abrupt en gaf opdracht om over innovatieve toetsenborden na te denken. Verschijnt in september 2018.

Bekijk Creative Selection in het Engels

Elon Musk

Elon Musk wordt wel gezien als de hedendaagse Steve Jobs. Dezelfde genialiteit, dezelfde knorrigheid. In dit boek leer je Elon Musk beter kennen, namelijk als een onvoorspelbare en erg ambitieuze ondernemer achter SpaceX, Tesla, SolarCity en talloze andere initiatieven. Hoe kwam Musk aan zijn rijkdom om al die waanzinnige dingen te doen?

Bekijk Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future in het Engels of het Nederlands

Geen bereik

Het ultieme leedvermaak. Lees hoe BlackBerry aan hoogmoed ten onder ging, sinds de iPhone werd aangekondigd. In 2009 liep de helft van de smartphonegebruikers met een BlackBerry. Vandaag is dat nog maar 1 procent. Wat ging er mis? Eén ding weten we in ieder geval: de opkomst van de iPhone speelde een belangrijke rol daarbij. Je steekt tegelijk heel wat op hoe de wereld van techbedrijven werkt en hoe meedogenloos de concurrentie kan zijn.

Bekijk Geen bereik in het Nederlands of Engels.

Becoming Steve Jobs

Dit is het enige boek waar topmensen van Apple wél aan wilden meewerken. Dit Engelstalige ebook beschrijft hoe Steve Jobs zich ontwikkelde qua karakter. Vaak wordt Jobs geportretteerd als half genie en half klootzak. Dit boek probeert een wat genuanceerder beeld neer te zetten. Geschreven door een man die jarenlang nauwe contacten met Jobs onderhield. In het Nederlands heet het boek De wording van Steve Jobs. Lees ook ons artikel over Becoming Steve Jobs.

Bekijk Becoming Steve Jobs in het Engels of Nederlands

Small Fry

Het boek van de oudste dochter van Steve Jobs, Lisa Brennan Jobs. Ze droeg jarenlang een geheim met zich mee en doet daar nu een boekje over open in deze memoire. We weten vrij weinig over Lisa, die op een boerderij werd geboren als kind van kunstenares Chrisann Brennan en Steve Jobs. Small Fry is het verhaal zoals Lisa het ervaren heeft om op te groeien in de jaren zeventig en tachtig in Silicon Valley. Verkrijgbaar vanaf september 2018. Lees ook ons artikel over Small Fry.

Bekijk Small Fry in het Engels

Steve Jobs

Voor als je ‘m nog steeds niet hebt gelezen. Eigenlijk kwam de biografie van Jobs al in 2011 uit, maar dit boek kan natuurlijk niet op de iPad van een een Apple-liefhebber ontbreken. De biografie van Walter Isaacson is geschreven aan de hand van ruim 40 interviews met Steve Jobs en meer dan 100 gesprekken met familielieden, concurrenten, vrienden en partners. Het ruim 700 pagina’s tellende boek vertelt in 41 hoofdstukken uitgebreid het levensverhaal van Steve Jobs (1955-2011) vanaf zijn geboorte tot vlak voor zijn dood op 5 oktober 2011. Het boek belicht Jobs’ positieve en negatieve kanten; dat was mogelijk omdat de schrijver carte blanche kreeg. Isaacson schreef eerder biografieën over de wetenschapper Albert Einstein en de Amerikaanse politicus Benjamin Franklin. Er zijn ook andere biografieën van Jobs, maar dit is de enige geautoriseerde biografie.

Bekijk Steve Jobs in het Nederlands of Engels

The Innovators / De uitvinders

Ben je klaar met de Steve Jobs-biografie, dan wil je misschien verder met een ander interessant boek van Walter Isaacson. In ‘The Innovators’ duikt Isaacson in het leven van pioniers, hackers, ondernemers en genieën die aan de basis hebben gestaan van internet en de computer. Hoe werkten ze, wat maakte ze zo creatief? Isaacson benadrukt vooral dat het vaak geen eenzame genieën waren, maar dat echte doorbraken vaak door samenwerking tot stand kwamen.

Bekijk The Innovators in het Engels of Nederlands

Apple

Een blik achter de schermen bij Apple. Adam Lashinsky bespreekt de geheime systemen, tactieken en leiderschapsstrategieën die ervoor hebben gezorgd dat Steve Jobs en zijn bedrijf het ene na het andere succes wisten te behalen en een cultstatus rond elke product wisten te creëren. Bevat nieuwe informatie over de werkwijze van Apple, ook in het ‘post-Jobs-tijdperk’.

Bekijk Apple in het Nederlands

Steve Jobs: waanzinnig goed

Voor als je niet zo van lezen houdt. Een grafische biografie van Steve Jobs, in zwartwit tekeningen en handgeschreven tekst. Ontdek de man die ons Apple Computer, Pixar, Macs, iPods, iPhones en meer bracht. Jobs’ leven wordt geschetst als een historie van de opkomst van personal computers. Deze biografie laat de successen, dieptepunten en tegenstellingen in Jobs’ leven zien.

Bekijk Steve Jobs: waanzinnig goed in het Nederlands

Vanwege rechten is het iBook alleen verkrijgbaar in de Amerikaanse App Store.

Meer vakantieboeken

Alles uitgelezen? Probeer dan deze vakantieboeken ook eens:

Revolution in the Valley – Andy Hertzfeld zat in het team dat de originele Mac maakte. Hij maakte de overstap van commandoregel naar grafische user interface van dichtbij mee. Ook het vertrek van Steve Jobs bij Apple, de opkomst van Microsoft, Intel en de rest van de pc-industrie komen aan bod.

Insanely Simple – Ken Segall was jarenlang Apple’s belangrijkste reclameman. Hij werkte met Steve Jobs aan talloze campagnes, waaronder ‘Think Different’. Veel anecdotes uit de beginjaren.

Insanely Great – Geen boek over Steve Jobs, maar over de computer die alles veranderde: de Mac. Steven Levy, een oudgediende als het om technologie-verslaggeving gaat, noemt het apparaat ‘insanely great’. Apple legde hiermee de basis voor de iPhone en voor het huidige Apple. Alleen nog tweedehands te koop.

The Second Coming of Steve Jobs – Eigenlijk meer een geschiedenisboek dan een biografie, dat verscheen vlak na de introductie van de iPod. Van een Apple Watch was nog geen sprake. Lees hoe Jobs terugkeerde bij Apple en ervoor zorgde dat het bedrijf een wereldspeler werd. Gaat vooral ook over Jobs’ betrokkenheid bij Pixar.

iWoz – Lees alles over die andere Steve, Steve Wozniak. In Wozniak’s autobiografie lees je alles over zijn begindagen als hacker, zijn tijd bij Apple en meer. Steve Jobs komt pas aan het einde van het boek ter sprake.

