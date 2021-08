Wil je het scherm van je iPhone goed kunnen aflezen, terwijl je ondertussen aan het opladen bent? Met een bureauhouder, standaard of dock kun je je iPhone overal neerzetten en hou je je handen vrij, terwijl je aan het videobellen bent. Hier vind je de handigste iPhone-houders voor op je bureau of nachtkastje!

Handige iPhone-houders

Een dock voor je iPhone is erg handig als je je toestel even wil neerzetten en tegelijk het scherm nog wilt kunnen aflezen. Je kunt dan videobellen, meldingen lezen of iets anders doen. De iPhone wordt dan een soort tweede scherm naast je Mac, of het wordt een handig hulpje tijdens het koken.

Het voordeel van een dock is dat je iPhone niet plat op tafel ligt en dus nog gewoon te gebruiken is, terwijl jij je handen vrijhoudt. Er zijn veel verschillende iPhone-docks: sommige hebben een Lightning-aansluiting, andere zijn draadloos en werken met Qi of MagSafe. Dat laatste is alleen beschikbaar vanaf de iPhone 12, dus let daar even op.

Er zijn ook veel Apple Watch-docks waar je tegelijk een iPhone mee kan opladen. Dit zijn modellen die je meestal op je nachtkastje zult neerzetten, maar op je bureau staat het ook erg mooi. Kun je bij deze iPhone-houders en -docks niet vinden wat je zoekt, dan is er misschien een multifunctionele dock die wel aan je wensen voldoet.

De Lightning-dock van Apple

Opladen: Lightning

De meest simpele oplossing is de metalen dock van Apple. Het is niet de goedkoopste dock, maar hij ziet er erg strak uit op je bureau of nachtkastje. Het lijkt op de docks die je in de Apple Store ziet. Hij is verkrijgbaar in zilver, spacegrijs en goud. Je krijgt er geen Lightning-kabel bij, maar daarvan heb je er vast nog wel eentje in huis liggen.

Je kunt bij sommige handelaren ook de wat oudere versie van wit plastic aantreffen, die bedoeld was voor de iPhone 5- en iPhone 6-serie.

iPhone Lightning Dock bekijken bij Apple

IKEA Nordmärke

Opladen: Qi

Nieuw in het assortiment bij IKEA: deze draadloze oplader in de Nordmärke-serie. Je zet hiermee je iPhone half rechtop, zodat je kunt film kijken of videobellen. Het werkt zowel staand als liggend. De voet is gemaakt van bamboefineer en de achterplaat is bekleed met textiel. Dit zorgt ervoor dat het wat huiselijker oogt. Een rubber strip voorkomt dat je iPhone wegglijdt.

Dit is een goedkope oplossing als je een simpele lader zoekt. IKEA heeft nog meer opladers, maar dit is de eerste waarmee je je iPhone rechtop kunt zetten. Hij kost €12,99.

TwelveSouth HiRise Wireless

Opladen: Qi

De HiRise van TwelveSouth is een handige dock als je geen gedoe wil met een Lightning-aansluiting. Deze houder werkt namelijk met een afneembare Qi-lader, zodat je je iPhone alleen maar tegen de achterplaat hoeft neer te zetten. De houder staat iets naar achter gebogen, dus als je ‘m een eindje wegzet ben je goed in beeld tijdens videocalls.

Wil je liever je iPhone liggend opladen, dan kan dat ook. Je haalt dan de lader uit de houder en legt ‘m plat op tafel. Op die manier kun je ook je AirPods laden. Daarnaast is hij te gebruiken als USB-C-oplader. Hij is gemaakt van hoogwaardig chroom met lederen details, dus dit is niet de goedkoopste. Wel is hij redelijk snel; maximaal 10 Watt (op toestellen die dat ondersteunen, de iPhone kan op een Qi-lader maximaal 7,5 Watt aan). Je moet wel een eigen adapter meebrengen.

TwelveSouth HiRise bekijken.

MagSafe-laders van Belkin

Opladen: MagSafe

Belkin heeft een paar mooie roestvrijstalen MagSafe-laders gemaakt voor de iPhone 12-serie. Je kunt kiezen uit twee modellen. Met de 2-in-1 lader van ca. 100 euro kun zowel je iPhone als je AirPods laden. Je kunt je iPhone horizontaal of verticaal magnetisch vastklikken, waarmee je dus meer vrijheid hebt hoe je vervolgens je iPhone gaat gebruiken: videobellen of films kijken, het kan allebei. We hebben een review van de Belkin 2-in-1 houder, waarin we de plus- en minpunten bespreken.

Er is ook een 3-in-1-variant van de MagSafe-lader die rond de 150 euro kost. Dit is een erg handige oplossing als je ook je Apple Watch van stroom wil voorzien. Beide MagSafe-docks zijn geschikt om met de volle 15 Watt je iPhone op te laden, dus het gaat lekker snel. Een losse MagSafe Charger aanschaffen is niet nodig.

Belkin 2-in-1-lader en 3-in-1-lader bekijken.

MagSafe-lader van Satechi

Opladen: MagSafe-compatibel

Een andere mooie MagSafe-compatibele oplader is die van Satechi. Net als de houder van Belkin kun je hiermee je iPhone ‘op een stokje zetten’. Tegelijk kun je je AirPods draadloos opladen. Dat deze variant van Satechi een stuk goedkoper is, komt omdat het geen officieel gekeurd MagSafe-product is. Dit betekent dat je op 7,5 Watt vermogen oplaadt en niet met de volle 15 Watt. Ook wordt deze dock niet compleet geleverd: je moet zelf zorgen voor een USB-C-adapter. Voor dit prijsniveau verwacht je wel dat het is meegeleverd.

Een groot voordeel van de Satechi-lader is het feit dat je het MagSafe-gedeelte een beetje kunt kantelen. Hiermee kun je de kijkhoek naar wens instellen, zodat je prettiger kunt werken of beter in beeld bent als je videobelt. Je iPhone kun je zowel horizontaal als verticaal op de magnetische lader bevestigen. De standaard is ontworpen voor de iPhone 12-serie en de AirPods Pro en heeft een ingebouwde magnetische oplader en een speciaal draadloos oplaadstation om beide apparaten gemakkelijk van stroom te voorzien.

Satechi draadloos oplaadstation bekijken bij Amac

3-in-1-lader van Mophie

Opladen: Qi

Zoek je dock waarmee je je iPhone, AirPods en Watch kan opladen? Dan is die 3-in-1-oplaadstation van Mophie misschien iets wat je zoekt. Deze werkt niet met MagSafe, maar als een gewone Qi-lader. Dat betekent dat je deze ook kunt gebruiken met bijvoorbeeld een iPhone SE 2 of iPhone 11. Aan de onderzijde van de dock bevinden zich indicatielampjes, zodat je kunt zien of je je apparaten opladen en wanneer ze klaar zijn.

Omdat het Qi is, kun je alleen opladen op 7,5 Watt. Hij is in het wit en zwart te koop in de Apple Store voor rond de 150 euro.

3-in-1-lader van Mophie bekijken bij Apple

Staande Qi-lader van Belkin

Opladen: Qi

Als je op zoek bent naar een simpele staande lader voor je iPhone, dan is deze Qi-lader van Belkin misschien iets voor jou. Net als bij de MagSafe-lader kun je je iPhone zowel liggend als staand neerzetten. Dat is ideaal als je bijvoorbeeld een filmpje aan het kijken bent op je iPhone. De lader heeft een maximaal vermogen van 10 Watt, maar voor de iPhone gaat opladen op 7,5 Watt. Je kunt kiezen uit zwart of wit.

De AirPods kun je er niet mee opladen, tenzij je trucjes uithaalt door bijvoorbeeld een lucifersdoosje of een stuk gum eronder te zetten. Het is jammer dat je de hoek van de lader niet kunt aanpassen, maar voor de rest is het een handige en voordelige oplossing, die regelmatig in de aanbieding is. Belkin heeft ook een variant met een luidspreker erin – extra handig!

Belkin staande Qi-lader bekijken.

MagSafe-houders van Elago

Opladen: MagSafe-geschikt

Elago pakt het op een heel andere manier aan. Deze fabrikant heeft een reeks houders van aluminium en siliconenrubber, waarmee je je iPhone op z’n kant kunt neerzetten. We schreven er eerder al een review over. De Elago MS3 en MS4 zijn gemaakt van aluminium, zijn leverbaar in verschillende kleuren en zijn niet al te duur. Vanaf zo’n 25 euro heb je al een Elago-houder, al zul je daar nog wel zelf een MagSafe Charger bij moeten kopen. Die moet je er dus nog wel even bij rekenen. Ook kun je de kijkhoek van de dock niet aanpassen. Al met al is het een mooi ontwerp dat goed bij je iPhone past en fraai op je bureau staat.

Elago MS3 en MS4 bekijken.

Elago heeft ook MagSafe-geschikte houders van siliconenrubber in allerlei vormen en kleuren. En er komen steeds meer bij.

Bekijk ook iCulture bekijkt: Elago MagSafe-accessoires van siliconen Elago heeft allerlei handige accessoires voor je iPhone. Zo zijn er siliconen accessoires voor de MagSafe Charger, waardoor deze beter beschermd is en op meer manieren is te gebruiken. In deze mini-review bekijken we er vier.

MagSafe 4-in-1 lader van Zens

Opladen: MagSafe

Het Nederlandse merk Zens brengt al jarenlang draadloze opladers op de markt, die we regelmatig op iCulture hebben besproken en getest. De nieuwste aanwinst is de 4-in-1-oplader, geschikt voor iPhone, Apple Watch, AirPods en een vierde apparaat. Die laatste moet je met een kabeltje opladen. Dit product wordt erg compleet geleverd, met Apple Watch-stick, stekkers (EU en UK), stroomadaper (30 Watt Power Delivery), handleiding en registratiekaart voor verlengde garantie. Hij is Qi- en MFi-gecertificeerd en kost rond de €140.

Er zijn ook goedkopere opties, waarbij je zelf voor de Apple Watch-lader of de MagSafe Charger moet zorgen. Zens heeft genoeg keuze, al is de iPhone-houder niet altijd rechtop staand.

Zens 4-in-1 lader bekijken bij Bol.com

Nomad Base Station

Opladen: Qi

Wie van leer houdt, kiest voor Nomad. Deze staande aluminium lader is gehuld in mooi leer van Horween, zodat het een premium uitstraling heeft. Met de dock kun je je iPhone horizontaal en verticaal opladen en zelfs je AirPods bijladen. Dat kan alleen niet tegelijkertijd.

Je krijgt er alles bij wat je nodig hebt, maar dat mag ook wel voor een dock die ruim 100 euro kost. Het indicatielampje aan de onderzijde dimt ‘s nachts automatisch, zodat je de dock zonder al teveel problemen ook gewoon op je nachtkastje kunt zetten.

Nomad staande Qi-lader bekijken

Anker PowerWave magnetische lader

Opladen: MagSafe-geschikt

Anker is doorgaans een goedkoop merk voor accessoires. Ze zijn bovendien van redelijk goede kwaliteit. Deze magnetische lader is geen officieel MagSafe-product maar laat toch je iPhoen zweven. Je kunt er je iPhone 12-toestel mee opladen en tegelijk je AirPods opgeladen houden. Hij is verkrijgbaar in wit.

De houder zorgt ervoor dat je gemakkelijk het scherm kunt aflezen. Je krijg het oplaadstation en een USB-C-kabel, maar geen adapter. Die zul je dus zelf ergens anders moeten scoren.

Anker PowerWave magnetische lader bekijken bij Amazon