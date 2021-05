Elago heeft allerlei handige accessoires voor je iPhone. Zo zijn er siliconen accessoires voor de MagSafe Charger, waardoor deze beter beschermd is en op meer manieren is te gebruiken. In deze mini-review bekijken we er vier.

Elago MagSafe-accessoires voor iPhone 12

Eerder hebben we al de Elago MagSafe Chargers van aluminium besproken. Maar deze fabrikant maakt ook een grote hoeveelheid accessoires van siliconenrubber. Er is van alles wat, tot hoesjes voor je Apple Pencil aan toe. Voor de MagSafe Charger (€45) heeft Elago ook diverse accessoires, waar we er hier vier van zullen bespreken:

Elago MS Charging Pad (houder in mint, vanaf €10,99)

Elago MS1 Charging Stand (zuiltje in stone, vanaf €20,99)

Elago MS2 Charging Stand (bol in wit, vanaf €20,99)

Elago Grip Stand (handgreep/stand in blauw, vanaf €11,99)

Alle genoemde accessoires zijn ook in andere kleuren verkrijgbaar zoals lila, roze en blauw. De zwarte variant is vaak een euro goedkoper dan de andere kleuren, althans bij Amazon.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in mei 2021. Niet alle producten die we op de iCulture-redactie testen krijgen een uitgebreide bespreking. Voor hoesjes, kabels en andere accessoires hebben we de beknoptere ‘iCulture bekijkt’ reviews. Deze Elago-stands zijn voor deze review beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Elago MagSafe-accessoires in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Gemaakt van premium siliconenrubber

Geschikt voor iPhone 12-serie (alle modellen)

Verkrijgbaar in wit, zwart, roze, lila, zwart, donkerblauw, beige en mint

MagSafe Charger niet meegeleverd

Makkelijk je scherm aflezen of een FaceTime-gesprek voeren

Kijkhoek niet instelbaar

Kabel kan meestal worden weggewerkt in het accessoire

Geheel gemaakt van siliconenrubber, dus geen kans op krassen

Verkrijgbaar bij Amazon en andere winkels

Elago MS Charging Pad

Verkrijgbaar vanaf €10,99

De Elago Charging Pad is simpelweg een ronde schijf waar je je MagSafe Charger in legt. Het voorkomt dat de houder wegglijdt van je bureau, wat vooral op een gladde ondergrond snel kan gebeuren. Je kunt er ook mee zorgen dat de oplader minder snel beschadigd raakt.

De kabel kun je mooi naar achteren wegwerken in de rubberen behuizing, maar oprollen kan niet. Met de sticker aan de achterkant kun je de houder wel aan je bureau vastmaken, zodat deze op z’n plek blijft. Het wordt dan iets makkelijker om de iPhone met één hand van de lader te trekken.

Verder kan je er eigenlijk niet zoveel mee. Het is alleen te gebruiken als een rubberen beschermhoes. Of misschien als een leuk gekleurd detail op je bureau.

Elago MS1 Charging Stand

Verkrijgbaar vanaf €20,99

De Elago MS1 Charging Stand zorgt ervoor dat je iPhone onder een mooie hoek staat. Je had daarvoor ook een van de aluminium houders kunnen kiezen, die we eerder hebben besproken. Heb je liever iets flexibels van rubber, waar je je niet aan kunt bezeren, dan kun je deze nemen.

Deze stand biedt ook de mogelijkheid om een stuk van de kabel weg te werken, of om spullen erin te verstoppen. De sleutel van je dagboek bijvoorbeeld, of je geheime snoepvoorraad.

Elago MS2 Charging Stand

Verkrijgbaar vanaf €20,99

Liever een bolletje? Deze Elago MS2 viel bij ons in de smaak omdat hij wel een beetje op de HomePod mini lijkt. Net als de MS1 is deze rubberen bol geschikt voor op je bureau of nachtkastje. Vooral naast je bed geeft het een leuk speels effect. De bol biedt ook de mogelijkheid om een stuk van de kabel op de rollen en binnenin te stoppen.

De MS2 is in feite gelijk aan de MS1 en kost ook ongeveer hetzelfde. Het belangrijkste verschil is de vorm. Wie het wat strakker wil kiest de MS1, wie van rondingen houdt kiest MS2.

Elago Grip Stand voor iPhone

Verkrijgbaar vanaf €12,99

Dit is een van de goedkoopste accessoires in de reeks en meteen ook het accessoire waar we het meest benieuwd naar waren. Hij is verkrijgbaar in maar liefst 8 kleuren, is compact en makkelijk mee te nemen. Je plakt de iPhone op deze handgreep en kunt ‘m vervolgens makkelijk vasthouden als je bijvoorbeeld in bed ligt en met de iPhone boven je hoofd een video wilt kijken.

Hij komt echter ook van pas op je bureau of op je nachtkastje als je video’s wilt kijken. De magneetverbinding is zo sterk dat je je toestel eraan kunt optillen, zelfs de grootste iPhone 12 Pro Max.



Hier ligt de Grip los op de iPhone, zonder dat er een MagSafe Charger in zit. In dat geval heb je er helemaal niets aan, want het is niet magnetisch.

Een selfie maken met deze handgreep kan ook, want het zit stevig vast en ligt goed in de hand. Jammer is dan wel dat je een bungelende kabel hebt, want zonder de MagSafe Charger heb je er helemaal niets aan. Het zou mooi zijn als je ‘fake’ magneetschijven zou kunnen kopen die hetzelfde formaat hebben als de MagSafe Charger, zodat je dit ook makkelijker als handgreep kunt gebruiken als je even door het huis loopt.

Score 7.5 Elago MagSafe-accessoires van siliconen vanaf €10,99 Voordelen + Kwalitatief goed materiaal

Prima design, je kan het scherm goed aflezen

Keuze uit heel veel kleuren, ook blauw Nadelen – Accessoires zijn alleen te gebruiken met MagSafe Charger, ik had graag wat extra magneten in de houders zelf gezien

Kijkhoek niet instelbaar

Conclusie Elago Magsafe-accessoires van siliconen

De siliconen-accessoires van Elago zien er leuk uit en maken je MagSafe Charger net iets veelzijdiger. Laat je echter niet te snel verleiden om er meerdere te kopen, want zonder de oplaadschijf van Apple zijn ze niet magnetisch en daardoor niet te gebruiken. Elago had dit kunnen oplossen door in de stands ook zelf nog wat magneten in te bouwen, zodat je het in ieder geval nog kunt gebruiken voor video kijken.

Wat de kwaliteit betreft zijn we tevreden. Elago maakt al jarenlang siliconen accessoires en deze zijn ook weer goed ontworpen en van prima kwaliteit. Het is goed afgewerkt en het voelt niet goedkoop aan. Moet je kiezen, dan zouden we de handgreep (Elago Grip Stand) kiezen want die is compact, betaalbaar en biedt net iets meer functies dan de MS Charging Pad.

Kopen:

Zoals aangegeven is een MagSafe Charger verplicht om deze accessoires te kunnen gebruiken.

Lees ook onze review van de Elago Charging Stand MS3 en MS4, gemaakt van aluminium.