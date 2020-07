Welke iPad beschermhoezen zijn er? En welke iPad-hoes is het meest geschikt voor jou: een smart cover, een smart folio, toetsenbordhoes, sleeve of book case? In deze round-up zie je de belangrijkste modellen iPad-hoezen bij elkaar, met voorbeelden en suggesties.

iPad-hoesjes en cases

Of je nu een iPad mini of grotere iPad hebt: een beschermhoes voorkomt krassen en andere schade. Er zijn beschermhoezen die je altijd om je iPad kunt laten zitten en er zijn ook sleeves (insteekhoezen) die je alleen gebruikt als je onderweg bent. Hieronder vind je een overzicht van de meest gangbare iPad-hoesjes, zodat je precies vindt wat je zoekt

iPad-hoesjes in alle soorten en maten

Er zijn honderden iPad-cases en beschermhoezen op de markt, in verschillende formaten. Let daarom goed op of het hoesje dat je op het oog hebt wel geschikt is voor jouw iPad:

7,9-inch voor de iPad mini

9,7-inch voor de normale iPad en eerste generatie iPad Pro

10,2-inch voor de iPad 2019

10,5-inch voor de iPad Air 2019 en tweede generatie iPad Pro

11- en 12,9-inch voor de nieuwste iPad Pro

Apple Smart Cover en Folio

De Smart Cover is Apple’s eigen beschermhoes. De hoes beschermt alleen de voorkant van de iPad en wordt vastgemaakt met een magnetische strip aan de zijkant. Je kunt kiezen uit twee materialen: polyurethaan of leer. Welke materialen en kleuren er voor jouw tablet verkrijgbaar zijn varieert per iPad-model. Beide materialen blijven langere tijd mooi, al zal de leren hoes op den duur wat meer gebruikssporen gaan vertonen. Alle Smart Covers hebben een vouwmechanisme waarmee je de iPad op z’n kant kunt zetten. Als je de Smart Cover opent gaat automatisch het scherm van de iPad aan. De Apple Smart Cover is verkrijgbaar in de online Apple Store en bij diverse winkeliers.

Er zijn diverse fabrikanten die eigen varianten de Apple Smart Cover hebben gemaakt, waarbij je soms ook de achterkant van je iPad kunt beschermen. Hieronder vind je de actuele prijzen van de zwarte versies.

Smart Folio voor iPad Pro

De Smart Folio voor iPad lijkt op de hierboven besproken Smart Cover, maar heeft een achterkant zodat je iPad aan beide kanten beschermd is. Dit model is alleen voor de derde generatie iPad Pro verkrijgbaar en alleen van siliconenmateriaal. Heb je een eerdere generatie iPad Pro, dan zul je moeten kijken naar een hoesje van een derde partij of naar oudere voorraden.

Apple Leren Sleeve

De Apple Leren Sleeve is alleen verkrijgbaar voor de 10,5-inch iPad Pro 2017 en past dus ook op de 10,5-inch iPad Air 2019. De lederen hoes bedekt de tablet aan beide kanten. Je moet echter wel de iPad uit de beschermhoes halen voordat je het kunt gebruiken. Er is ook ruimte gemaakt voor de Apple Pencil. Deze hoes bestaat uit een rechthoekig stuk leer en is verkrijgbaar in diverse kleuren. Wil je een dergelijke beschermhoes voor een ander iPad-model, dan zul je bij andere fabrikanten moeten kijken.

Apple Smart Keyboard (Folio)

Apple heeft twee varianten van het Apple Smart Keyboard. Het model voor de 2018 iPad Pro’s is een folio-variant en beschermt dus ook de achterkant, terwijl het model voor de iPad Air alleen de voorkant bedekt. Het Smart Keyboard is een combinatie van hoes en toetsenbord, waarbij je je geen zorgen hoeft te maken over opladen. Dat gebeurt namelijk automatisch via de speciale Smart Connector.

Voor andere iPad-modellen kun je ook toetsenbordhoezen vinden, maar die moeten altijd een draadloze verbinding maken via Bluetooth en moeten regelmatig opgeladen worden. Het Smart Keyboard is bedekt met donkergrijze stof en is bedoeld voor mensen die de iPad als laptopvervanger willen gebruiken. Er zijn ook toetsenbordhoezen van Logitech.

Book cases voor iPad

Een book case maakt van je iPad een soort boek of schrijfmap. Je steekt de iPad in de hoes, waarbij voor- en achterzijde goed zijn beschermd. Een boekcase heeft meestal een opening voor de camera aan de achterzijde, zodat je nog steeds foto’s kunt maken. Book cases sluiten met een magneet, elastiek of drukknop. Een heel klassieke vorm van deze case is de BookBook van TwelveSouth, die eruit ziet als een antiek boek met leren cover en die voor elke nieuwe iPad-generatie wordt aangepast.

Back covers voor iPad

Een back cover beschermt alleen de achterkant van je iPad. Dit kan handig zijn als je de iPad alleen binnenshuis gebruikt en vooral wilt beschermen tegen krassen door schuiven. Sommige back covers zijn doorzichtig zodat je ze nauwelijks ziet. Apple bracht in het verleden ook wel losse back covers voor de iPad uit, zoals het beige exemplaar op de foto hierboven. Voor sommige iPads kun je deze back covers nog in de winkel terugvinden.

Rugged iPad-hoesjes

Zoek je extreme bescherming voor je iPad, dan kun je ook kiezen voor een ‘rugged’ iPad-hoes, die ook wel ‘full body’ wordt genoemd. Dit zijn hoezen zoals de Griffin Survivor, Otterbox Defender en de Lifeproof Nuud. Zoals de naam al aangeeft zorgen deze hoezen voor bescherming rondom tegen water, stof, zand en ander vuil dat je iPad kan aantasten. Ideaal als je graag actiesporten doet of in een ruige omgeving werkt, zoals de bouw of op een boorplatform.

