Vanaf iOS 14 kun je fotoalbums sorteren op datum of een eigen volgorde aanhouden. In deze tip leggen we uit hoe je het doet.

Het sorteren van foto’s kan handig zijn in albums die je handmatig hebt ingedeeld, maar in één keer weer op chronologische volgorde wilt. Het handmatig sorteren van een album kan al langer, maar in iOS 14 is er een speciale knop om van oud naar nieuw of andersom te sorteren. Dit is de eerste keer dat je op deze manier kunt sorteren in de Foto’s-app van Apple.

Foto’s sorteren van oud naar nieuw en andersom op iPhone en iPad

Wat je moet weten is dat deze functie alleen werkt in albums. Dat kan een gedeeld album zijn of eentje voor jezelf. Wanneer jij de foto’s sorteert kunnen anderen in een gedeeld album dit niet zien, want de aanpassing is toestelspecifiek. Ook kun je in gedeelde albums niet handmatig de volgorde aanpassen. Je kunt kiezen uit de volgende sorteringen:

Toevoegingsdatum (gedeeld album) of Aangepaste volgorde (album)

Van oud naar nieuw

Van nieuw naar oud

Je kunt zowel op je iPhone als iPad foto’s sorteren, maar opnieuw: je hebt iOS 14 nodig. Voor de iPad is dit iPadOS 14. Deze software moet in het najaar van 2020 beschikbaar zijn. Deze functie zit ingebouwd in de nieuwe versie van Apple’s Foto’s-app.

Bekijk ook Zo werkt de Foto's app op iPhone en iPad De standaard-app Foto's in iOS is de plek waar alle foto's verschijnen die je gemaakt hebt met je iPhone of iPad of gedeeld hebt met iCloud Fotobibliotheek. In deze gids vertelt iCulture wat de mogelijkheden van deze app zijn.

Om een album te sorteren volg je deze stappen:

Open de Foto’s-app en open het betreffende fotoalbum. Tik rechtsboven op de drie puntjes. Selecteer Sorteer en kies hoe je wil sorteren.

Wanneer je na het sorteren handmatig een aanpassing doet wordt de sortering automatisch gewijzigd naar ‘Aangepaste volgorde’. Was het een foutje en weet je niet meer waar de foto eigenlijk stond? Volg dan gewoon de bovenstaande stappen opnieuw en alles staat weer goed. Je kunt geen volgorde opslaan, dus doe je het handmatig, wees dan voorzichtig met de instellingen.

We hebben een overzicht met super handige tips voor de Foto’s-app. Bijvoorbeeld leren we je onder meer hoe je foto’s zoekt met Siri en snel selecteert.